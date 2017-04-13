Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 апреля 2017

Белый дом обнародовал доклад, посвящённый химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

Вина в гибели десятков жителей города Хан-Шейхун в нём возложена на Дамаск, якобы применивший запрещённое оружие — газ зарин.

При этом Россия, согласно выводам докладчиков, покрывает преступления Башара Асада. Доказательств этому, однако, в документе не предоставлено.

Об отсутствии каких-либо подтверждений причастности Москвы к случившемуся в Идлибе заявил по итогам визита в российскую столицу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Какие нестыковки содержатся в отчёте американской стороны и чем опасна выбранная Вашингтоном тактика — разбирался RT.

Химическая атака в сирийской провинции Идлиб стала одной из тем переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Встреча дипломатов прошла в среду вечером в Москве. По её итогам Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на объективном международном расследовании этого происшествия.

Вашингтон не располагает информацией о причастности России к химической атаке в Идлибе, заявил, в свою очередь, Тиллерсон.

«Что касается России: у нас нет никакой информации, которая бы говорила о помощи российских сил этому нападению», — сказал госсекретарь США на итоговой пресс-конференции.

«В чём мы уверены, так это в наших выводах, что удар был совершён, был запланирован и реализован силами Асада», — подчеркнул дипломат.

Ранее Вашингтон обнародовал специальный доклад, посвящённый обстоятельствам и виновникам химической атаки. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится об убеждённости США в том, что десятки жителей города Хан-Шейхун погибли в результате применения правительственными войсками Сирийской Арабской Республики (САР) боевого химоружия.

По мнению американской стороны, Дамаск использовал против мирного населения нервнопаралитический газ зарин.

Американская администрация ссылается на разведданные, результаты лабораторных проб, а также на «открытые достоверные свидетельства».

Про «открытые» данные ранее упоминал и Дональд Трамп. В интервью Fox Business американский лидер признался, что принял решение нанести ракетный удар по САР после того, как увидел в СМИ фотографии умирающих сирийских детей.

Что касается лабораторных исследований, о которых говорится в отчёте, то подробные данные о них общественности не представлены.

Тем не менее Вашингтон обвиняет официальный Дамаск в применении боевых отравляющих веществ, а Москву — в том, что она намеренно покрывает это преступление.

С точки зрения американских спецслужб, на которые ссылаются авторы доклада, Башар Асад заранее запланировал химическую атаку на Идлиб, чтобы остановить наступление повстанцев в провинции Хама.

Действительно, в марте вооружённые отряды оппозиции вели наступление в этом районе. Однако в конце прошлого месяца ситуацию удалось переломить, и уже 2 апреля в наступление перешла правительственная армия — военным удалось продвинуться к городу Хальфая, уничтожая линию обороны боевиков.

Зариновые войны

Кроме того, США настаивают на том, что жители Идлиба пострадали именно от зарина. Ранее с таким заявлением выступила и Анкара, ссылаясь на результаты вскрытия тел погибших в результате атаки. При этом турецкие государственные СМИ посвятили множество публикаций событиям в Хан-Шейхуне, безапелляционно возлагая вину за случившееся на Дамаск. Как заявил 5 апреля посол САР в России Рияд Хаддад, Анкара в последнее время фактически оккупирует районы провинции Идлиб.

Заявляя о фальсификациях, Вашингтон предпочитает не вспоминать о подложных сведениях, направленных против Башара Асада.

Изначально информацию о химической атаке, якобы произведённой армией Асада, распространил находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR). Эта организация успела заработать себе весьма неоднозначную репутацию — центр, в котором работает только один человек, прежде уличали в распространении фейков. Причём, все они были неизменно направлены против Башара Асада.

Ещё одна организация — «Белые каски», представители которой сразу оказались на месте химатаки и оказывали помощь пострадавшим, также была замечена в подтасовке фактов.

По мнению главы шведской организации «Врачи за права человека» (SWEDHR), «Белые каски» сфальсифицировали свидетельства химической атаки в Сирии.

Медики проанализировали видеозаписи из больницы, где оказывалась помощь пострадавшим, и пришли к выводу о постановочном характере этих роликов. Кроме того, в прессе ранее появлялись неподтверждённые сведения о скрытой связи «Белых касок» с некоторыми террористическими организациями.

Много вопросов у экспертов вызвал и тот факт, что сотрудники «Белых касок» находились в эпицентре химической атаки практически без средств химзащиты — если бы на город были действительно сброшены боезаряды с зарином, как это утверждает Белый дом, спасатели бы погибли сами, работая в одних респираторах и без перчаток.

Да и жертв среди мирного населения в этом случае было бы в разы больше, говорят эксперты-химики.

Кроме того, по свидетельству очевидцев, в районе поражения ощущался стойкий химический запах — при том, что зарин запаха не имеет.

В целом, по мнению экспертов, все данные указывают на то, что жители города были отравлены химикатами кустарного производства, какие бывают в наличии у боевиков.

Сила как аргумент

Однако Вашингтон предпочёл, не вникая в детали, тотчас обвинить в химатаке правительственную армию.

7 апреля Вооружённые силы США нанесли массированный удар по сирийской авиабазе Шайрат — якобы именно на ней хранилось сирийское химоружие. Однако ничего подобного на базе обнаружено не было.

Те контейнеры, снимки которых некоторые интернет-пользователи приняли за контейнеры с химоружием, никакого отношения к отравляющим веществам не имели — это были обычные авиационные контейнеры для боеприпасов.

Характерно, что Вашингтон нанёс ракетный удар по Сирии, не дожидаясь результатов расследования, на основании неподтверждённых данных. 6 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) успела только запросить у Дамаска информацию по предполагаемому применению химоружия. Пока нет речи даже о предварительных итогах расследования, которое затруднено тем, что в районе города Хан-Шейхун орудует террористическая организация Джебхат ан-Нусра*.

Эксперты по химическому оружию, с которыми побеседовал RT, считают, что американский доклад носит не профессиональный, а чисто политический характер. Чтобы делать выводы, нужно было сначала дождаться заключений ОЗХО, официального документа по итогам расследования. Только тогда можно будет понять, что за состав был у этого вещества, где и кем он вырабатывался.

12 апреля постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт заявил о том, что британские учёные, проанализировав пробы из Хан-Шейкуна, пришли к выводу о наличии в них зарина.

Между тем, по мнению экспертов, недостаточно определить, какое именно вещество стало причиной отравления людей — важно установить, где именно оно было произведено. А об этом представители США и Великобритании молчат.

«Вопрос в том, откуда информация могла появиться у американцев — они же не сотрудничают с террористами? Информация не могла так быстро попасть к американской стороне, даже если у них и есть какие-то агенты в этом районе. Всё равно даже агенты не смогли бы провести химический анализ — значит, он кому-то просто поверил.

С профессиональной точки зрения так быстро такие выводы сделать нельзя. Невозможно даже определить, от чего именно погибли жертвы — есть только фотографии», — пояснил RT специалист по химоружию, пожелавший остаться неназванным.

В этом свете определённые вопросы вызывает глубокая осведомлённость о событиях в этом районе, которую стремятся продемонстрировать Анкара и Вашингтон — почему боевики Джебхат ан-Нусры не препятствовали, к примеру, активности турецких медиков и журналистов в этом районе?

О том, что Турция оказывает активную помощь пострадавшим от химического отравления в провинции Идлиб, активно сообщали турецкие СМИ.

Отметим, что 11 апреля страны «Большой семерки» заявили о своей поддержке расследования ОЗОХО — странно на этом фоне выглядит скоропалительная публикация американского доклада.

При этом Вашингтон уже сейчас стремится придать своей позиции международный статус.

На 12 апреля в Совбезе ООН было намечено рассмотрение проекта резолюции по событиям в Идлибе, внесённого США, Великобританией и Францией. Эти государства настаивают на необходимости применения военной силы по отношению к САР до окончания официального расследования. Россия назвала подобную инициативу неприемлемой и наложила на проект вето.

«К сожалению, Совбез ООН сегодня не является инструментом по предупреждению военных конфликтов, в последнее время это лишь площадка для демонстрации позиций стран», — отметил в беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

По большому счёту, сегодня Вашингтон действует в рамках своей старой тактики — подобный сценарий был реализован, к примеру, в 2003 году, когда США атаковали Ирак. Формальным поводом и тогда послужило химическое оружие, которым якобы располагал Саддам Хусейн.

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали», — так прокомментировал российский президент историю с обвинениями в адрес Асада, выступая на пресс-конференции 11 апреля.

Кроме того, Вашингтон своими действиями дискредитирует Организацию по запрещению химического оружия, которая ранее подтвердила, что Дамаск уничтожил всё химоружие. Об этом в интервью RT сказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

«Выводы американцев ни на чём не основаны. Дело в том, что изготовить химическое оружие, такое, как зарин или хлор, достаточно просто и кустарным способом — для этого вполне реально достать и химикаты, и оборудование, поэтому приписывать химическую атаку Асаду, который легально сдал всё химоружие, просто странно», — отметил Литовкин.

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Надежда Алексеева, Кристина Хлусова

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.