Арктический щит России

Недавний рабочий визит президента РФ Путина В.В. и премьера Медведева Д.А. на Землю Франца-Иосифа наглядно продемонстрировал, какое значение придается российским руководством развитию Арктического региона. Что, безусловно, связано с борьбой мировых центров силы за контроль над энергоресурсами и обретение доминирующих позиций в приполярных районах. Ведь арктический бассейн и прежде всего Северный морской путь, представляет собой кратчайшую коммуникацию как связующее звено, соединяющее Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, значимость которого все более возрастает.

Ситуация обострилась в последние годы в связи с начавшимся интенсивным таянием арктических льдов и одновременно открытием крупных месторождений углеводородов на арктическом шельфе. Возможное исчезновение ледового покрова создает условия для круглогодичного плавания торговых судов и боевых кораблей по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу, а также для добычи углеводородов. Не случайно Северный морской путь рассматривается сегодня в качестве одного из инструментов сохранения территориальной целостности России и обеспечения единства экономического пространства и военной безопасности нашей страны.

Проблема, на самом деле, сложная. В пределах Арктики расположены территории, континентальный шельф и исключительные экономические зоны восьми арктических государств – России, Канады, Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии. Все указанные страны, кроме России, являются членами НАТО, либо имеют статус особого союзника Североатлантического Альянса. Учитывая же, что акватория Северного Ледовитого океана и его шельф не до конца разграничены, возникает отнюдь не гипотетическая угроза милитаризации региона, и/или использования его морского, наземного и воздушного пространства для агрессии против РФ.

Из этого следует, что создание комплексной системы безопасности в арктическом регионе становится ключевой задачей для российской власти. Недавнее показательное применение крылатых ракет "Томагавк" из акватории Средиземного моря есть ничто иное как "пробный заезд". Своего рода репетиция жизнеспособности пентагоновской концепции массированного обезоруживающего неядерного удара с помощью ракет "Томагавк" по стратегическим объектам РФ, в первую очередь, по средствам ядерного сдерживания. Такой удар позволит уничтожить значительную часть российских ракет и бомбардировщиков, причем без глобальной экологической катастрофы. При этом угроза ответа России остатками своих ракет нивелируется средствами ПРО морского базирования. Для выполнения обеих этих задач американские корабли должны наносить удар именно из Арктики, поскольку отсюда простреливается с помощью "Томагавков" большая часть российской территории. К тому же корабли с системой ПВО "Иджис" и новейшими противоракетами в этой диспозиции оказываются под траекториями полета оставшихся российских МБР в сторону США (их траектории проходят через Арктику), что существенно облегчает выполнение задачи перехвата.

Все вышеуказанное вынуждает российское руководство торопиться с созданием мощного щита сил ПВО в арктическом регионе. К сожалению, часть российского общества, весьма далекая от понимания всей критичности военного аспекта "арктического вопроса", спекулирует на теме "ненужности" подобного рода расходов. Надеюсь, изложенные факты помогут внести некоторую ясность. Если, конечно, у "арктических пацифистов" нет скрытого желания услышать свист демократических "Томагавков" над крышей своего дома. В этом случае любые объяснения, увы, бессильны.