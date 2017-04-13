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Россия внедряет новые системы ПВО С-350Е и С-500 + комментарии

18:53. 13 апреля 2017 Просмотров - 71 2 коммент. Опубликовал:

Россия внедряет новые системы ПВО С-350Е и С-500 + комментарии

Система С-350Е «Витязь»

Как информируют представители ВКС России, на их вооружение должна поступить новая система ПВО 55Р6М «Триумфатор-М» /«С-500 Прометей», способная бороться с баллистическими ракетами. В российские Вооруженные Силы поступают также системы «С-350 Витязь», сменяющие С-300П.

Сейчас ВКС получают системы ПВО дальнего действия 40Р6/С-400 «Триумф» (SA-21 Growler) и поддерживающие их 96К6 «Панцирь-С1» (SA-22 Greyhound). А в ближайшее время поступят системы 50Р6/С-350Е «Витязь» и «С-599», а также современные РЛС.

Компания «Алмаз-Антей» будет развивать и поставлять С-500 в ВКС. Это модернизированная версия системы С-400 с выделенными элементами, предназначенными для перехвата баллистических ракет на высоте от нескольких метров до 200 километров.

Согласно с принятыми требованиями С-500 будет иметь дальность до 600 км и будет иметь возможность одновременно поражать до 10 воздушных целей (в том числе сверхзвуковые и баллистические ракеты, летящие даже на скорости 7 км/с). Батарея С-500, размещенная в Калининградской области, сможет охватить радиусом действия всю территорию Польши. Время реакции системы будет составлять от приблизительно 3 до 4 секунд, что значительно быстрее в сравнении с С-400, у которого оно оценивается в 9-10 секунд.

В свою очередь, С-350Е «Витязь» придет на смену системе С-300П. Новые ракеты 9М96-2, используемые в ней, меньше и легче, чем 5В55 и более поздняя модификация 48Н6. В состав системы входит также командный центр управления огнем ПБУ-50К6Е, многофункциональная РЛС МФР-50Н60Е, и пусковые установки ПУ-50П6Е, несущие по 12 ракет вертикального запуска (в С-300П 4 ракеты). Ракеты 9М96-2 наводятся активной радиолокацией с радиокоррекцией, и имеют дальность 60 км (высота поражения целей от 10 м до 30 км, баллистических – от 2 до 25 км). Ракеты 9М96-1 имеют дальность 120 км.

Сама система С-500 на данный момент разрабатывается в ускоренном темпе. В военных училищах и центрах подготовки ВКС уже введены первые наборы на курсы обслуживания новых батарей, беря во внимание их будущую эксплуатацию.

комментарии

mux
С-600 уже, вероятно, астероиды будет сбивать, а С-700 — кометы и малые планеты.

Radek79
Это та же С-400, только играют на нервах у Америки, показывая его в новых ракурсах.

Piotr
Они внедряют, наверно, только на бумаге, потому как в Сирии показали, на что способна эта их гора металлолома.

olo
Я жду С-1000, который, может, дорастет до старых версий «Пэтриота», потому что, как видно по Сирии, российская ПВО – пока фарс. Из 59 Томагавков 58 попали в цель.

jaś
Россия дважды в неделю внедряет новую систему вооружения. Невероятно. Нет ни недели, чтобы чего-то нового не внедрили.

Marek1
Активное наведение ракет станцией МФР 50Н60Е? Превосходная цель для AGM-88E AARGM …

Smuteczek
Раз они только-только внедрили С-400, в чем смысл внедрять его наследника в ускоренном темпе? Исчерпаны возможности модернизации более старых версий? Или это всё время всё тот же С-300, но с более новым радаром?

seven seconds
Этим должно было закончиться. Сейчас антенна на каждом сарае в Калининграде наведет ракеты, летящие по русской кривой траектории на высоте в несколько метров. Wot technika.

Osprey
2018: Россия вводит С-600, дальность пол-Европы.
2019: Россия вводит С-700, дальность полмира.
2020: Россия вводит С-Глобал, дальность 25000 км, одна ракета уничтожает 100 целей и пол-города!
2021: Россия вводит С-КОСМОС. Млечный Путь под защитой!

mają rozmach.
Ежегодно они внедряют новую систему. Томагавки в Сирии показали, что С-400 ни на что не способен, поэтому С-500, а через год С-700 и т.д. и т.п.

szawli
Что за бред. Томагавки в Сирии показали, что 23 ракеты (по российским данным), которые упали на базу, мало ей повредили, а 36 оставшихся ракет упало невесть где. Россия была предупреждена об атаке, поэтому С-400 не реагировали, и поэтому погибли 3 или 4 человека, а не потому, что «С-400 ни на что не способен».

horus1993
Эффективность атаки США была никакой, раз база заработала уже через несколько часов после нее. Если б С-400 были так слабы, как ты говоришь, то США не предупреждали бы Россию об атаке за 2 часа. Собственно, россияне выключили системы, что подтвердили турки. Но ведь известно, что мы считаем, что у России – один хлам, а США – наилучшие, и т.п.

halny
Томагавки в Сирии показали только «ум» их запустившего и отсутствие уважения прав другого государства. Они также показали, что 36 из них неизвестно куда полетели, т.е. показали, что это с их оружием плохи дела.

оригинал defence24.pl/578238,rosja-w…

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 14009 9156
    Ликвидатор 13 апреля 2017 в 19:09 Ссылка Пометить
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    удар по сирии показал, что крылатых ракет у врага больше, чем у РФ противоракет. Поэтому вся надежда на РЭБ…
    залп 59, а противоракет у С400 – 36. ПВО тока против самолётов… поэтмоу сначала пошлют крылатые ракеты. Проверяли ПВО, а сирия-химия – предлог.

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  • 1029 502
    Всеволод 13 апреля 2017 в 19:18 Ссылка Пометить
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    Неужели в самом деле что-то внедряется? А как же развал промышленности?

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