Распоряжение президента Нурсултана Назарбаева о переходе казахского языка на латиницу с 2025 года встревожило очень и очень многих. Другой алфавит — это другая цивилизация. Переход на латиницу – безусловный удар по евразийской интеграции. Это потенциальный минус. Нос 2025 года – есть время изменить это решение. Но сама тенденция весьма тревожная…

Предлагаю вашему вниманию материал члена Партии Великое Отечество, муниципального депутата Санкт-Петербурга Вадима Викторович Рыбина. В нашей партии Вадим Викторович известен как наиболее последовательный и принципиальный борец за чистоту родного языка, считающий, как и большинство граждан России, что русский язык надо защищать.



«Латиница в Казахстане — первый гром над русским миром

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил своему правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. Такое решение вполне разумно и закономерно в сложившихся условиях.

«Полный завал»- наиболее точное определение состояние языковой политики в России сегодня. Русский язык брошен на произвол СМИ и ТНК, которые определяют как словарный состав, так и порядок словоприменения в русском языке. Надо ли говорить, что наши СМИ и ТНК принадлежат иностранцам, поэтому обращаются с русским языком как лиса с курами. Правительство России просто отдало русский язык на съедение нашим заклятым «партнёрам». Нет ни надзора за применением государственного языка, ни мер принуждения для нарушителей.

Судя по словарному составу современного русского языка, в России проживают преимущественно следующие народы: русские, англичане, французы, немцы и древние римляне. Малые народы России, народы русского мира, к которым относятся казахи, не чувствуют своей причастности к государственному языку РФ.

Лингвисты разделяют языковую политику (ЯП) на ЯП в отношении статуса языка (ЯПС) и в отношении корпуса языка (ЯПК). С 1990 года вся языковая политика России сводится только к укреплению статуса русского языка. Путь этот — гибельный. И Назарбаев это видит. Видят и другие народы России и русского мира.

Урон корпусу языка неизбежно влечёт за собой и снижение его статуса.

Разве можно уберечь статус стареющего человека? Как ни отстаивай его право на высокую должность, объективная реальность берёт верх. Если человек стал уставать, забывать, часто болеть, если он перестал учиться и совершенствовать свои профессиональные знания- он неизбежно с должности руководителя перейдёт на должность советника, а затем и вовсе будет довольствоваться статусом «почётного члена» и приходить только на праздники.

Так же и с языком. Словообразование убито законодательством о языке. Терминологической политики нет. Термины только заимствуются и только английские, причём зачастую в написании латиницей (напр. «система Flow +» на ЗСД СПб). Аббревиатуры стремительно англифицирутся, всё чаще также с написанием латиницей. (HR, DIY, PR и т.д.) Одна из главных отличительных особенностей русского языка- женский род — стремительно вымывается из языка. Вымываются работоспособные русские слова, заменяясь словами-иммигрантами. Иноязычные слова приходят в наш язык со своими правилами, не желая подчиняться правилам русского языка. Более того, всё чаще они налагают свои иноязычные правила на русский язык. Например, в словосочетаниях «интернет банкинг», «онлайн бронирование» существительные выступают в роли прилагательных, при этом не склоняясь со вторым существительным — как в английском. Словом, английский язык в России ведёт себя так же, как США в политике. Что хочет, то и делает, пренебрегая всем и всеми.

Малые же народы естественно тянутся к сильному. Кто сейчас силён в языковой политике, кто насаждает свои слова и свои правила в языки других народов? Англосаксы. К ним Казахстан и тяготеет. При таком отношении к русскому языку правительства РФ к 2025 году все окружающие Россию государства будут иметь вторым языком английский, взамен русского.

Состояние ЯПК.

Современное упадочное, угнетённое состояние русского языка грозит уроном его статусу не только в странах русского мира, но и среди народов России. Неспособность российской государственной власти организовать защиту русского языка от размывания, наладить русское словообразование, заставить все юридические лица использовать единую для всей России терминологию, грозит выбором английского языка для изучения всё большим числом нерусских граждан России. В ущерб русскому. Переход казахского языка на латиницу — лишь первый камень грядущей грозной лавины.

Культурная и мировоззренческая составляющие ЯП.

Повышение изучаемости английского языка взамен русского ведёт к привлечению граждан к произведениям англо-американской культуры. Что, в свою очередь, ведёт к формированию у граждан чуждого нам западного, протестантского мировоззрения, к восхищению западной цивилизацией и к снижению российского патриотизма. Неся, таким образом, угрозу государственной («национальной») безопасности России.

Ухудшение восприятия гражданами РФ русской культуры и духовности.

Целью наступательной англо-американской языковой политики и является отрыв народов России от русского народа: культурный, духовный, языковой отрыв. А также отрыв русского народа от корней русской культуры и духовности, разрыв связи поколений. Этот отрыв заметен малым народам России и не вызывает у них уважения.

Следует отметить, что многие российские политики и общественные деятели, называя себя патриотами, совершенно непатриотично относятся к русскому языку. Мало того, что они при любой возможности используют иноязычное слово вместо русского, показывая тем самым, что чужое им милее родного. Но порой ради использования непременно чужого словца они жертвуют ясностью своей речи, показывая образец безразличия к смыслу слов. Например, «ликвидация» — от корня «ликвид»- жидкий, часто используется не по смыслу. «Суверенитет» — верховенство, главенство, применяется зачастую в смысле «независимости». Хотя есть «двойное дно» этого слова: например, в словосочетании «национальный суверенитет» — подразумевает превосходство, главенство одной нации над другой, при заявляемом равенстве всех наций в нашей многонациональной стране.

Или в многонациональной нации? Всё чаще в последние годы в России слово «нация» заменяет собой слово «государство». Русский язык не только теряет слова, он теряет смыслы. Импортирует чуждые смыслы вместе с чуждыми словами, недоискоренив при этом свои родные русские слова и смыслы. Получается, в итоге, полная неразбериха и в языке, и в умах, и в душах.

Профессор Марусенко в своих работах цитирует англоязычных деятелей языковой политики, ясно показывая: им это и нужно. Размывание нашего языка для них лишь средство. Их цель — размывание наших смыслов, нашего мировоззрения, и навязывание взамен своего. Они открыто заявляют об этой цели своей языковой политики.

Одно несомненно: первые лица России, её элита, своим словоприменением подчёркивают стремление «прогнуть» русский язык под английский, отказаться от русского и перенять английское.

Зачем же казахам в таком случае держаться за русский язык, за русскую азбуку, если мы сами показываем своё пренебрежение ею, своё желание отказаться от языка своих предков?

Все на защиту русской словесности!

Вадим Викторович Рыбин»

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Источник: nstarikov.ru