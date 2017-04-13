Смысл сказки Курочка Ряба. Трактовка версии Правдозор
09:29. 13 апреля 2017 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
Второй смысловой ряд сказки Курочка Ряба.
Сюжет сказки знают все, но почти никто не знает, что она означает и как расшифровывается.
После этой расшифровки легко догадаться и об остальных вариантах значения символов.
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Каждый считает себя уникальным и исключительным, жизнь у него не простая как у всех, а необычная как курочка Ряба с золотым яичком.
И не могут люди разбить эту иллюзию до седых волос.
Но простые серые факты рано или поздно разобьют эту иллюзию.
И чем позже это случится, тем тяжелее последствия будут.
И когда все об этом узнают, сильно расстраиваются и пребывают в горе.
Ты не унывай - Бог даёт тебе хоть и простую жизнь, зато настоящую !
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“КУРОЧКА РЯБА
Кажется – ну, какая глупость: били-били яйцо, а тут мышка, хлоп и сказке конец. Зачем всё это? Действительно, только детям несмышленым рассказывать…
Сказка же эта об Образе Вселенской Мудрости, заключённой в Золотом Яйце. Не каждому и не во всякое время дано познать эту
Мудрость. Не всякому она “по зубам”. Иногда приходится согласиться на простую мудрость, заключенную в Простом Яйце.
Когда вы рассказываете ту или иную сказку своему ребенку, зная её скрытый смысл, Древняя МУДРОСТЬ, заключённая в этой сказке, впитывается с молоком матери”, на тонком плане, на подсознательном уровне. Такой ребенок будет понимать многие вещи и соотношения без лишних объяснений и логических подтверждений, образно, правым полушарием, как говорят современные психологи.”
(Пособие по древнерусскому языку Родового Круга Староверов)