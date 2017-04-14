Накануне дня X. когда в КНДР должны пройти новые ракетные (а возможно, и ядерные) испытания, что может повлечь за собой удар США по КНДР, стороны продолжают нагнетать алармистскую риторику.1. МИД КНР несмотря на все попытки США втянуть Китай в попытку силового решения северо-корейского вопроса официально заявил, что в случае удара по КНДР и начала полномасштабной войны, "победителей не будет", Китай призывает остановиться и подумать, пока текущие события не зашли в "необратимую фазу".2. В свою очередь МИД КНДР заявил, что Северная Корея не обязана ждать, когда по ней ударят и может нанести превентивный ядерный удар по силам США в регионе и готовы отреагировать "в любой желаемой для США форме".Так же было заявлено, что Северная Корея будет проводить ядерные испытания тогда, когда сама сочтет нужным.3. В американскую прессу продолжаются провокационные утечки о "ударе по штабам" и "высадке десанта с целью убийства Ким Чен Ыны", а так же рассуждения о том, как свергнуть режим в Северной Корее. Американские официлаьные органы дистанцируются от этих провокационных заявлений.4. Корабельная группировка ВМС США уже практически закончила сосредоточение, японские эсминцы уже действуют совместно с американскими кораблями. На авиабазах в Японии американская авиация находится в состоянии готовности. Командующий морской пехотой Южной Кореи призвал "беспощадно отомстить", в том случае, если КНДР в качестве ответной меры ударит по Южной Корее.5. В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове и призвали стороны избегать провокационных шагов. Россия как и ранее призывает стороны решать проблемные вопросы путем переговоров.6. Эксперты РАН высказались насчет потенциального радиоактивного облака – в случае начала войны с использованием ядерного оружия в основном пострадают обе Кореи, Китай и Япония. Россию по их словам практически не заденет.7. Премьер-министр Японии выразил обеспокоенность наличием у КНДР потенциальном возможности оснастить свои ракеты боеголовками с зарином.8. Стоит отметить, что ситуация на Корейском полуострове может стать прикрытием для активизации боевых действий на Украине. Турчинов разразился новыми агрессивными заявлениями в стиле "проведем операцию Олуя". Активные передвижения механизированных резервов ВСУ так же способствуют нагнетанию напряженности. В принципе, в случае, если события в Корее выйдут из под контроля, удар ВСУ на Донбассе я бы не назвал невероятным. Аналогичным образом, новая Корейская война может повлиять и на дальнейшую интенсификацию боевых действий в Сирии и усиления вовлеченности вооруженных сил иностранных государств в сирийскую войну.На текущий момент, США и КНДР максимально идут на принцип, чем сужают пространство решений – если КНДР откажется от ядерных испытаний – это будет выглядеть как слабость и уступка американскому империализму. А если США откажутся от заявленного удара, то это уже будет выглядеть как слабость и уступка северо-корейскому режиму. Стороны сами загоняют себя в ситуацию, когда хороших вариантов может не остаться. Отсюда и предупреждения из Москвы и Пекина, понимающих, что риск реальной войны отнюдь не нулевой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com