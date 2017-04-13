США и космос дальний

Лента.ру опубликовала неплохую, но слегка испуганную заметку на вечную тему «кто профукал российский космос». Я, как человек еще 5−6 лет назад и в своем ЖЖ, и в статьях на левых ресурсах (за деньги) писавший о планомерной деградации этой отрасли в РФ, отношусь к такому посылу иронично.

Ну, в самом деле. Давайте опустимся на грешную Землю. Хватит витать в облаках. Ракетостроение явно не по «плечу» Российской Федерации, где самые доходные бизнесы — это выкапывание ископаемого навоза и вывоз его вместе с выручкой подальше от «уранового рудника». Все остальное — девелопмент, ритейл, банкинг, автоиндустрия и т. п. — уже Beilagen, производные.

Представьте себе какого-нибудь сияющего олигарха на своей 150-метровой яхте под «родным» британским флагом. Жирная рожа, перстни, телефон в золотом корпусе с бриллиантами. На заводах его «холдинга» работяги корячатся за 20−30 тысяч рублей месяц. И то «капитан экономики» считает себя их благодетелем и меценатом! Или взгляните на сытого чиновника, имеющего «дачный домик» то ли во Франции, то ли еще в какой-нибудь стране агрессивного блока НАТО… И так далее со всеми остановками. Зачем этим людям космос? Правильно, незачем.

И вот что самое важное в статье — это признание, что российский космос в немалой степени выживал до последних времен именно благодаря заказам «потенциального противника» и сотрудничеству с ними:

Куда сегодня «Роскосмос» (или одна из его реинкарнаций) запускал бы «Прогрессы» и «Союзы», если бы Boeing в 1994 году не заказал у «Центра Хруничева» принадлежащий НАСА первый модуль российского сегмента МКС, запущенный в 1998-м? Что было бы с «Энергомашем», если бы США не заказали у России РД-180? Когда была бы запущена ракета «Ангара», если бы не контракт «Центра Хруничева» с Южной Кореей на создание легкого носителя KSLV (Korea Space Launch Vehicle), первая ступень которого такая же, как у нового российского носителя?

Но теперь это время закончилось. Все. Рынок коммерческих орбитальных запусков, стабильно дававших РФ от 500 до 800 млн долларов каждый год (я усредняю) — закрывается, его забирают себе США и Китай. В ближайшие годы американцы откажутся и от российских двигателей, а также кораблей.

Я всегда ошибаюсь в сроках в своей аналитике, но практически не путаюсь в тенденциях (ибо это проще всего). В 2008 году войну в Донбассе я спрогнозировал на 2011−2012 годы, ошибся на 2−3 года. Когда в 2010—2013 годах я писал про российский космос, то полагал, что час Х настанет в 2015—2016 году, может и ранее. Но тут ошибка — пока года на 2−3.

Что случится с российской космической отраслью, когда США окончательно расторгнут все дела с ней? Да ничего страшного. :) В том плане, что для военных целей — вывода военных спутников на орбиту (если они будут еще) и т. п. — ракет предостаточно. Ну, лишится индустрия коммерческих контрактов, придется закрыть ряд производств и частично выкинуть на улицу персонал. Тем более, что он явно избыточен. Например, в ГКНПЦ имени Хруничева на 2015 год «трудилось» порядка 45 тысяч человек при обороте этой компании всего в 1 миллиард долларов. В 2015 году выяснилось, что там украли сотни бюджетных миллионов. Ну и что?

Государство («„Искандеры“ смеялись над санкциями»), правда, в 2017 году начало секвестр бюджета, и космос не стал исключением. Вроде бы очередная программа вместо трех триллионов рублей на ближайшие несколько лет срезана до одного. И то не факт, что дадут. Значит, персоналу предприятий — пинка под зад, а оставшиеся будут обслуживать заказы военных — лениво и плохо (ибо собственное спутникостроение находится на уровне 70-х годов прошлого века, и без помощи западных кураторов ничего поделать тут не могут).

И не надо говорить, что я не люблю Россию. Странно, почему такие претензии наши патриоты не предъявляют олигархам или хотя бы руководству крупнейшего банка, который открыто и прямо отказался работать в российском Крыме?

Станислав Воробьев