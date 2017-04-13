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Как Иванке Трамп “сирийскую химию” делали

19:10. 13 апреля 2017 Просмотров - 84 2 коммент. Опубликовал:

Как Иванке Трамп "сирийскую химию" делали

Храните же Иванку Трамп… Мать троих детей превращается ещё и в образ матери для каждого, кричащего «Аллах акбар!» на камеру мобильного телефона. Иванка взывает к вселенской справедливости!..

Спросите: что за эмоции? И причём тут дочь американского президента? Действительно, всё это могло бы показаться даже смешно, если бы, как сказал классик, не было столь грустно.
В самом деле, ну, сколько же можно предпринимать попыток превращать мир в круглых идиотов. Сколько можно эксплуатировать фабрику с наличием конвейерной «сборки» фейков о применении то тут, то там химического оружия Башаром Асадом. На фоне набирающего обороты скандала с применением химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) и на фоне американской «ответки» «Томагавками» по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» — накануне примерно в 14:30 пришли новые сообщения о «химической атаке».


На сей раз лица, объявившие о «химударе, проведённом ВВС Асада», отсняли свой материал в провинции Хама – в районе населённого пункта Кафр Зита. Материал тут же стал распространяться по социальным сетям и западной прессе, к чему приложил свою руку немецкий «журналист» (издание Bild) Юлиан Рёпке, у которого в Твиттере закреплённая запись гласит, что главная угроза современного мира – это Россия. Человек априори знает, кто виноват и что делать…
Итак, что имеем?.. Имеем то, что такой-сякой-треклятый Асад, в адрес которого потоками льётся грязь с обвинениями о применении химического оружия в Идлибе, ничтоже сумняшеся снова «отдаёт приказ» об использовании химического оружия. Снаряжайте, говорит, вертолёт бомбой с хлором и сбрасывайте её непременно там, где из-за ближайшего холма всё это сможет снять оператор «Белых касок».

Причём, — добавляет Асад, — вертолёт пусть летит на предельно низкой скорости над городом, в котором проживают тысячи представителей мирного населения, и в котором сосредоточились представители мирной оппозиции с мирными ПЗРК. Бомбу, — говорит сирийский президент, — сбрасывайте так, чтобы съёмка «Белыми касками» велась от момента сброса до момента падения – чтобы Иванка Трамп могла увидеть всё чётко и без искажений – помогите же оператору…
Партнёры нам говорят: а что вы ёрничаете? – Ведь вы даже не догадываетесь, что в голове у этого кровавого тирана, Асада.

Конечно, не знаем… А сами партнёры, стало быть, знают, а потому всерьёз уверены в том, что человек, прекрасно понимающий подоплёку всех предыдущих провокаций с химоружием и прочими «пробирками Пауэлла» возьмёт и при наличии успехов сирийской армии практически на всех фронтах начнёт использовать то ли зарин, то ли зоман, а потом ещё и хлор.
Кстати, о зарине, зомане и т.д. Когда уже найдётся хоть один уважающий себя представитель Организации по запрещению химического оружия, который при всей своей нобелевской звёздности снизойдёт до человеческого уровня и расскажет, а откуда Асад берёт химоружие? Это раз. И два — почему это с 2013 по 2017 годы Асад этого оружия не применял, а тут как начал, как начал…
Но ждать представителя ОЗХО – дело неблагодарное по той простой причине, что никакой нобелевский лауреат премии мира не в состоянии объяснить того, на каком же основании он лауреатом стал, если у Асада химическое оружие осталось?
В качестве адвокатов и адвокатесс ОЗХОвцев выступают лица, которые пытаются объявить, что химоружие в своё время было действительно уничтожено, но потом Асад, понимаешь, возобновил его производство. Да как возобновил!

С одним из таких «адвокатов» пришлось побеседовать лично. Человек всерьёз рассуждает на тему того, что на авиабазе «Аш-Шайрат» находились «компоненты химического оружия, которые сами по себе безвредны, но которые превращаются в смертоносное средство при соединении.

Мол, это и объясняет то, что журналисты без каких-либо средств индивидуальной защиты снимали репортажи из «Шайрата» уже спустя несколько часов после ракетного удара США, и что сирийские лётчики начали скорые вылеты по неповреждённой ВПП. Ваш покорный слуга задал вопрос «адвокату»: если на авиабазе действительно были некие компоненты, которые «сами по себе не опасны», то где же в таком случае они соединялись для производства химоружия, которое якобы сбрасывалось с самолётов Асада? Ответ был бы достоин отдельного материала: «Эти компоненты соединялись прямо в самолётах и вертолётах ВВС Сирии».
Это «палец вверх»… Лётчики Асада настолько суровы и «химически» профессиональны, что могут на борту Су-22 синтезировать ЗАРИН фактически из подручных материалов «свободной от необходимости удерживать штурвал рукой»… Настолько суровы и профессиональны, что могут прямо в вертолёте закачивать хлор в газообразном состоянии в авиационную бомбу, а то и вовсе выделять хлор для начала из поваренной соли, чтобы вообще никто не догадался…

В общем и целом, понятно… Спектакль устроен отнюдь не для нас с вами – ведь мы можем и факт неАсадовского вертолёта рассмотреть. А вот Иванка Трамп (в замужестве Яэль Кушнер) в лопасти и прочие технические нюансы вглядываться, как мать троих детей, не станет. Зато в фотографии, присланные «журналистами» от «Белых касок», — очень даже станет. А вывод: «Белые каски», получающие финансирование из тех же рядов, что и «Джебхат-ан-Нусра» (*запрещена в РФ), нащупав «интересное» место, пытаются сделать идиотом Дональда Трампа.

На фото «медик» из тех самых касок, который, нацепив шлем после участия в шествии «ан-Нусры»(*), пошёл делать «операцию» сирийскому ребёнку, «отравленному Асадом». И борода для «хирургов от ан-Нусры»(*), как и отсутствие медзнаний, подсказавших бы то, что делать уколы пустым шприцем – «не эффективно», оказывается, не помеха.

Как Иванке Трамп "сирийскую химию" делали

На фото – другая гуманитарная «каска», уже крупного калибра. Вот сейчас ленту отстреляет и, нацепив белый шлем, отправиться снимать, как «Асад травит газом детей в Идлибе и Хаме».
Как Иванке Трамп "сирийскую химию" делали

В связи с этим, пожалуй, главный вопрос: насколько американский президент в «адеквате», чтобы отделить мух от котлет, или он вполне сам рад «обманываться» как тот герой стихотворения классика.
Володин Алексей

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 14009 9156
    Ликвидатор 13 апреля 2017 в 19:27 Ссылка Пометить
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    томагавки проверяли ПВО, а сирия-химия – лишь предлог и дымовая завеса для публики. Значит всё готово, вторжение вот-вот.
    Си слетал за океан, тилерсон в Москву – теперь всё для Вторжения готово.

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