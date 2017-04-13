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Улица рассвета

23:11. 13 апреля 2017 Просмотров - 277 Один комментарий Опубликовал:


Коварный младший Ким, помимо изготовления ядерных бомб и баллистических ракет, которые Вашингтону аж кушать не дают, открыл в Пхеньяне "Улицу рассвета".
Пару дней назад Ким обещал большое событие, которое на деле оказалось открытием большого современного района в Пхеньяне.



Выглядит масштабно и симпатично. На "Улице Рассвета" порядка 30 многоквартиных домов. Самый высокий имеет 70 этажей.
Наглядный ответ тем, кто считает, что КНДР может только атомные бомбы и ракеты собирать.









Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, ким чен ын, кндр, пхеньян, северная корея, фотографии
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