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День Х-1

14:06. 14 апреля 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:


Накануне дня X. когда в КНДР должны пройти новые ракетные (а возможно, и ядерные) испытания, что может повлечь за собой удар США по КНДР, стороны продолжают нагнетать алармистскую риторику.

1. МИД КНР несмотря на все попытки США втянуть Китай в попытку силового решения северо-корейского вопроса официально заявил, что в случае удара по КНДР и начала полномасштабной войны, "победителей не будет", Китай призывает остановиться и подумать, пока текущие события не зашли в "необратимую фазу".
2. В свою очередь МИД КНДР заявил, что Северная Корея не обязана ждать, когда по ней ударят и может нанести превентивный ядерный удар по силам США в регионе и готовы отреагировать "в любой желаемой для США форме".
Так же было заявлено, что Северная Корея будет проводить ядерные испытания тогда, когда сама сочтет нужным.
3. В американскую прессу продолжаются провокационные утечки о "ударе по штабам" и "высадке десанта с целью убийства Ким Чен Ыны", а так же рассуждения о том, как свергнуть режим в Северной Корее. Американские официлаьные органы дистанцируются от этих провокационных заявлений.
4. Корабельная группировка ВМС США уже практически закончила сосредоточение, японские эсминцы уже действуют совместно с американскими кораблями. На авиабазах в Японии американская авиация находится в состоянии готовности. Командующий морской пехотой Южной Кореи призвал "беспощадно отомстить", в том случае, если КНДР в качестве ответной меры ударит по Южной Корее.
5. В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове и призвали стороны избегать провокационных шагов. Россия как и ранее призывает стороны решать проблемные вопросы путем переговоров.
6. Эксперты РАН высказались насчет потенциального радиоактивного облака – в случае начала войны с использованием ядерного оружия в основном пострадают обе Кореи, Китай и Япония. Россию по их словам практически не заденет.
7. Премьер-министр Японии выразил обеспокоенность наличием у КНДР потенциальном возможности оснастить свои ракеты боеголовками с зарином.
8. Стоит отметить, что ситуация на Корейском полуострове может стать прикрытием для активизации боевых действий на Украине. Турчинов разразился новыми агрессивными заявлениями в стиле "проведем операцию Олуя". Активные передвижения механизированных резервов ВСУ так же способствуют нагнетанию напряженности. В принципе, в случае, если события в Корее выйдут из под контроля, удар ВСУ на Донбассе я бы не назвал невероятным. Аналогичным образом, новая Корейская война может повлиять и на дальнейшую интенсификацию боевых действий в Сирии и усиления вовлеченности вооруженных сил иностранных государств в сирийскую войну.

На текущий момент, США и КНДР максимально идут на принцип, чем сужают пространство решений – если КНДР откажется от ядерных испытаний – это будет выглядеть как слабость и уступка американскому империализму. А если США откажутся от заявленного удара, то это уже будет выглядеть как слабость и уступка северо-корейскому режиму. Стороны сами загоняют себя в ситуацию, когда хороших вариантов может не остаться. Отсюда и предупреждения из Москвы и Пекина, понимающих, что риск реальной войны отнюдь не нулевой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, Китай, кндр, пекин, северная корея, сирия, США, Трамп, Украина, южная корея, Япония
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Один комментарий»

  • 454 318
    Микола Питерский 14 апреля 2017 в 17:39 Ссылка Пометить
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    США хотят отработать ядерный удар чтобы потом на России и Китае отработать с поправками. Хотят мир запугать как во второй мировой с Японией.

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