Арест Мальцева [2017, Плохие Новости]

13 апреля, утром в Саратове начался обыск у оппозиционера Вячеслава Мальцева. Политик утешал дочь в прямом эфире в перископ...

Утром 13 апреля 2017 года СК и СОБР пришли с обыском в Саратовскую квартиру Вячеслава Мальцева. Дверь вскрывали с помощью "болгарки". Пока ломали дверь, Мальцев через periscope обратился к сторонникам с просьбой о помощи. Когда полиция и следователь попали в квартиру, они решили начать немедленный обыск, с изьятием всей цифровой техники. Супруга Вячеслава требовала нормальных понятых, но следователь отказал ей, а потом отдал приказ вырвать у неё телефон, с которого велась трансляция.

Отвечая на вопрос о здоровье политика, его жена рассказала, что у нее имеются медицинские справки, которые доказывают ишемическую болезнь сердца у Мальцева. Также она выразила опасение, что, находясь под стражей, политик не сможет получить необходимую помощь вовремя.

* На выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по списку «Парнас». В ходе дебатов он в эфире федеральных каналов призывал к импичменту президента Владимира Путина. Мальцев также известен по своему видеоблогу «Артподготовка». Источник: http://m.youtube.com/user/artpodgotovka , Подробнее: http://vk.com/artpodgotovkamaltsev

Адвокат Мальцева в Тверском районном суде Москвы

* Дополнительная информация:

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