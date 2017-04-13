Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 апреля 2017
- 09:43 Пентагон утверждает, что перехватил переговоры сирийских военных о химатаке.
- 08:46 Российские самолеты доставили 21 тонну продуктов от ООН в Дейр-эз-Зор.
- 05:30 Кровавые преступления США в Сирии и Ираке: авиация уничтожает детей, женщин и стариков.
- 03:30 Удобные выводы: в Вашингтоне опубликовали доклад о химатаке в Сирии.
- 02:45 Спутник зафиксировал большую колонну военной техники США, вошедшую в Сирию (ФОТО).
- Вчера 22:52 Россия подозревает, что США берегут «ан-Нусру» для свержения Асада.
- Вчера 22:49 Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химтаке в Сирии.
- Вчера 22:05 Глаза не отводи.
- Вчера 21:40 Тиллерсон: уход Асада должен пройти организованно.
- Вчера 21:34 Российские ПВО были развёрнуты под Дамаском для защиты авиабазы Думейр от атак США.
- Вчера 21:34 Путин заявил о готовности России вернуться к меморандуму по Сирии.
- Вчера 20:28 Постпред Сирии при ООН: у Дамаска нет химоружия.
Пентагон утверждает, что перехватил переговоры сирийских военных о химатаке
Американская разведка перехватила сообщения сирийских военных и специалистов в области химоружия, обсуждавших готовившуюся атаку с применением газа зарин в провинции Идлиб на прошлой неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
«США не знали заранее о готовящейся атаке, подчеркнул чиновник. США собирают такой большой объем сообщений в странах вроде Сирии и Ирака, что материал часто не обрабатывается, если не произойдет какое-либо конкретное событие, требующее от аналитиков изучить разведматериал», — говорится в сообщении телеканала.
Детали перехваченных данных не раскрываются.
При этом чиновники заявили, что у них «нет сомнений», что за атаку несет ответственность сирийский президент Башар Асад.
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Кроме того, в сообщении CNN подчеркивается, что сообщения разведки «не указывают на то, что российские военные или разведка, вступали в коммуникации по поводу атаки». По словам чиновника, «русские гораздо более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехватов».
4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) была совершена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории. В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.
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Российские самолеты доставили 21 тонну продуктов от ООН в Дейр-эз-Зор
Российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в сирийский Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов от ООН, сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», — говорится в сообщении.
Кроме того, Центр по примирению за сутки провел семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. В городе Алеппо в районах Асилия, Аль-Цахур-3 и Аль-Джандуль, в школах в районах Аль Сукари, Ашрафия и Аль Фордос жителям были переданы 3 тысячи порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба. Жители населенного пункта Аль-Суала провинции Эс-Сувейда получили 350 продуктовых наборов.
«За сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,8 тонны», — отмечается в сообщении.
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Кровавые преступления США в Сирии и Ираке: авиация уничтожает детей, женщин и стариков
Недавней провокацией с химическим оружием со стороны боевиков в Хан-Шейхуне и последовавшей за ней бомбардировкой сирийского аэродрома Шайрат западная коалиция пыталась, и не безрезультативно, достичь целого комплекса собственных целей.
Помимо того, что появился прекрасный повод с последующей реализацией своей военной мощи и полной несостоятельности ООН, совета безопасности при ООН и еще десятка организаций, лидеры коалиции по «борьбе» с ИГИЛ*, достигли еще одну немаловажную цель — заставили мировое сообщество на время забыть о преступлениях союзников в Сирии и Ираке.
То, что в СМИ более широкой популярностью пользуются темы про газовые атаки и бомбардировки сирийской военной базы, не значит, что и в иракском Мосуле, и в городах и деревнях Сирии под бомбами сил коалиции не гибнут мирные жители.
Так, на прошедшей неделе мэр западного иракского города Рутба Имад ад-Дулайми заявил, что при бомбардировке с воздуха одного из жилых районов погибли как минимум четыре ребенка. Через пару дней, коалиция нанесла авиаудар по ряду населенных пунктов близ сирийского города Ракка.
В результате удара, по данным официальных властей, погибло более 20 человек, в том числе и дети. В этот же день силы коалиции совершили налет западнее Ракки, уничтожив при этом лодку с сирийскими беженцами, которые пытались бежать от террористов ИГИЛ. В результате авианалета, по разным оценкам погибли от 40 до 50 мирных жителей.
Пользуясь нехитрой математикой, мы видим, что за три бомбежки, произошедшие с интервалом в два дня, погибло людей столько же, сколько погибло от химической атаки террористов в Хан-Шейхуне.
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Но почему-то никто из лидеров стран запада не созывает по этому поводу совет безопасности ООН, не выступает с идеей расследования этих инцидентов с осуждением виновных, не вводит какие-либо санкции против США…
И правда, глупо себя осуждать и против себя, исключительных, вводить ограничительные меры. А что бы собственный народ особо не ворчал на эту тему, легче просто не пускать в эфир информацию об собственных военных преступлениях, чем сделать все возможное для их предотвращения.
Тем не менее, страны Запада во главе с США на их промахи и недочеты в борьбе с террором, безосновательно обвиняя неугодных в геноциде собственного народа. При этом намеренно забывая от том, что бомбы коалиции стали причиной смерти едва ли не трети всех погибших мирных жителей в Ираке и Сирии за последние годы.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Удобные выводы: в Вашингтоне опубликовали доклад о химатаке в Сирии
Белый дом обнародовал доклад, посвящённый химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Вина в гибели десятков жителей города Хан-Шейхун в нём возложена на Дамаск, якобы применивший запрещённое оружие — газ зарин.
При этом Россия, согласно выводам докладчиков, покрывает преступления Башара Асада. Доказательств этому, однако, в документе не предоставлено.
Об отсутствии каких-либо подтверждений причастности Москвы к случившемуся в Идлибе заявил по итогам визита в российскую столицу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Какие нестыковки содержатся в отчёте американской стороны и чем опасна выбранная Вашингтоном тактика — разбирался RT.
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб стала одной из тем переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Встреча дипломатов прошла в среду вечером в Москве. По её итогам Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на объективном международном расследовании этого происшествия.
Вашингтон не располагает информацией о причастности России к химической атаке в Идлибе, заявил, в свою очередь, Тиллерсон.
«Что касается России: у нас нет никакой информации, которая бы говорила о помощи российских сил этому нападению», — сказал госсекретарь США на итоговой пресс-конференции.
«В чём мы уверены, так это в наших выводах, что удар был совершён, был запланирован и реализован силами Асада», — подчеркнул дипломат.
Ранее Вашингтон обнародовал специальный доклад, посвящённый обстоятельствам и виновникам химической атаки. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится об убеждённости США в том, что десятки жителей города Хан-Шейхун погибли в результате применения правительственными войсками Сирийской Арабской Республики (САР) боевого химоружия.
По мнению американской стороны, Дамаск использовал против мирного населения нервнопаралитический газ зарин.
Американская администрация ссылается на разведданные, результаты лабораторных проб, а также на «открытые достоверные свидетельства».
Про «открытые» данные ранее упоминал и Дональд Трамп. В интервью Fox Business американский лидер признался, что принял решение нанести ракетный удар по САР после того, как увидел в СМИ фотографии умирающих сирийских детей.
Что касается лабораторных исследований, о которых говорится в отчёте, то подробные данные о них общественности не представлены.
Тем не менее Вашингтон обвиняет официальный Дамаск в применении боевых отравляющих веществ, а Москву — в том, что она намеренно покрывает это преступление.
С точки зрения американских спецслужб, на которые ссылаются авторы доклада, Башар Асад заранее запланировал химическую атаку на Идлиб, чтобы остановить наступление повстанцев в провинции Хама.
Действительно, в марте вооружённые отряды оппозиции вели наступление в этом районе. Однако в конце прошлого месяца ситуацию удалось переломить, и уже 2 апреля в наступление перешла правительственная армия — военным удалось продвинуться к городу Хальфая, уничтожая линию обороны боевиков.
Зариновые войны
Кроме того, США настаивают на том, что жители Идлиба пострадали именно от зарина. Ранее с таким заявлением выступила и Анкара, ссылаясь на результаты вскрытия тел погибших в результате атаки. При этом турецкие государственные СМИ посвятили множество публикаций событиям в Хан-Шейхуне, безапелляционно возлагая вину за случившееся на Дамаск. Как заявил 5 апреля посол САР в России Рияд Хаддад, Анкара в последнее время фактически оккупирует районы провинции Идлиб.
Заявляя о фальсификациях, Вашингтон предпочитает не вспоминать о подложных сведениях, направленных против Башара Асада.
Изначально информацию о химической атаке, якобы произведённой армией Асада, распространил находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR). Эта организация успела заработать себе весьма неоднозначную репутацию — центр, в котором работает только один человек, прежде уличали в распространении фейков. Причём, все они были неизменно направлены против Башара Асада.
Ещё одна организация — «Белые каски», представители которой сразу оказались на месте химатаки и оказывали помощь пострадавшим, также была замечена в подтасовке фактов.
По мнению главы шведской организации «Врачи за права человека» (SWEDHR), «Белые каски» сфальсифицировали свидетельства химической атаки в Сирии.
Медики проанализировали видеозаписи из больницы, где оказывалась помощь пострадавшим, и пришли к выводу о постановочном характере этих роликов. Кроме того, в прессе ранее появлялись неподтверждённые сведения о скрытой связи «Белых касок» с некоторыми террористическими организациями.
Много вопросов у экспертов вызвал и тот факт, что сотрудники «Белых касок» находились в эпицентре химической атаки практически без средств химзащиты — если бы на город были действительно сброшены боезаряды с зарином, как это утверждает Белый дом, спасатели бы погибли сами, работая в одних респираторах и без перчаток.
Да и жертв среди мирного населения в этом случае было бы в разы больше, говорят эксперты-химики.
Кроме того, по свидетельству очевидцев, в районе поражения ощущался стойкий химический запах — при том, что зарин запаха не имеет.
В целом, по мнению экспертов, все данные указывают на то, что жители города были отравлены химикатами кустарного производства, какие бывают в наличии у боевиков.
Сила как аргумент
Однако Вашингтон предпочёл, не вникая в детали, тотчас обвинить в химатаке правительственную армию.
7 апреля Вооружённые силы США нанесли массированный удар по сирийской авиабазе Шайрат — якобы именно на ней хранилось сирийское химоружие. Однако ничего подобного на базе обнаружено не было.
Те контейнеры, снимки которых некоторые интернет-пользователи приняли за контейнеры с химоружием, никакого отношения к отравляющим веществам не имели — это были обычные авиационные контейнеры для боеприпасов.
Характерно, что Вашингтон нанёс ракетный удар по Сирии, не дожидаясь результатов расследования, на основании неподтверждённых данных. 6 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) успела только запросить у Дамаска информацию по предполагаемому применению химоружия. Пока нет речи даже о предварительных итогах расследования, которое затруднено тем, что в районе города Хан-Шейхун орудует террористическая организация Джебхат ан-Нусра*.
Эксперты по химическому оружию, с которыми побеседовал RT, считают, что американский доклад носит не профессиональный, а чисто политический характер. Чтобы делать выводы, нужно было сначала дождаться заключений ОЗХО, официального документа по итогам расследования. Только тогда можно будет понять, что за состав был у этого вещества, где и кем он вырабатывался.
12 апреля постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт заявил о том, что британские учёные, проанализировав пробы из Хан-Шейкуна, пришли к выводу о наличии в них зарина.
Между тем, по мнению экспертов, недостаточно определить, какое именно вещество стало причиной отравления людей — важно установить, где именно оно было произведено. А об этом представители США и Великобритании молчат.
«Вопрос в том, откуда информация могла появиться у американцев — они же не сотрудничают с террористами? Информация не могла так быстро попасть к американской стороне, даже если у них и есть какие-то агенты в этом районе. Всё равно даже агенты не смогли бы провести химический анализ — значит, он кому-то просто поверил.
С профессиональной точки зрения так быстро такие выводы сделать нельзя. Невозможно даже определить, от чего именно погибли жертвы — есть только фотографии», — пояснил RT специалист по химоружию, пожелавший остаться неназванным.
В этом свете определённые вопросы вызывает глубокая осведомлённость о событиях в этом районе, которую стремятся продемонстрировать Анкара и Вашингтон — почему боевики Джебхат ан-Нусры не препятствовали, к примеру, активности турецких медиков и журналистов в этом районе?
О том, что Турция оказывает активную помощь пострадавшим от химического отравления в провинции Идлиб, активно сообщали турецкие СМИ.
Отметим, что 11 апреля страны «Большой семерки» заявили о своей поддержке расследования ОЗОХО — странно на этом фоне выглядит скоропалительная публикация американского доклада.
При этом Вашингтон уже сейчас стремится придать своей позиции международный статус.
На 12 апреля в Совбезе ООН было намечено рассмотрение проекта резолюции по событиям в Идлибе, внесённого США, Великобританией и Францией. Эти государства настаивают на необходимости применения военной силы по отношению к САР до окончания официального расследования. Россия назвала подобную инициативу неприемлемой и наложила на проект вето.
«К сожалению, Совбез ООН сегодня не является инструментом по предупреждению военных конфликтов, в последнее время это лишь площадка для демонстрации позиций стран», — отметил в беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
По большому счёту, сегодня Вашингтон действует в рамках своей старой тактики — подобный сценарий был реализован, к примеру, в 2003 году, когда США атаковали Ирак. Формальным поводом и тогда послужило химическое оружие, которым якобы располагал Саддам Хусейн.
«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали», — так прокомментировал российский президент историю с обвинениями в адрес Асада, выступая на пресс-конференции 11 апреля.
Кроме того, Вашингтон своими действиями дискредитирует Организацию по запрещению химического оружия, которая ранее подтвердила, что Дамаск уничтожил всё химоружие. Об этом в интервью RT сказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
«Выводы американцев ни на чём не основаны. Дело в том, что изготовить химическое оружие, такое, как зарин или хлор, достаточно просто и кустарным способом — для этого вполне реально достать и химикаты, и оборудование, поэтому приписывать химическую атаку Асаду, который легально сдал всё химоружие, просто странно», — отметил Литовкин.
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Надежда Алексеева, Кристина Хлусова
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Спутник зафиксировал большую колонну военной техники США, вошедшую в Сирию (ФОТО)
Большая колонна военной техники США вошла в Сирию из Турции. Американцы проследовали к своей новой базе в подконтрольном курдам городе Айн-эль-Араб на севере провинции Алеппо.
На спутниковых снимках, обнародованных в среду, показаны армейские военные транспортные средства на пути к почти достроенной базе Вооруженных сил США в южной части Айн-эль-Араб, в курдском анклаве Кобани.
В то время как база еще до конца не готова, спутниковые снимки от 11 апреля показывает, что постройка объекта практически завершена после нескольких месяцев интенсивных строительных работ в северной части провинции Алеппо.
Правительство Башара Асада неоднократно требовало, чтобы военные США убирались из Сирийской Арабской Республики, так как они вошли в страну незаконно, не получив одобрения Дамаска.
Военные эксперты предполагают, что с этого нового объекта Пентагон будет руководить операцией по штурму сирийской столицы ИГИЛ* — города Ракка.
Как сообщала «Русская Весна», «Сирийские демократические силы» во главе с курдскими отрядами народной самообороны YPG уже несколько месяцев ведут наступление на террористов в направлении Ракки.
Военная операция «Гнев Евфрата» курируется американскими военными и осуществляется при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США.
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Коалиционные самолеты и вертолеты наносят удары по позициям и населенным пунктам, подконтрольным ИГИЛ, а также проводят десантные операции с участием спецподразделений стран Запада. Американская артиллерия с недавних пор также осуществляет огневую поддержку силам
Кроме того, военные советники обучают курдских и арабских ополченцев, согласившихся воевать с «игиловцами», руководят их действиями и снабжают вооружением.
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*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
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Россия подозревает, что США берегут «ан-Нусру» для свержения Асада
США всячески стараются сберечь боевиков «Джебхат ан-Нусры», вероятно чтобы в дальнейшем использовать их для силового свержения президента Сирии Башара Асада.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами «по сути дела не занималась той целью, ради которой она была провозглашена: не боролась эффективно, активно, настойчиво с ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусрой»*.
«Пока там (в Сирии, — ред.) не появились ВКС РФ», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
При этом Лавров отметил, что даже после появления в Сирии российских ВКС, американская коалиция при экс-президенте США Бараке Обаме била лишь по позициям ИГИЛ, а «Джебхат ан-Нусру» щадили.
«У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что „Нусру“ до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать „план Б“ и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой», — резюмировал глава МИД.
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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
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Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химтаке в Сирии
Россия в Совете безопасности ООН использовала право вето и заблокировала проект резолюции с осуждением использования химического оружия в Сирии. В нем, в частности, речь идет о предполагаемой химической атаке в Идлибе.
Документ предложили Великобритания, Франция и США. Против проекта резолюции кроме России высказалась Боливия. От голосования воздержались Казахстан, Эфиопия и Китай
4 апреля СМИ сообщили об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 86 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.
В предложенном «западной тройкой» — Великобританией, Францией и США — проекте резолюции СБ осуждается использование химического оружия в Сирии, в частности осуществлённая 4 апреля атака.
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Глаза не отводи
Выступление постпреда Сафронкова в СБ ООН в адрес постпреда Великобритании Райкрофта.
Для тех, кому не хватало жесткой риторики.
Прицепом.
Россия ожидаемо наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии представленную США, Францией и Великобританией. О том, что РФ наложит вето было известно еще до голосования, так что ничего неожиданного не произошло.
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Тиллерсон: уход Асада должен пройти организованно
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста должен пройти организованно.
«Мы действительно поговорили о будущей роли Асада: будь то участие в политическом процессе или же его неучастие в политическом процессе.
Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет», — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Наша позиция: Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность.
Мы считаем, что очень важно, что уход Асада должен произойти структурным, организованным образом, чтобы все абсолютно общины были представлены за столом переговоров», — сказал американский госсекретарь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что «декламирование мантр» о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта.
Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российские ПВО были развёрнуты под Дамаском для защиты авиабазы Думейр от атак США
Российские военные подразделения были развёрнуты на авиабазе Думейр в северо-восточной части провинции Дамаск во вторник, чтобы повысить безопасность вокруг сирийской столицы, передают арабские СМИ и военкоры САА.
Российские военные советники ранее присутствовали на этом военном аэродроме. По данным известного медиа-активиста Сирийской армии Хасана Ридха, дополнительные подразделения ВС РФ были переброшены в связи с ракетной атакой базы ВВС Шайрата со стороны США, возможно в Думейре встали и системы ПВО.
Военный аэродром Думейр является важным стратегическим объектом, который не раз выдерживал штурмы террористов ИГИЛ* и боевиков оппозиции. Армейцы множество раз отбивали атаки врага.
С момента появления ИГИЛ на восточных склонах гор Каламун Сирийская Арабская армия и бандформирования оппозиции в этом районе заключили пакт о ненападении. Это позволяет обеим сторонам сосредоточиться на противодействии террористической группировке.
Читайте также: Мощнейший авиаудар: ВКС РФ уничтожили совещание главарей «Аль Каиды» по наводке другой банды (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Путин заявил о готовности России вернуться к меморандуму по Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент России заявил о готовности к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии, если США со своей стороны, подтвердят, что их цель — борьба с терроризмом.
Сергей Лавров заявил об этом журналистам на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Встреча с прессой состоялась в Москве после совещания глав дипведомств стран, длившегося пять часов.
После этого Тиллерсон отправился к президенту России Владимиру Путину, разговор с которым продлился еще два часа.
«Нынешний этап отношений РФ и США не самый спокойный, есть многочисленные проблемы», — отметил на пресс-конференции Лавров.
При этом глава МИД РФ отметил, что, несмотря на непростые отношения, Россия и США подтвердили нацеленность на борьбу с терроризмом. И если две страны сотрудничают, от этого выигрывает весь мир.
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Постпред Сирии при ООН: у Дамаска нет химоружия
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск не располагает химическим оружием.
«Как здравый человек может согласиться с ложью и обвинением против моей страны Сирии в использовании химоружия, которого у нас даже нет. Мы не располагаем таким оружием», — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
Он добавил, что это было подтверждено в заявлении Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химатак в Сирии (СМР) в июне 2014 года.
«Химоружие было уничтожено на американском корабле в средиземном море», — добавил Джаафари.
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