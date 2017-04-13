Метод Кошастого: медицина; участок; запасы

Главную ставку я делаю на то, чтобы не болеть и иметь крепкое здоровье . Сейчас у меня это более чем получается – физическая форма отличная (нагрузки немаленькие, но разумные), питание отличное, воздух-вода чистые.

В докризисный период медицина мне доступна в районной больнице в Переяславе. Ехать туда 20 км, если что – это 15-30 минут. Я там был, больница весьма приличная, поликлиника, круглосуточный травмпункт, скорая помощь и т.д. В период кризиса и после – я прогнозирую что квалифицированная медицина будет недоступна никому, по причине тотального бардака, поэтому другие места не будут иметь преимуществ перед моим.



В принципе, я на здоровье и в городе не жаловался, но некоторые неполадки были (желудок испортил на нервной работе); здесь это бесследно прошло. Слабое зрение (хожу в очках) так просто не поправить; запасся 4 парами новых очков (про методику Жданова и прочие я знаю, но о них много негативных отзывов).



Наибольшие проблемы прогнозирую в связи с зубами. За прошедшие годы не было ни одной дырки (что я связываю с отказом от употребление сахара, и полноценным витаминно-кальциевым снабжением). Что раньше было – я вылечил все что можно было, но пломбы не вечные, и когда-то начнут выпадать. Через десяток-другой-третий лет это может привести к тому что придется обращаться к услугам народных умельцев, дергающих зубы плоскогубцами.



Естественно, в точно таком же положении будут все. У кого сейчас здоровые зубы?

Тем не менее, я счел необходимым создать определенные запасы медикаментов и медицинского оборудования, которые хранятся долго, и могут оказаться полезными по кризисному времени и отсутствии медицины. Закрыть все проблемы с медициной таким образом, конечно же, нельзя, однако 90% простых проблем – вполне.



Типичный пример – мелкие травмы. Для их лечения требуются совсем простые медикаменты и элементарные навыки; но если их не лечить – это чревато серьезными проблемами.

Вот практически полный перечень моих запасов. Количество я не указывал, чтобы не перегружать текст; поскольку практически все эти медикаменты (кроме антибиотиков) весьма и весьма дешевы, количества их везде немалые; типично порядка 5-10 пластинок (для таблеток).

Оборудование. Скальпель: держатель + 20 сменных лезвий. Хирургические ножницы. Полукруглые шовные иглы разных размеров. Хирургический пинцет. (большинство этих инструментов приобретались с ветеринарными целями, но отлично годятся и для людей). Зажимы. Шовный материал. (помимо специальных шелковых ниток, отлично годятся также обычные капроновые нитки, простерилизованные спиртом). Термометры ртутные.

Стоматологическое оборудование. Щипцы прямые, щипцы изогнутые разных форм. Элеваторы. Зонды, шпатели.

Расходные материалы. Вата медицинская нестерильная, разные упаковки. Бинты нестерильные, разные упаковки. Шприцы одноразовые 2, 5, 10, 20 мл.

Медикаменты: травматология. Перекись водорода (промывание свежих ран). Йод, зеленка, фукорцин (обработка мелких повреждений, краев ран). Марганцовка (дезинфицирующие растворы). Спирт 82% (стерилизация поверхностей и инструментов. Годится даже 50%). Фурацилин (таблетки для приготовления раствора для промывания инфицированных ран). Присыпка для ран Йодосепт (подсушивание и дезинфекция свежих и инфицированных ран). Стрептоцид (обработка ран порошком). Новокаин 0.5% (местное обезболивание перед хирургическим вмешательством).

Медикаменты: терапия. Аналгин, кетанов (обезболивание). Парацетамол (жаропонижающее). Активированный уголь (желудочные расстройства). Фталазол (эффективное средство при кишечных инфекциях, в т.ч. дизентерии). Фуразолидон (кишечные инфекции, брюшной тиф, дизентерия, уретриты и др.). Диоксидин (для обработки полостей язв, гнойных ран). Нитрофунгин (антигрибковое средство широкого спектра действия). Амоксицилин, цифран (антибиотики широкого спектра действия. Целая куча разных болезней – от холеры до гонореи, в т.ч. пневмония).

Медикаменты: прочее. Вормил (альбендазол) (антигельминтное средство широкого спектра действия). Бензилбензоат (антипаразитарное средство – вши, чесотка).

Цитата по поводу метолодологии.

Мы выбираем набор для автономного выживания, так что ставить диагноз и выбирать лекарство придется самому, сделать бакпосев для определения болезнетворной микрофлоры не удастся и отличить дизентерию от сальмонелеза или брюшного тифа не получится. Поэтому выбираются препараты максимально широкого спектра действия.



По списку – при легком расстройстве желудка достаточно активированный уголь и диета, при серьезной желудочно-кишечной инфекции – фуразолидон, фталазол и обязательно восполнение потери жидкости.



При других инфекционных заболеваниях (бронхит, пневмония, ангина, пиелонефрит, уретрит, раневая инфекция и т.д.) – антибиотик широкого спектра действия амоксицилин( или упоминавшийся здесь цифран) и сульфамидезин.



Для обработки инфифицированных ран – стрептоцид и раствор фурацилина (готовится перед применением из таблеток). Для мелких ран и язв йод, зеленка.

Добавлю от себя. Раны, которые больше чем "мелкие" – нельзя оставлять без хирургической обработки. Промыть, удалить инородные тела и грязь, удалить рваные и разможженные ткани – само собой. И в большинстве случаев такие раны надо зашивать.



Особенно если рана резаная, свежая и чистая – сам бог велел. Поэтому возможность хирургически обработать и зашить рану – должна быть обязательно. Для этого всего лишь надо иметь немного оборудования, которое стоит копейки, а служит долго – ножницы, скальпель, иглы, пинцет, нитки, из медикаментов – новокаин (обколоть для обезболивания), фурацилин (сделать раствор для промывания и дезинфекции).

Стоматологические инструменты удалось приобрести в специализированном магазине. Возможно, они будут самой ценной частью медицинских запасов – срок их службы не ограничен, а зубы рвать – будет очень популярным занятием всю послекризисную жизнь.



Рядом с ними я положил распечатку главы "Удаление зубов" из книги "Челюстно-лицевая хирургия"; с теорией-то все понятно, ну а практика осваивается по принципу "глаза боятся, а руки делают". К слову о практике – мне получилось приобрести небольшую хирургическую практику; оба раза не человеку, а лошади, однако это как бы даже не сложнее (и стоять спокойно не хочет, и главное, шкура толстенная).



Раз пришлось зашивать весьма крупную рану на сложном месте; другой раз – ампутировать травмированный кончик хвоста. Все сделал как надо – с обезболиванием новокаином, с антисептикой, все зажило хорошо.



Сейчас зашить человеку крупную резаную рану, или провести, скажем, ампутацию пальца – смог бы вполне уверенно и успешно.

5. Участок

Об участке. Площадь моего участка, по моим измерениям, 75 соток, работники земельной службы, измерявшие его для приватизации, намеряли 70 соток. Он неправильной формы, весьма далекой от прямоугольника.



Главный фасад участка – вдоль дороги (грунтовка, уходящая с асфальтовой дороги в лес, до асфальта 300 метров, до леса 100 метров), фасад идет небольшим полукругом, длина его около 120 метров.



Участок функционально условно разделен на зоны – в центре находится дом (около 15 м от дороги), три сарая, погреб; левее дома – сад; за домом – огород; правее дома – хоздвор и пастбище, за ним – тянется полоса длиной метров 100 и шириной метров 25, граничащая с двумя соседями и упирающаяся в лес, это тоже пастбище.



Под огородом земля нормальная (6-10 соток), под садом тоже неплохая (10-15 соток), под первым пастбищем – умеренно паршивая (на сенокос почти не годится), под вторым – совсем песок (даже под пастбище не ахти).



В целом участок совсем не фонтан. Для сравнения, у моей сестры один из участков – 80 соток, почти вся земля отличного качества; прямоугольной формы, с дорогой граничит фасад всего метров 40, полторы стороны выходят в лес, дом находится в глубине. У моего участка, правда, есть уникальное преимущество.



Прямо перед домом растет дуб, который был посажен одновременно с постройкой дома, и за 50 лет вырос очень и очень приличный (обхватить его – нужно полтора человека) (см. фото) Он затеняет фасад дома и половину двора. Вторую половину двора затеняют сосны, растущие группой напротив дуба – 5 штук.



В результате летом, когда жара, у меня весь двор затенен, в нем прохладно и комфортно (на одном из участков сестры, где возле дома нет почти никаких деревьев – летом бывают периоды, когда застрелиться можно – и во дворе баня, и в доме баня, и куда деться – непонятно; а у меня и во дворе и в доме хорошо).



Зимой же, когда солнце стоит низко, оно просвечивает двор из-под сосен, и во дворе достаточно светло, и в окна свет попадает. Так что эти деревья – дуб и сосны – можно отнести к несомненным преимуществам участка, причем таким, которые за деньги не купишь и руками не сделаешь – 60 лет надо чтобы они выросли.

О других строениях на участке. Как я писал в самых первых материалах, с сараями у меня дела обстояли весьма плохо. Их было три штуки, но все они были в крайне плохом состоянии. В настоящее время я исправил положение, и продолжаю его улучшать. По очереди:

Первый сарай (хозяйственный) – небольшого размера, со старой шиферной крышей. Он в более-менее нормальном состоянии. В нем два отсека – побольше и поменьше. Тот что побольше – используется под склад разных вещей: сельхозинструменты, тачка, велосипед, всякая ерунда, осенью для временного хранения урожая картошки. Тот что поменьше, использовался раньше в качестве дровянки; сейчас я в нем сделал маленький курятничек.



Второй сарай (ныне называемый конюшней)– большой, 6.5 м на 4 м, из двух почти одинаковых отсеков. Стены у него – сруб, и еще в довольно неплохом состоянии. Крыша была соломенная, в полностью разрушенном состоянии, непригодном к восстановлению, отсеки были забиты всяким хламом. Хлам я разгреб, старую крышу снес, и сделал новую, шиферную двускатную, собственной конструкции. Подробнее о ней – в разделе строительство. Так что теперь у этого сарая, думаю, еще впереди лет 30 жизни, а может и больше.. В нем я держу лошадей и коз.



Третий сарай (козлятник) – был совсем маленький – в нем размещались козы. Он был все еще под соломенной крышей, тоже совсем плохой. Ремонтировать я его не стал – в нем были совсем гнилые стены. В 2008 году я его развалил, и на его месте заложил новое строение, состоящее из двух секций. Над ним – большой двускатный навес (8 х 5 м). В одной секции в 2010 я построил небольшой сарай из ракушняка, как дополнительную конюшню и помещение для коз. Во второй секции сейчас ничего; планирую сделать дощатые стены и мастерскую.



Навес (летняя кухня) сделан в 2010 году, 5х7 м. Он сделан над местом для летнего проведения времени – там где очаг, стол со скамейками, колодец. Очень удобно, когда погода уже не может помешать готовить еду и кушать на улице, тем более когда под ним можно и немалую компанию разместить.



Навес (сенник) начат в 2010 году. Он запланирован из четырех секций, общий размер 8х16м. Сейчас сделана только одна секция, 8х4м. Высота – около 4.5 м. Под ним удобно хранится сено. Когда достроятся остальные секции, им будет придумано и много других применений.



Другие навесы также я сделал отдельно стоящие. Их два – 3х7 м, и 4х5м. Под ними складываются доски, и много всякого разного, что надо прятать от осадков.



Погреб расположен напротив входа в дом. Старый, но во вполне живом состоянии. В прошлом году я поменял там внутреннюю дверь, а внешнюю подремонтировал. Овощи там хранятся отлично, картошка зимой не замерзает, летом не прорастает.



Баня у меня начата в 2009 году, но пока отложена из-за других проектов; возможно продолжу в 2011 году. Сделан пока только фундамент, 4х5 м. Это будет двухэтажное строение из пеноблоков. На первом этаже – собственно баня/сауна (парилка, душевая, предбанник), на втором – жилая отапливаемая комната.

6. Запасы

О запасах. По прежнему считаю, что сейчас необходимо все имеющиеся денежные средства переводить в материальные ценности, из необходимых и невоспроизводимых, которые сейчас стоят дешево, а в будущем будут малодоступны, и очень нужны.



Один пример – это соль и спички. Другой – добротная одежда сэконд-хэнд. Третий – инструменты. Ну и многое другое.

Здесь я приведу приблизительный список сделанных мною запасов, с некоторыми комментариями. Делать список детальный и полный – нереальная задача, так что я пройдусь только по самым основным, крупным, и важным пунктам запасов, сгруппировав их по категориями. Количество я не указываю, чтобы не перегружать текст; по всем пунктам количество можно считать "значительное, минимум на несколько десятилетий использования на семью".

Ручные инструменты. Топоры разных размеров. Полотна для лучковой пилы Стенли. Ножовки. Двуручные пилы. Рубанки. Стамески. Напильники. Плоскогубцы. Молотки. Ножи.

Сельхозинструменты. Лопаты (штыковые, совковые, снеговые, саперные). Вилы. Грабли. Косы. Культиваторы. Сапки.

Расходные материалы. Гвозди, разных размеров. Саморезы, разных размеров. Болты и гайки разных размеров. Кирпичи огнеупорные, кирпичи красные, печные приборы – плиты, дверцы, колосники, заслонки. Веревки (полипропиленовые разных диаметров). Цепь (4 мм техническая оцинкованная, для привязи), карабины, вертлюги. Тесьма (ремни) разной ширины и качества.

Утварь и хозяйственные запасы. Ведра оцинкованные 7, 10, 12, 15 л. Ведра пластмассовые 10, 15, 20 л. Корыта из нержавейки, тазы пластмассовые. Одежда и обувь с сэконд-хэнда на разные размеры и возраста.

Расходные хозяйственные запасы. Мыло туалетное, мыло хозяйственное. Стиральный порошок. Туалетная бумага. Спички. Соль.