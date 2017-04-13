Путин не допустит «цветной революции»

Те, кто понимает в технологии подобного рода официальных высказываний не самым влиятельным СМИ, помечают в головах: это заявление — обязывающее. То есть Путин сказал именно то, что имел в виду. По теме — не допустит. И по содержанию — знает, как этого добьётся.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьёзной дестабилизации в этих регионах, — сказал президент. — Разумеется, ничего такого допустить не должны, и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ».

Сказаны эти слова в преддверии встречи глав государств-членов Организации Договора коллективной безопасности, которая состоится послезавтра, 14 апреля. То есть когда уже будет известен результат разговоров американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве с Сергеем Лавровым. И результат для первого явно намечен отрицательный — то есть Россия не собирается изгибаться в соответствии с указующей линией США: определитесь, с кем вам хочется союзничать, с нами или с Асадом.

Путин явно определился: с ОДКБ. А также с самыми верными — со своими армией и флотом.

С китайскими болванчиками договариваться не о чем

Во всяком случае, союзников США он назвал «китайскими болванчиками», которые только «кивают, не анализируя ничего, что происходит». То есть ультиматум Тиллерсона, сделанный якобы от всех стран Запада с угрозой, что иначе, мол, Россия окажется в полной международной изоляции, признан ничтожным: кому тут что отвечать — пустым куклам, бездумно и безумно кивающим на всё, что ни скажут или натворят в Вашингтоне?

«Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», — отметил Путин.

В дополнение к прежнему определению обстрела американскими «томагавками» сирийской военной базы как «агрессии» данное высказывание показывает целостность и даже «железобетонность» позиции России в этом вопросе. То есть: сначала докажите преступление, потом добейтесь от ООН разрешения его покарать, а уж после — играйте себе в жандарма. Если справитесь.

Современная история уже показала, какие вы умельцы «справляться». Сербия наказана за преступления, которые совершали косовские албанцы. Ирак — за оружие массового поражения, которого у него не было. Афганистан — за теракт 9–11, которого он не совершал. Можно Вьетнам вспомнить с «тонкинским инцидентом» — тоже, как после выяснилось (а нормальным людям, не «китайским болванчикам» ясно было с самого начала), грязной американской провокацией.

Читайте также: Лавров поделился подробностями переговоров с Тиллерсоном

Тем не менее Вашингтон пошёл по пути ультиматумов, угроз и дальнейших провокаций, уверенно заявляя, что в химической атаке виноват Асад, но доказательств не предъявляя. А что будет, если они найдутся — и укажут на всамделишных виновников? То есть на террористов из признанной террористической на мировом уровне группировки «Джебхат ан-Нусра»*? Вашингтон будет лепетать извинения? Выплатит компенсации погибшим и поставит Дамаску свои самолёты взамен уничтоженных?



Россия. Москва. 12 апреля 2017. Президент России Владимир Путин во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в преддверии рабочего визита в Киргизию. Справа — председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Революция как плод усилий врагов и предателей

В это вряд ли можно поверить. Значит, в США запланировано никакого расследования не проводить, а сделать что-то такое, чтобы никто уже им не интересовался. И цветная революция в России видится в этих целях вполне приемлемым и даже желанным средством. Тем более, что для неё, кажется, всё есть: деньги Якоба Ротшильда, организация Михаила Ходорковского, полезные идиоты Алексея Навального. Ну и определённые трения внутри властных элит.

А вот это и представляется самым важным. Дело в том, что «цветные революции», которые были, не революции сами по себе, а не более чем государственные перевороты. Везде, где они произошли, не случилось никакой смены общественно-политической формации. Просто на место одной фракции во власти пришла другая. В лучшем случае. А то и до гражданской войны дело доходило. Как в Ливии или Йемене.

Но это автоматически означает присутствие во властных элитах сил, способных и готовых занять, что называется, трон. И это было бы нормально — на то и политический процесс — если бы происходило в рамках избирательного законодательства, а не вывода на улицы митинговой стихии.

И вот главным условием успеха цветной революции является наличие во власти коллаборационистов, предателей, скрытых противников режима, которые готовы присоединиться к даже искусственным протестам, если это обещает перехват власти.

Совершенно очевидно, что в российском руководстве, особенно в правительстве, особенно в экономическом блоке и даже на уровне помощников президента, советников и экспертов есть немало таких скрытых или подчас и явных коллаборантов, иногда открыто поддерживающих противников «режима». Какие-то механизмы противодействия им есть (недаром популярны разговоры о спорах «кремлёвских башен»), хотя бы в виде борьбы с коррупцией.

То есть в российских условиях — посадок одних коррупционеров усилиями других. Но что-то должно быть у нашего президента ещё в загашнике, раз он обещает ликвидацию «цветных революций» не только в России, но и в странах ОДКБ.

А это явно означает только одно: в России выработано понимание, что «цветные революции» надо гасить в зародыше. Политическими, идеологическими, а при нужде — и силовыми методами.

Как показывает история Киргизии — не говоря уже об Украине — дешевле со всех, в том числе и с моральной точки зрения, применение насилия в адрес тех, кто противозаконным образом осаждает правительственные здания, дерётся с полицией, призывает к восстанию, нежели затем поднимать страну из руин гражданской войны.

Вон власти Китая не побоялись силой разогнать демонстрации на площади Тяньаньмэнь — и каков теперь Китай? А ведь всё шло как минимум к российскому 1991 году или к 2014-му украинскому.

Следовательно, Кремль, Москва, Россия решила отныне всеми силами поддерживать «антицветные» силы у себя и союзников. Как в Сирии, как в Донбассе. Как в Крыму.

И молча игнорировать протесты зарубежных спонсоров действий врагов народа. Всё равно с китайскими болванчиками договариваться не о чем. А тем более — оправдываться.

Цыганов Александр, Царьград

* Запрещенная в РФ террористическая организация