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Такая озвучка любую передачу о животных сделает остросюжетным триллером

13:45. 13 апреля 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:
Животный мир жесток, и выживает в нем сильнейший. Львам повезло родиться одними из самых значимых звений этой безжалостной цепи, но, как оказалось, все не так просто. Главный герой видео сам в нем не присутствует, но его голос сделал это мгновенье из жизни диких зверей настоящим шедевром. В такой озвучке программы о природе станут в разы популярнее, чем сериалы о приключениях полиции и ток-шоу о «звездах»!




Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, животные
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