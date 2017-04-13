Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Советские мотострелки на войне в Афганистане. Вспоминает Игорь Ерин

13:36. 13 апреля 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Полная версия интервью с ветераном войны в Афганистане Игорем Ериным.

В Афганистане (провинция Кундуз) с января 1983 по май 1984. Рядовой, позднее старший сержант, заместитель командира взвода.
149-й гвардейский мотострелковый Ченстоховский Краснознамённый, ордена Красной Звезды полк, 201-я мсд.
Награждён медалью “За боевые заслуги”. Почётный ветеран города Москвы, почётный житель района Вешняки г.Москвы.

Производство Spezinform: http://spezinform.ru/
При поддержке: https://oper.ru/
Музыка: Валерий Senmuth (http://www.senmuth.com/)

По вопросам сотрудничества: info@spezinform.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бесстрашный танкист из станицы Бесстрашной
... в летописи Великой Отечественной войны. Он был бесстрашным истребителем...Лавриненко. Начало Великой Отечественной войны Лавриненко встретил в должности ...и пехота неожиданно атаковали позиции советских мотострелков и минометчиков. Несколько противотанковых...
Россия готовится к войне с Турцией?
...рисков и сохраняющейся угрозы новой войны в зоне карабахского конфликта необходимость... спутниковых станций «Белозер» и «Ливень», - мотострелки получили ставшую популярной экипировку «Ратник... российские войска в Армении с советских времен, что они играют роль...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
... ещё задолго до войны выдвинута и обоснована советскими военными теоретиками. — ... шестью засадами на позициях мотострелков, определил позиции для прибывающих... докладывал, что танкисты, артиллеристы, мотострелки дерутся самоотверженно, но противник наращивает...
Старые герои в новом цвете
...Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Всего за годы войны Андрей ...случайных инцидентов Шапошников также приказал мотострелкам разрядить автоматы и карабины ..., после завершения войны, писал: «То, что сделано советской военной медициной в...
О реформах ВСУ и планах на текущий год
...первую очередь, развязав Гражданскую войну на Украине. И понимают,...впритык. Но не вся советская техника может быть восстановлена). ... Заявленное формирование 7 бригад мотострелков и 2 бригад артиллеристов ... более непопулярной в народе войны, пока другие их «...
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
... выпускник Военной академии Советской Армии (ВАСА). http...спецназа под видом мотострелков приступили к ... теракты спланированным извне «актом войны». _____________________________________________________________________________________ *»Исламское государство»...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>