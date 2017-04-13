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Угроза сдачи наших островов [2017, ТВ Народный журналист]

10:18. 13 апреля 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

kuku

ТВ Народный журналист. Тема: Угроза сдачи наших островов. Что за совместное использование Южных Курил? Гость в студии "Центра Сулакшина" Иван Курилов. Ведущая: Федяева Татьяна Степановна. Источник: http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Защитим Южные Курилы! Продажа Родины! Предательство! (2017)

uk

Обращение Ивана Курилова, представителя Группы Защиты Южных Курил.

Источник: http://www.zolotoyvek.org

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