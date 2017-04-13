Улица рассвета

Коварный младший Ким, помимо изготовления ядерных бомб и баллистических ракет, которые Вашингтону аж кушать не дают, открыл в Пхеньяне "Улицу рассвета".Пару дней назад Ким обещал большое событие, которое на деле оказалось открытием большого современного района в Пхеньяне.Выглядит масштабно и симпатично. На "Улице Рассвета" порядка 30 многоквартиных домов. Самый высокий имеет 70 этажей.Наглядный ответ тем, кто считает, что КНДР может только атомные бомбы и ракеты собирать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com