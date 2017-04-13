От Путина глоток правды про Космос! Россия впереди планеты всей!

Меня нередко спрашивают, когда я снова и снова говорю про имеющийся у Путина "Ящик Пандоры", мол, а "что в нём такого умопомрачительного, что может подобно гранате или даже атомной бомбе рвануть в мировых СМИ и в раз поменять ход мыслей всего думающего населения Земли, интересующегося политикой а также новинками в области истории и науки"?

Месяц назад, если кто-то помнит, я написал серию статей на тему "Американцы не были на Луне! Ни разу!": 1. "Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!" , 2. "Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!" , 3. "Не всякому российскому генералу можно верить!" ?!

Так вот, тема фейкового освоения американцами Космоса — одна из таких "информационных бомб", лежащих у Путина в его "Ящике Пандоры"!

Рассказал об этом на днях известный российский партийный и государственный деятель, учёный, хозяйственник, публицист Виктор Ефимов, один из аналитиков и пропагандистов КОБ ( "Концепции Общественной Безопасности" ).

Сатира на американские полёты на Луну.

Такую многолетнюю ложь о полётах американцев на Луну, приукрашенную десятком тысяч фотографий и сотнями мутных кино- видеороликов, можно сравнить с построением большим коллективом единомышленников большого дирижабля, принцип полёта которого заключается в одной пикантной детали — он наполнен газом легче воздуха, а его внешняя оболочка столь же хрупка, как скорлупа куриного яйца.

По этой причине хрупкий многолетний труд конструкторов дирижабля может быть уничтожен всего одним хулиганским выстрелом из рогатки! Если камень прорвёт внешнюю оболочку, которая удерживает гелий или водород внутри дирижабля, то он вскоре упадёт на землю и разобъётся.

Гибель германского дирижабля "Цепеллин", наполненного взрывоопасным водородом.

Так вот, если для уничтожения такой конструкции достаточно одной маленькой искры или выпущенного из рогатки камня, то для уничтожения многолетнего мифа о "полётах американцев на Луну" достаточно осмысления вот этой картинки, рассказывающей о существовании вокруг Земли магнитосферы.

Наличие у Земли магнитосферы и эта схема её устройства объясняют, что выход человека в космическом корабле за её границы чреват для него скорой гибелью от жёсткого радиационного облучения, исходящего от Солнца и глубин Космоса.

Иначе говоря, полёт американских астронавтов на Луну и в 1969 году, и на сегодняшний день был невозможен в принципе! Причём именно по причине губительной радиации и отсутствия средств защиты от неё у космонавтов.

Ввиду наличия такого аргумента и факта уже нет никакой надобности разоблачать какие-то там "неточности" лунной эпопеи на фотографиях и киноматериалах, отснятых Голливудом в своих земных павильонах.

Когда советские космические корабли начали осваивать ближний и дальний Космос, учёные СССР посчитали своим долгом выяснить в первую очередь, возможна ли жизнь космонавта за пределами магнитосферы Земли, или нет. Оказалось, что при той защите, которая на сегодняшний день имеется у космонавтов, она невозможна!

И то, что у Президента России Владимира Путина эти доказательства находятся сейчас в руках в качестве козыря, это факт! Во свидетельство привожу вот этот рассказ:

Виктор Ефимов: "...начнём с того, что наш президент держит на руках три крупных геополитических козыря. Известны они как глобальной, так и страновой элите США.

Первый: это мистификация террористической атаки и взрыв башен-близнецов направленными взрывами, организованными спецслужбами США. Этот факт технологически понятен и самому Трампу как строителю, и он сам заявлял об этом. Прорезать самолётом-жестянкой броню небоскрёба — это задачка эквивалентна с точки зрения сопромата намерению с помощью консервной банки поразить танковую броню!

Второй факт: ошибочное уничтожение нашей подводной лодки "Курск" американской подводной лодкой 5-го поколения. Пуск поражающих американских торпед был произведён ошибочно в режиме автоматической защиты от атаки российской учебной торпеды, среагировавшей как на учебную цель на американскую субмарину, которая скрытно находилась в нашей зоне учений. Наша ответная боевая операция и начало войны между Россией и США были остановлены звонком президента США Путину: "Это не объявление войны, это ошибка!"

Ну и, наконец, третий козырь: согласованная с Советским Союзом земная голливудская мистификация высадки американцев на Луну для восстановления их утраченного престижа в сфере космических исследований. Эти три факта "конфуза" очевидны для всех концептуально грамотных, мыслящих за пределами заказной аналитики и телешоу людей. Но одно дело — информация внутри узкого круга, и другое дело — возможное обнародование этих фактов из уст нашего Президента Путина как очевидного мирового лидера! Здесь есть чего опасаться. И вот запуск последних драматических событий, по крайней мере на матричном уровне, произошёл после косвенного намёка нашего Президента на мистификацию высадки американцев на Луну.

Такие намёки целевые или эгрегориальные важны для сдерживания нежелательных для нас процессов на геополитическом уровне. 3 апреля сего года Путин отвечал на блиц-вопросы участников медиа-форума ОНФ ("Объединённого Народного Фронта") в их числе был вопрос о путях исследования дальнего Космоса. Путин ответил, что это будет проводится с помощью техники. Мало кто знает, — подметил он многозначительно, — что в сегодняшних условиях, в сегодняшних космических кораблях живая клетка не может сохраниться в дальнем жёстком Космосе. Тем самым для понимающих он дал намёк, что никакой высадки американцев на Луну не могло быть в принципе! Это не позволяет сделать жёсткая, губительная для человека космическая радиация за пределами земных космических орбит. А на околоземной орбите космонавтов защищает от радиации магнитное поле Земли..."

Всё это было сказано Виктором Ефимовым на камеру и записано на видео:

Получается, что национальный лидер России держит страновую элиту пиндосов за причинное место!

С Днём Космонавтики, друзья!

С нашим Днём!

12 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин