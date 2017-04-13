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Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2017

10:33. 13 апреля 2017 Просмотров - 246 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ 57 раз нарушили перемирие в ДНР, есть разрушения

ВСУ 57 раз нарушили перемирие в ДНР, есть разрушения

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в ВС ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения

Петровский район:

пос. Трудовские;

— ул. Белоозерская, 13 – уничтожена кровля и остекление;

пос. Александровка:

— ул. Шевченко, 21 –попадание в кровлю;

— ул. Шевченко, 24 – повреждение кровли.

Зайцево:

ул. Брусилова 14 — прямое попадание в дом.

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Армия Украины три раза нарушила «режим тишины» в ЛНР

Армия Украины три раза нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подвергся район села Калиново, огонь по которому велся с направлений сел Новозвановка и Новоалександровка.

В ходе обстрелов киевскими силовиками применялись вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

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Шакалы в овечьей шкуре замечены на Светлодарской дуге. Сергей Александровский

Украинское, так называемое, «военное телевидение» выпустило очередной репортаж с участка фронта в районе Светлодарской дуги. Кое-что меня заинтересовало на видео, автомобиль, который фигурировал в кадре короткое время. Фургон, похожий на военную переделку гражданского пикапа издалека, на типичный как их в народе кличут, джихад- мобиль.

Вот только никакой это не джихад-мобиль, а изготовленная на «Богдане» мелкосерийная медицинская «летучка». Опознавательный знак Красного Креста, как видим, просто замазан грязью с непонятной целью.

Ни для кого уже не секрет, что украинские оккупанты используют санитарные автомобили для перевозки БК и личного состава своих террористических войск. Такие факты за время войны уже неоднократно были подмечены. Так же неоднократно были подмечены визги украинской истерики о том, что коварные путинские конно-водолазные буряты разбомбили мирную украинскую «санитарку», которая везла с фронта раненого кыборха. Буквально в декабре прошедшего, 2016 года такая истерика была, но потом украинство само её замяло, после того как всплыло ранее видео, как в эту «скорую» загружают «цинки» и ящики с ВОГами.

Точно для таких же целей, наверняка, используется и «засвеченная» в кадре машина, и если вдруг в неё прилетит «ПТУР» или еще какой выстрел, то с обломков корпуса украинские оккупанты быстро ототрут грязь, хотя скорее она сама осыплется, и будут под камеры всевозможных корреспондентов, в том числе и западных, рассказывать о том как «путинцы» в нарушение всех конвенций обстреливают украинские «санитарные» автомобили. Лицемерие, ложь, подлость, подлость и еще раз подлость, вот из этого всего состоит «гиднисть» украинских «военов».

Отдельно хочу сказать дегенератам с «вийськового тЭбЭ», вы ролик не выпиливайте из Ютуба, и не перерезайте. Я его уже сохранил себе, и если видео изменится, я его залью везде, по максимуму.

Сергей Александровский

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Решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля

Сегодня, 12.04.2017, в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил полпред Луганской Народной Республики по итогам заседания контактной группы в Минске.

Полномочный представитель Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил о том, что, согласно договорённостям, завтра на линии соприкосновения, начиная с 10:00, вступает в силу режим прекращения огня.

— Принято решение о полном соблюдении режима прекращения огня с 10 часов 13 апреля, — приводит его слова Луганский информационный центр.

Это далеко не первая попытка сторон конфликта добиться прекращения огня. Последняя из них предпринималась 1 апреля, однако вскоре перестрелки возобновились. К примеру, через двое суток после этого ВСУ успели обстрелять 15 населённых пунктов ДНР.

Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

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Под Донецком ожесточенный бой, в ход пошли артиллерия и бронетехника

Под Донецком ожесточенный бой, в ход пошли артиллерия и бронетехника | Русская весна

В северных пригородах Донецка идет ожесточенный бой.

Около 20.00 в районе Ясиноватского блокпоста и Донецкого аэропорта вспыхнул бой с применением минометов, артиллерии и бронетехники.

По состоянию на 22.00 интенсивность боя возросла.

«На Партизанском проспекте очень жутко, прилеты слышны, окна дрожат»,

«Макеевка, центр Гвардейки — громко», — отмечают местные жители.

Кроме того, ВСУ продолжают начавшийся около 18.00 минометный обстрел поселка Трудовские в Петровском районе Донецка.

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