ЧЕМ вреден КОФЕ

Кофе стал невероятно популярным напитком в наше время. Однако, с этим отваром не всё так просто. В этом видео я расскажу об опасностях, скрывающихся за приятным ароматом душистого напитка.

Многие люди в современном мире часто пьют кофе. К сожалению, вред этого напитка так же велик, как и удовольствие от его потребления. Кофе и соляная кислота. Если вы любите утром до завтрака выпить кофе, остерегайтесь, ведь выпивая чашку кофе, вы стимулируете активную выработку соляной кислоты в желудке, которая обычно выделяется для переваривания твёрдой пищи. Частое напрасное выделение соляной кислоты может послужить проблемам с дальнейшей её выработкой, из-за чего будет страдать процесс переваривания. Особенно страдает переваривание сложно-структурных белков, на них просто не хватает соляной кислоты. Из-за этого не переваренные белки попадают в тонкую кишку и оттуда всасываются в кровь, что вызывают реакцию лимфатической системы по выводу чужеродных белков из организма. Всё это может вести к серьёзным заболеваниям, таким как рак. Гастрит. Кофе содержит в себе множество кислот и сложных элементов, таких как кофеин, которые способны активно влиять на желудок и стенки тонкого кишечника, вызывая ослабление защиты организма, ведя к разрушительным процессам и гастриту. Кофе так же содержит элементы, способные расслабить пищевой сфинктер. Это мышца, предотвращающая возврат пищи по пищеварительной цепочке. Если это происходит, кислоты попадают туда, где им не место и мы ощущаем изжогу.