Михаил Делягин: Россия начала медленный дрейф к Майдану

К сожалению, государство не услышало сигнал, данный обществом на протестных акциях 26 марта и на забастовках дальнобойщиков. Более того — многие искренние патриоты России увидели в них лишь очередные происки костлявой руки американского империализма.

Конечно, происки никуда не денутся: если не бить по шаловливым ручонкам, они будут шарить далеко не только в ваших карманах, а задачи ликвидации России никто не отменял: если 2% населения мира владеют 20% ресурсов и при том еще и плохо ими управляют, попытки раскулачивания неизбежны.

Однако враждебное воздействие постоянно: оно называется «глобальная конкуренция». Распад Советского Союза показал даже самым тупым: если вы прекращаете войну (даже холодную) в одностороннем порядке, ее отнюдь не прекращают против вас. Так и сейчас — отказ России от системной активной внешней политики не означает, что кто-то (и даже политические карлики из Прибалтики, Польши и Украины) откажется от активных действий против нас.

Но эти действия постоянны, а люди далеко не всегда подчиняются им. Причина успеха внешнего давления лежит внутри: в утрате обществом необходимого иммунитета к враждебным вирусам.

Итак, что случилось 26 марта?

На улицы вышло, даже по данным самих либералов, от 30 до 90 тыс. человек — меньше, чем на одном проспекте Сахарова в декабре 2011, но зато в десятках городов: максимум по охвату с протестов 2005 года против людоедской монетизации льгот.

В протесте участвовали самые разные группы со своими повестками дня, в том числе и враждебные к Навальному. Катализатором стало беспомощное молчание власти после его обвинений в адрес Медведева, вполне соответствующих сформировавшемуся общественному мнению.

Главной причиной протеста представляется даже не столько продолжающееся уже несколько лет падение уровня жизни, агрессивно игнорируемое официальной пропагандой, сколько общая беспросветность ситуации. Огромные массы самых разных людей по разным причинам, но одинаково не видят никакой, даже теоретической возможности улучшения своего положения.

В то же время представители власти интенсивно демонстрируют все более раздражающее благополучие и, похоже, действительно воспринимают современное положение страны по принципу «остановись, мгновение, ты прекрасно!», — забывая, что тем самым отдают и себя, и ее во власть дьявола.

Причина в формировании сословного государства в предреволюционном стиле, наглухо перекрывшего социальные лифты. Его сторонниками выступают и либералы, и охотнорядцы, — они конфликтуют лишь в том, кто из них будет «сверху».

Государство носит гибридный характер: если во внешней политике оно хотя бы пытается защищать национальные интересы, социально-экономическая сфера по-прежнему полностью отдана на откуп либералам, полагающим смысл государства в служении не народу, а глобальным спекулянтам. Результат — продолжение удушения экономики искусственно созданным «денежным голодом», дикими коррупцией и произволом монополий в стиле 90-х годов. Западные санкции — ничто на фоне санкций, введенных против России либеральным правительством Медведева и монетарными ведомствами.

Россия охвачена бюрократическим параличом: инструкции пишут «эффективные менеджеры» — представители «касты господ» (ценности которой весьма ярко демонстрирует позолоченная молодежь вроде внука экс-губернатора Ишаева и пресловутой Мары Багдасарян), часто в принципе не интересующиеся реальной жизнью. Однако развитый механизм контроля вынуждает страну жить даже по заведомо безумным инструкциям, что крайне затрудняет, а иногда и просто запрещает созидательную деятельность как таковую.

В то же время «пересмотр» статистики, в результате чего она утратила даже признаки правдоподобия (чего стоит невозможный рост крайне инерционного грузооборота железных дорог на 11% в январе и столь же невозможное падение объемов водоснабжения и водоочистки почти на 20% в феврале), убаюкивает государство и делает его все менее адекватным. В самом деле: зачем что-то менять, если экономика якобы начала расти уже в IV квартале прошлого года, промышленность растет уверенно, а инвестиционный спад составил жалкие 0,8%?

Разумеется, с сугубо технологической точки зрения проблемы страны могут быть решены в любой момент: достаточно начать модернизацию инфраструктуры, обеспечив ограничение финансовых спекуляций (чтобы деньги не ушли на валютный рынок), коррупции, произвола монополий, разумный (хотя бы на уровне Евросоюза) протекционизм и достаточную для человеческой жизни оплату труда.

Однако в сегодняшнем государстве некому захотеть делать это, ибо сословная система не подразумевает возможности учета мнений народа, а значит — и общенациональных интересов.

В результате Россия, несмотря на все предостережения, начала медленный дрейф к Майдану по чудовищному украинскому пути.

Остановиться еще можно в любой момент, — однако интересы наиболее значимых групп влияния, при всех различиях между собой, равно враждебны модернизации и прогрессу, как социальному, так и экономическому, и технологическому. При этом система управления, ослепившая себя собственной рекламой, не в состоянии даже увидеть ничтожности и нелепости своих фиктивно-демонстративных усилий.

Государство, выбивающееся из сил в мириадах бессмысленных мелочей, еще может очнуться и осознать, что либеральная политика, разрушающая экономику и общество, может уже после президентских выборов не только обрушить страну в новую Смуту, но и уничтожить всю русскую цивилизацию.

Но для этого его придется будить.