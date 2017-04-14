Арест Мальцева [2017, Плохие Новости]
13 апреля, утром в Саратове начался обыск у оппозиционера Вячеслава Мальцева. Политик утешал дочь в прямом эфире в перископ...
Утром 13 апреля 2017 года СК и СОБР пришли с обыском в Саратовскую квартиру Вячеслава Мальцева. Дверь вскрывали с помощью "болгарки". Пока ломали дверь, Мальцев через periscope обратился к сторонникам с просьбой о помощи. Когда полиция и следователь попали в квартиру, они решили начать немедленный обыск, с изьятием всей цифровой техники. Супруга Вячеслава требовала нормальных понятых, но следователь отказал ей, а потом отдал приказ вырвать у неё телефон, с которого велась трансляция.
Отвечая на вопрос о здоровье политика, его жена рассказала, что у нее имеются медицинские справки, которые доказывают ишемическую болезнь сердца у Мальцева. Также она выразила опасение, что, находясь под стражей, политик не сможет получить необходимую помощь вовремя.
* На выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по списку «Парнас». В ходе дебатов он в эфире федеральных каналов призывал к импичменту президента Владимира Путина. Мальцев также известен по своему видеоблогу «Артподготовка». Источник: http://m.youtube.com/user/artpodgotovka , Подробнее: http://vk.com/artpodgotovkamaltsev
Адвокат Мальцева в Тверском районном суде Москвы
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Вот странная у нас либеральная сволота! Когда они у власти то гудят в кабаках, развлекаются с проститутками. но только за ними приходят, сразу их бин больной! Весь мир помнит смертельно больную Тимошенко! Ведущие западные врачи давали страшные диагнозы, всё чуть ли не момето морэ! Как только выпускают и тут же трупы оживают, рак последней стадии исчезает, позвоночник становится как у девушки, сердце начинает работать как у молодого бычка. Вот такие у нас как один либералы и демократы.
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Мальцеву держаться. Хорошая сторона тоже есть, его известность и число подписчиков с текущих 120 000 теперь точно вырастет.
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Чем же это плохие новости? Это замечательные новости!Вам что,всё равно за каким лидером идти? Тогда чем будет плох пациент из психдиспансера?Исчо нам Алоизовича не хватало.И да,за свои слова нужно отвечать.
К тому же,какой он Мальцев? Это его псевдоним.А почему прячет свою настоящую фамилию?
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Предвижу радость кремлеботов. Но в мире всё взаимосвязано, какой мерой ты меряешь, такой и тебе намеряют. Завтра **** вот также выволокут и протащат по полу, и хорошего если живого.
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А причём тут кремлеботы?У этого мальцева-шмальцева что,есть разработанная программа ? У него только популистские лозунги про свергнуть Путина.Путин не обладает властью изменить цену на продукты питания ни на копейку,прижать толстосумов не имеет права,ведь мы живём при капитализме,при священном праве частной собственности.У вас,Урсулочка,сапсем мозги прохудились за время капиталистического маразма?
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Смотри бандерлог. как бы тебя из твоего схорона не вытащили!