Дело Стекляра
19:39. 14 апреля 2017 Просмотров - 129 2 коммент. Опубликовал: brahman
«Это была моя работа. Я делал правое дело. Те, кто остались в живых из бандеровцев, — наша беда» (с) Борис Стекляр
На Украине вновь пытаются оживить дело Стекляра, офицера КГБ, который в 1952 году, в числе прочих, ликвидировал одну из ячеек бандеровцев, при этом завалил видного украинского фашиста Хасевича.
Так как на Украине произошел реванш наследников тех, кого победили в 1945 и кого потом долавливали по лесам до середины 50х, то естественно у украинских фашистов есть жгучее желание поквитаться с теми, кто в 40-50х давил эту погань по схронам.
Дело Стекляра.
На Украине инициируют уголовное дело против полковника КГБ Бориса Стекляра, ликвидировавшего в 1952 году украинского националиста Нила Хасевича и его сообщников.
Заявление, направленное Национальным центром правозащиты, было зарегистрировано в Генпрокуратуре Украины, передает глава центра Денис Полищук. По его словам, 93-летний полковник должен быть осужден, так как представляет «угрозу украинскому народу».
«Преступные деяния офицера госбезопасности Стекляр не имеют срока давности. Вместо привлечения к уголовной ответственности и заключения убийцы украинских патриотов, полковник КГБ получает награды и льготы, раздает интервью российским изданиям и свободно передвигается по Ровно. Национальный центр правозащиты отмечает, что несмотря на формальное осуждение тоталитарной эпохи — власть не сделала ни малейших шагов к осуждению ее представителей, порождает безнаказанность и представляет угрозу украинскому народу», — заявляет Полищук.
Отметим, что Нил Хасевич после гитлеровского вторжения на Украину активно сотрудничал с оккупантами, занимал должность мирового судьи, а затем иллюстрировал коллаборационистскую газету «Волынь», в которой прославлялся Адольф Гитлер.
http://maxpark.com/community/5325/conten
Плюс материалы о Борисе Стекляре:
1. Как Стекляр попал в СМЕРШ – https://military.wikireading.ru/44447
2. Большое интервью Стелкляра (в том числе и про Хасевича, который был агентом СД – http://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smers
3. О ликвидации Хасевича – http://fakty.ua/222954-my-brosili-vnutr-b
В целом боевой дед, который немало потрудился на благо родины, давя кованным чекистским сапогом бандеровскую сволочь.
По мере приближения 9 мая, украинские фашисты будут изыскивать новые способы выразить свою ненависть к празднику, связанному с уничтожением их прежних хозяев. Так что делом Стекляра и попытками переименовать "Проспект Победы" процесс конечно не ограничится. Современная Украина де-факто скорее относит себя к проигравшим во второй мировой войне, поэтому попытки избавиться от памяти о Победе и возвысить проигравших во второй мировой войне, предпринимались и будут предприниматься.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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а дело Кононова в Латвии..старика осудили ведь.
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Вывод однозначен: украинских ,как и мусульманских, фашистов надо уничтожать под корень,до основания.И надо изводить эту заразу под корень. Иначе опять возродится.