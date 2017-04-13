В.АВАГЯН: “МЕДВЕДЕВ В ПРИТЧЕ”

Не успел министр энергетики России Александр Новак сообщил, что бюджет страны в текущем году может получить дополнительно 1,5 трлн руб. при цене на нефть в $50–60 за баррель – как премьер взволновался: дар это судьбы или проклятье злого рока?! Как сообщают СМИ, «Медведев опасается скачка инфляции из-за нефтяных допдоходов». Хорошо, хоть «сверхдоходов» не написали: а то у нас такое «богатое» население и такой «щедрый» бюджет, что словечко «допдоходы» с ними совсем не вяжется… Следовало бы говорить о частичном покрытии дефицита за счёт подарка судьбы. Но для либеральных экономистов, которые окружают премьера, это вовсе не подарок…

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать повышение инфляции. Об этом сообщает ТАСС.



«Деньги, конечно, никогда не бывают лишними. Но мы должны учитывать, что приток незапланированных доходов, если цены на сырье останутся на этом уровне, то это может иметь не только положительное значение, но и ряд негативных последствий, если просто их направить на увеличение расходов. Прежде всего для показателя инфляции, который может выйти за планку в 4%».

Медведев также подчеркнул, что если подобное произойдёт, то «рост цен нивелирует все возможные плюсы от дополнительных доходов».

Предполагается, а отчасти и создана такая экономическая машина, в которой при повышении спроса со стороны покупателей продавцы немедленно задирают цены, чтобы продавать прежний объём товаров, но уже дороже. В этой системе цены удерживаются только нищетой, отсутствием спроса.

Если у людей в два раза выросла строка в семейном бюджете на покупку колбас – это не значит, что они купят в два раза больше колбас. Это значит, что цены на колбасы удвоятся. И человек будет за 200 рублей покупать ровно такой же объём, какой он раньше покупал за 100…

Не нужно быть экономистом, чтобы увидеть АБСОЛЮТНУЮ БЕЗНАДЁЖНОСТЬ такой схемы хозяйствования. Это просто дегенеративная схема, в которой нищета защищает от дефицита, а роста производства вообще не заложено НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ.

Когда дела плохи – то нам плохо, потому что дела плохи. А когда дела стали хороши – нам всё равно делают плохо, чтобы мы к хорошему не привыкали… Денег либо просто нет – либо их нельзя давать на руки населению, чтобы не вызвать инфляцию. А как с ней ещё бороться?! Ну не цены же регулировать (чем в США занимаются три ведомства независимых друг от друга) – упаси Боже!!!

Я уже писал, что ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ смысл той задачи, которую поставило перед собой правительство Медведева. Естественная цель экономики, благополучие граждан, подменено достижением какой-то условной цифры… Почему 4%? Почему не 8 и не 2, например? Они не ответят… Они не знают ответа. Они просто в циферки играются…

Оно поставило главной целью инфляцию в 4%: «Медведев уверен в инфляции 4% для текущего года» – радостно пишут СМИ. «Дмитрий Медведев объяснил, что 4% инфляции реальная цель для России в текущем году».

«Достижение поставленных целей на текущий год по инфляции в 4% должны быть выполнимы» сообщил Медведев. «За прошлый год уровень инфляции был самым низким за всё современное существование РФ, 5,4%».

С чем сравнить это упорство? Вы, наверное, все смотрели в детстве мультфильм снятый по армянской народной сказке «Семь шапок из одной овчины» Помните?

С овечьей шкурой к скорняку

Зашел Вартан-сосед:

- Из этой шкуры шапку сшить

Ты можешь или нет?

Ну и так далее. Сторговались на семи. Вартану сшили семь маленьких меховых колпачков… То есть, теоретически, можно сшить семь шапок из одной овчины, но какой в этом смысл, ведь они не полезут на голову…

Конечно, семь шапок лучше одной, но когда это полноценные шапки, а не напёрстки! И низкая инфляция лучше высокой, но когда это полноценная стабильность, а не стабилизец, достигаемый зажимом нежных мест населению и ценой вымирания масс…

У любого правительства, если оно в своём уме, основной задачей должен быть рост уровня жизни населения, а не достижение технического, сугубо служебного и учётного показателя, будь то уровень инфляции или любой другой индикатор.

Можно вообще отменить деньги, уложить всех на кладбище, и тогда инфляция будет 0% – но кому это нужно?!

Правительство не понимает ни природы, ни происхождения инфляции, как явления, оно использует керосин для тушения пожара.

Ценность денег заключается в силе власти, их выпустившей. Если мне миллиардер дал вексель на 1 млн. рублей, то это ценная бумага. А если мне такую бумажку подписал неимущий бомж, то толку в ней никакой. Что я взыщу с бомжа по векселю? Поэтому чем хуже дела в любом АО – тем охотнее сбрасывают с рук его акции – в пол-цены, в четверть цены, за любую цену, лишь бы избавиться. Такова природа инфляции акционерного номинала. У денег точно такая же природа.

Когда экономика, реальные производительные силы и потребительские возможности России сжимаются – сжимается и их тень, национальная валюта. А правительство пытается удержать стоимость этой валюты, сжимая потребление и реальное производство, то есть пытается шарик РАЗДУТЬ СДУВАНИЕМ…

Причина всех этих прискорбных метаний правительства – когда даже очевидный дар судьбы, фора от Бога в большой игре, рост цен на нефть – воспринимается как беда – ЛИБЕРАЛИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Год от года жизнь и практика доказывают одно и то же с бездушием автомата: у имеющихся проблем России нет либерального решения. Нет, и всё, и метаться внутри либерального инструментария бесполезно. Чтобы было понятнее, я расскажу армянскую народную притчу о застое рыночной экономики.

Однажды в горах с неба упало много золота. Крестьяне в радости побежали собирать его, но второпях взяли мало мешков и корзин. И хотя ещё много золота лежало у них под ногами – им нечем было его нести. Те, кто имели мешки – уже набили их доверху, и не могли ничего впихнуть сверх набитого. А те, кто не имели мешков – не могли собирать золото, потому что им некуда было его класть.

Точно так же и рыночная экономика: в ней кто богат – тот уже богат, и ему шевелиться НЕЗАЧЕМ. А кто беден – то не имеет инструментов роста, и ему шевелиться НЕЧЕМ.

Вместо того, чтобы наращивать спрос населения, увеличивая денежные выплаты и при этом сдерживая цены (и тем добиваясь роста деловой активности) – правительство боится дать населению лишнюю копейку, чтобы торговцы не подняли цен. Но ведь тем самым оно консервирует возникшую на дне падения нищету, аннулирует всякую возможность роста, развития – потому что не будет развиваться производство без увеличения спроса, незачем бизнесу делать больше, чем прежде, товаров – если их не покупают больше, чем прежде. Зачем я стану делать двести веников – если мой покупатель по-прежнему готов брать у меня только сто? Ну, объясните вы, ненормальные эксперты правительства, мне, нормальному человеку, ради чего мне увеличивать выпуск не пользующихся спросом товаров?!

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Поэтому стоящие перед Россией проблемы не имеют либерального решения. Либерализм обречен вечно шарахаться между нищетой и высокой инфляцией, между отсутствием спроса – и роста цен при возникшем спросе.

А про эти вещи можно сказать словами Сталина – «обе хуже», тем более что одно – следствие другого.

И оттого ни падение цен на нефть, ни рост цен на неё – внутри либерального маразма ничем не могут помочь населению. При падении цен «элиты» за счёт населения компенсируют убытки, а при росте цен – оградят население от «лишних» денег, чтобы жить хорошо не начали…

Никакого выхода. Только слом либеральных догм в экономике может дать долгожданный вздох облегчения.

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Пора понять, что паразит не может придумать никаких иных рецептов развития экономики, кроме одного: