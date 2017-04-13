Главная » Наука, Новые технологии, Политика, Экономика

США и космос дальний

00:24. 13 апреля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Когда настанет «час Икс» для российской космонавтики.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС" на космодроме Байконур
 

Лента.ру опубликовала неплохую, но слегка испуганную заметку на вечную тему «кто профукал российский космос». Я, как человек еще 5−6 лет назад и в своем ЖЖ, и в статьях на левых ресурсах (за деньги) писавший о планомерной деградации этой отрасли в РФ, отношусь к такому посылу иронично.

Ну, в самом деле. Давайте опустимся на грешную Землю. Хватит витать в облаках. Ракетостроение явно не по «плечу» Российской Федерации, где самые доходные бизнесы — это выкапывание ископаемого навоза и вывоз его вместе с выручкой подальше от «уранового рудника». Все остальное — девелопмент, ритейл, банкинг, автоиндустрия и т. п. — уже Beilagen, производные.

Представьте себе какого-нибудь сияющего олигарха на своей 150-метровой яхте под «родным» британским флагом. Жирная рожа, перстни, телефон в золотом корпусе с бриллиантами. На заводах его «холдинга» работяги корячатся за 20−30 тысяч рублей месяц. И то «капитан экономики» считает себя их благодетелем и меценатом! Или взгляните на сытого чиновника, имеющего «дачный домик» то ли во Франции, то ли еще в какой-нибудь стране агрессивного блока НАТО… И так далее со всеми остановками. Зачем этим людям космос? Правильно, незачем.

И вот что самое важное в статье — это признание, что российский космос в немалой степени выживал до последних времен именно благодаря заказам «потенциального противника» и сотрудничеству с ними:

Куда сегодня «Роскосмос» (или одна из его реинкарнаций) запускал бы «Прогрессы» и «Союзы», если бы Boeing в 1994 году не заказал у «Центра Хруничева» принадлежащий НАСА первый модуль российского сегмента МКС, запущенный в 1998-м? Что было бы с «Энергомашем», если бы США не заказали у России РД-180? Когда была бы запущена ракета «Ангара», если бы не контракт «Центра Хруничева» с Южной Кореей на создание легкого носителя KSLV (Korea Space Launch Vehicle), первая ступень которого такая же, как у нового российского носителя?

 

Но теперь это время закончилось. Все. Рынок коммерческих орбитальных запусков, стабильно дававших РФ от 500 до 800 млн долларов каждый год (я усредняю) — закрывается, его забирают себе США и Китай. В ближайшие годы американцы откажутся и от российских двигателей, а также кораблей.

Я всегда ошибаюсь в сроках в своей аналитике, но практически не путаюсь в тенденциях (ибо это проще всего). В 2008 году войну в Донбассе я спрогнозировал на 2011−2012 годы, ошибся на 2−3 года. Когда в 2010—2013 годах я писал про российский космос, то полагал, что час Х настанет в 2015—2016 году, может и ранее. Но тут ошибка — пока года на 2−3.

Что случится с российской космической отраслью, когда США окончательно расторгнут все дела с ней? Да ничего страшного. :) В том плане, что для военных целей — вывода военных спутников на орбиту (если они будут еще) и т. п. — ракет предостаточно. Ну, лишится индустрия коммерческих контрактов, придется закрыть ряд производств и частично выкинуть на улицу персонал. Тем более, что он явно избыточен. Например, в ГКНПЦ имени Хруничева на 2015 год «трудилось» порядка 45 тысяч человек при обороте этой компании всего в 1 миллиард долларов. В 2015 году выяснилось, что там украли сотни бюджетных миллионов. Ну и что?

Государство («„Искандеры“ смеялись над санкциями»), правда, в 2017 году начало секвестр бюджета, и космос не стал исключением. Вроде бы очередная программа вместо трех триллионов рублей на ближайшие несколько лет срезана до одного. И то не факт, что дадут. Значит, персоналу предприятий — пинка под зад, а оставшиеся будут обслуживать заказы военных — лениво и плохо (ибо собственное спутникостроение находится на уровне 70-х годов прошлого века, и без помощи западных кураторов ничего поделать тут не могут).

И не надо говорить, что я не люблю Россию. Странно, почему такие претензии наши патриоты не предъявляют олигархам или хотя бы руководству крупнейшего банка, который открыто и прямо отказался работать в российском Крыме?

 

Станислав Воробьев

http://svpressa.ru/blogs/article/170342/

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
БРИКС в космосе?
... Китай успешно запустил в космос космический корабль «Шэньчжоу-11»...Китая связана с запретом США и NASA посещать ... кража Китаем секретных технологий США. Похожи или нет? ...года, а Администрация США предусмотрела дальнейшее использование МКС по меньшей...
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
...наиболее разрушенная страна покоряет космос. Запущен первый искусственный ...но, своими успехами в космосе, США обязаны Советскому Союзу. Они ... подчеркиваю, ПРИМЕНИЛИ. И дальняя бомбардировочная авиация тоже у них...в космос, а, опять-таки, в военку.У США не...
Бумажный космос НАСА. Полёт на Луну.
... первого человека в космос (1961). Для США это было жуткой ... и иногда рассуждают о дальних галактических странствиях.Почему сегодня... ещё более сложных и дальних плаваний в Индию (флагман... централизованной системой, чем США. И даже в космосе. Насчёт денег —...
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
... существенное влияние на всю дальнейшую историю США. В этом году губернатор...время пришло и для США. Причём дальнейшая политика пойдёт не ...Человек из стали” отправили в космос маленького Супермена, и тем,... как “Гагарин. Первый в космосе”, “После нашей эры”, 12...
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
...далее. Дальний Восток должен был попасть под протекторат США. О... удары, связанные с покорением космоса. 1957-ой - 1...предоставилась уникальная возможность предотвратить дальнейшее мировое беснование. К сожалению...еще запустить человека в космос (хотя скоро это ...
Убийцы спутников: какое оружие способно лишить США могущества в космосе (ФОТО)
...делать Стратегическое командование Вооружённых сил США (STRATCOM), которое объединяет ...в противоракетной и противокосмической системе дальнего перехвата «Нудоль» прямую угрозу...разгонном этапе, в космосе, в ближнем космосе и непосредственно в атмосфере...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>