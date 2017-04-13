Улица рассвета
23:11. 13 апреля 2017 Просмотров - 277 Один комментарий Опубликовал: brahman
Коварный младший Ким, помимо изготовления ядерных бомб и баллистических ракет, которые Вашингтону аж кушать не дают, открыл в Пхеньяне "Улицу рассвета".
Пару дней назад Ким обещал большое событие, которое на деле оказалось открытием большого современного района в Пхеньяне.
Выглядит масштабно и симпатично. На "Улице Рассвета" порядка 30 многоквартиных домов. Самый высокий имеет 70 этажей.
Наглядный ответ тем, кто считает, что КНДР может только атомные бомбы и ракеты собирать.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Красиво, однако!!!