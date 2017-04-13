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“Бухающая” Россия!

05:58. 13 апреля 2017 Просмотров - 286 Один комментарий Опубликовал:

Сцепились сегодня на форуме по вопросу бухающей России. Бывшие наши, ныне живущие в Европе, пытались меня заверить, что Россия-страна бухариков.. Но, я достаточно часто бывала и бываю в разных европейских странах, что бы понимать то, что данное мнение весьма субъективно. Я не стану вспоминать наши глубинки. Там я не была, точно так же, как не была и в глубинках Европы. Я путешествую по туристическим зонам и столицам, и скажу как на духу, что пьянство в Европе видно ничуть не меньше чем у нас, а кое-где, оно еще и более наглядно…. Но тем не менее, я задумалась .. Отчего же, именно Россия, получила такое некрасивое амплуа…

И я поняла в чем дело! На собственном примере поняла! Все дело в распределении этих самых литров этила! 

Естественно, в России, как и во всех остальных странах, есть алкоголики. Люди, которые ежедневно употребляют большое количество спиртного. Но разве их у нас больше, чем например в Норвегии.. Вовсе нет! Просто в Норвегии упиваются на даче под одеялом, а нашего мужика манят приключения и он идет бороться с несправедливостью в люди. 

В Норвегии, такого борца-примут и посадят, а у нас-погрозят пальчиком…Кровавый режим же. 

Ну а теперь, отбросим алкоголиков и рассмотрим обычные семьи России и Европы…

Вот допустим я – мать троих детей.  Выпустил меня муж, одну с подругой, без детей в клуб ( первый раз за 7 лет, но я для статистики посчитаю, что выпускают меня , допустим раз в месяц:) 

И так… Дома я не пью, как и любая нормальная мать. Ну нет, в России традиции, в отличии от Европы, ежедневно после ужина выпивать бокал вина дома. У нас, как-то дома пьют в основном по праздникам и много:) (я про среднестатистическую российскую. семью) … 

Ну так вернемся к нашим баранам…. Выпила , я значит с подругой, по бутылке сухого испанского на лицо… Плясала, выкладывала пьяные селфи, пела песни в ожидании такси, потом дышала перегаром на водителя, прокуковала 12 раз придя домой в 3 ночи :) … Ну стандартно короче:) 

Полное ощущение бухающей страны будет, у бедного иностранца, который все это увидит… А европейка, очень культурно и тихо, ежедневно, красиво, чинно и благородно выпивала бокал вина дома после ужина… 

Что мы имеем на выходе… Я за месяц употребила 750 мл ( на самом деле гораздо меньше, ибо то недопитое вино с Нового Года , по сей день томится в холодильнике) , а европейка 4500 мл. ! 

НО БЛИН!!! По всем показателям, БУХАЮ именно я.

Т.е. получается, что если отбросить маргинальную прослойку общества в России и Европе, на выходе, подсчитав выпитое спиртное,  получим очень малопьющую Россию, и реально бухающую Европу. Ведь судить о стране нужно по среднестатистическим гражданам, а не по алкоголикам.. Не так ли ?:) 

А иногда, неплохо просто посмотреть цифры:

Ирина Сампара

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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Один комментарий»

  • 358 237
    Aндрей 13 апреля 2017 в 10:46 Ссылка Пометить
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    “Т.е. получается, что если отбросить маргинальную прослойку… ” Вот пока будут делить людей на “маргиналов” и “нормальных” , общества как такового не будет в стране никогда.

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