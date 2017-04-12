Всем ли хватит места на Земле?

До нас еще не скоро дойдет осознание того, что мир станет еще более насыщенным, чем он является на сегодняшний день. В это трудно поверить людям, которые не могут пробраться к нужному отделу на переполненном рынке в Дели. Мы не можем представить, что суетливая столица Японии когда-то начнет двигаться с астрономической скоростью. Жители всех крупных мегаполисов отказываются верить в то, что через какое-то время в вагоне метро в час пик невозможно будет ни вдохнуть, ни выдохнуть. Действительно, мы уже существуем в переполненном мире, но что нас ожидает в обозримом будущем?Невозможно с абсолютной точностью предсказать, как изменится численность населения в ближайшие десятилетия. Эксперты уверены лишь в одном: плотность населения в крупных мегаполисах будет все более и более увеличиваться, а мир станет более многолюдным местом. По новым оценкам, прогнозируемым Организацией Объединенных Наций, к 2030 году народонаселение возрастет до 8,4 миллиардов жителей, вместо нынешних 7,3 миллиардов человек. Исходя из этих подсчетов, нашу планету к середине этого века будет населять около 10 миллиардов человек. К концу столетия эта цифра может возрасти до ошеломляющей отметки в 11,2 миллиарда жителей.Невозможно представить, что на нашей планете совсем скоро будет проживать более 10 миллиардов человек. Нам уже кажется, что катастрофически не хватает места для более просторного и свободного существования, а наши жилища все больше похожи на клаустрофобные камеры. Даже если уехать прочь на несколько десятков километров от густонаселенных городов, можно встретить толпы горожан, пытающихся хоть на выходные сбежать от суеты. Складывается впечатление, что все лесные тропы в местах отдыха истоптаны, а на летних пляжах яблоку негде упасть.Именно поэтому люди двигаются дальше, за сотни километров от мегаполиса. Только они совсем не одиноки в стремлении скрыться от городской суеты и убежать от людских глаз. Так, некоторые национальные парки в Соединенных Штатах Америки периодически вынуждены закрываться на несколько часов из-за затора в движении.Тенденция к осваиванию и изучению изолированных мест налицо. Кажется, нога человека ступала даже в самые труднодоступные регионы. Теперь можно с легкостью отыскать кочевников в пустыне Гоби, берберов в Сахаре и полярников в арктическом лагере. Очевидно, что по мере роста численности населения в мире совсем не останется не изученных уголков. А что же будет с нами дальше? Неужели через пару веков мы полетим осваивать для жизни космическое пространство?Исследователи говорят о том, что до конца этого столетия большая часть прироста населения ожидается в городах. Исходя из намеченной тенденции, ученым будет проще предугадать, что нас ожидает в ближайшем будущем и какие вопросы требуют основательного изучения.Вот уже несколько десятилетий отмечается настоящее бегство людей из деревень в города. Сельское хозяйство становится все более механизированным, в отраслях наблюдается сокращение штата сотрудников. Людям стало сложнее выживать в условиях энергозатратного подсобного хозяйства. Ведь в городах намного проще устроить свою жизнь и найти работу. По статистике в 30-х годах 20 века сельское население составляло 70% от общей численности.Сегодня в деревнях проживает уже менее половины жителей нашей планеты. По прогнозу специалистов, к середине текущего столетия около двух третей жителей Земли будут проживать в городах. Представьте реальную ситуацию: начиная с этого момента, каждые 4-5 дней численность городского населения на планете будет увеличиваться на один миллион человек.Эксперты утверждают, что в ближайшее время около половины населения Земли будет проживать в небольших городах, численностью от полумиллиона до трех миллионов человек. Остальные люди будут ютиться в мегаполисах. Города, которые способны принять более 10 миллионов человек, имеют активно развивающуюся экономику. Так, в Китае, Индии и Нигерии большая часть населения предпочтет уехать на заработки в один из мегаполисов.Города и регионы будут расширяться географически, плотность населения неизбежно возрастет. Несмотря на то что районы в мегаполисах будут переполнены, их инфраструктура будет хорошо связана с услугами. А это значит, люди могут существовать и в гораздо большей плотности, и в ближайшие 100 лет на Земле хватит места всем.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com