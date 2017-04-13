Такая озвучка любую передачу о животных сделает остросюжетным триллером

Животный мир жесток, и выживает в нем сильнейший. Львам повезло родиться одними из самых значимых звений этой безжалостной цепи, но, как оказалось, все не так просто. Главный герой видео сам в нем не присутствует, но его голос сделал это мгновенье из жизни диких зверей настоящим шедевром. В такой озвучке программы о природе станут в разы популярнее, чем сериалы о приключениях полиции и ток-шоу о «звездах»!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com