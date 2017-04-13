Советские мотострелки на войне в Афганистане. Вспоминает Игорь Ерин
Полная версия интервью с ветераном войны в Афганистане Игорем Ериным.
В Афганистане (провинция Кундуз) с января 1983 по май 1984. Рядовой, позднее старший сержант, заместитель командира взвода.
149-й гвардейский мотострелковый Ченстоховский Краснознамённый, ордена Красной Звезды полк, 201-я мсд.
Награждён медалью “За боевые заслуги”. Почётный ветеран города Москвы, почётный житель района Вешняки г.Москвы.
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Музыка: Валерий Senmuth (http://www.senmuth.com/)
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Источник: www.youtube.com