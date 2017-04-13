У Северной Кореи кроме ракет, есть еще не мене грозное оружие – спецназ

В свете последних событий происходящих вокруг Северной Кореи, эксперты обсуждают возможность обмена ракетными ударами, атаки северекорейских подводных лодок на корабли США, но что-то все выпустили из виду еще одну грозную силу, которая есть в распоряжении северокорейской армии — это спецназ.

Войска специального назначения КНДР, по мнению экспертов, входят в число наиболее боеспособных сил спецназа в мире. Это эффективная сила для проведения специальных операций, как традиционными методами, так и при помощи специальных мероприятий. Военные эксперты утверждают, что корейские войска специального назначения – крупнейшие в мире,по оценкам, численность его составляет порядка 100-120 тысяч прекрасно подготовленных бойцов.



История спецназа Северной Кореи началась в 60-х годах, поэтому первым бойцам, составившим основу войск специального назначения, еще не были доступны современные системы обучения. Несмотря на это, отбор в спецподразделения был очень жестким, а система обучения была еще более суровой. За несколько месяцев из обычных военных делали настоящих профессионалов.





После тренировочного курса перед новоиспеченными спецназовцами ставили боевую задачу и переправляли в тыл противника. И что могло случиться в ходе выполнения операций, никому известно не было.По большей части, деятельность спецподразделений связана с проведением диверсионно-разведывательных операций, а также с прикрытием агентуры, которая переправляется территорию Южной Кореи.Руководство страны прекрасно понимает, что в тех непростых социально-экономических и политических условиях, приведших к техническому отставанию вооруженных сил, именно войска специального назначения будут отвечать за национальную безопасность.Если принимать во внимание тот факт, что общий срок службы в армии Северной Кореи составляет 5-8 лет, то бойцы спецназа за это время выкладываются по полной. Всего, по имеющейся информации, в составе спецвойск КНДР находится 12 пехотных бригад, 10 бригад снайперов, 17 разведбатальонов и 1 батальон воздушного десанта. Такое количество военных формирований и подразделений сказалось на общей численности, о которой мы говорили выше.Северокорейские спецназовцы очень сильно мотивированы, они всегда сражаются до последнего и никогда не сдаются. Именно спецназ Северной Кореи представляет для сил армии США расквартированных в Южной Кореи наибольшую угрозу, они больший урон, чем ракеты.Хоть это и может показаться странным, но спецназ КНДР, по мнению экспертов, до настоящего времени продолжает проводить рейды на территории Южной Кореи. А все потому, что до сих пор не исключена возможность начала войны между этими двумя государствами.На сегодня, полностью мобилизованы из резерва все спецназовцы, количество их доведено до 200 тысяч, все отряды находятся на исходной и ждут только команды — вперед!Приведем как пример, операцию северокорейкого спецназа.Уникальный рейд спецназовцев Корейская Народная Армия, получивших приказ уничтожить лидера фактически враждебного государства. Уничтожить любой ценой.Особо чувствительным и прекраснодушным хочется напомнить: не спешите!А сами обвинения в терроризме и умельцам наклеивания ярлыков нелишним будет вспомнить, что первыми «вырыли топор войны» и..Итак, немного истории.Вечер 21 января 1968 года. Стрелки часов отсчитывают последние часы угасающего дня. В начале одиннадцатого охраняющие территорию у президентской резиденции Чонвадэ (Chongwadae) в Сеуле патрульные полицейские замечают приближающуюся группу людей в униформе вооруженных сил Южной Кореи (ROKA — Republic of Korea's Army).«И какого черта этим воякам в казармах вечером не сидится?» — поеживаясь на ветру и недовольно поглядывая на неожиданных визитеров, один из полицейских направляется к ним, намереваясь выяснить причину появления военных в столь неурочное время…Услышать ответ ему было не суждено — все поглотил грохот внезапно разверзшегося огненного ада — шквального автоматного огня и разрывов ручных гранат. Градом пуль и осколков, разлетающихся буквально во все стороны, были повреждены даже проезжавшие мимо по улице автобусы (при этом, к сожалению, несколько пассажиров погибли).В ожесточенной схватке подоспевшим полицейским, имевшим значительный численный перевес, удалось убить пятерых нападавших и захватить одного раненого живым. Но допрос пленника в штаб-квартире национальной полиции не состоялся, неизвестный боец покончил с собой на глазах не успевших помешать ему изумленных конвоиров…Тогда же, в ходе боевых столкновений, был убит и высокопоставленный полицейский, шеф управления полиции Чэ Кью-шык (Choe Kyu-shik). Большей части атаковавших резиденцию удалось прорвать полицейское кольцо, сбить наспех выставленные заслоны и начать отход, разбившись на несколько небольших групп.В результате незамедлительно начавшихся широкомасштабных контр. диверсионных мероприятий, которые продолжались три недели южнокорейским военнослужащим и полицейским удалось захватить живым лишь одного северокорейского спецназовца и тот покончил с собой.Вот таким был дебют разведывательно-диверсионной группы, сформированной из 31 бойца отряда № 124 и прибывшей из КНДР с целью уничтожения обитателей президентской резиденции — «Голубого дома» (Blue House) в Сеуле

Источник: nnm.me