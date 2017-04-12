Украина сегодня: что, детка, опять на органы в Европу?
Украинский геноцид в разгаре. Пошел третий год революции «гидности», но скольких успехов удалось достичь Киеву в экономике, политике, на пути развала медицины и образования, росте налогов и акцизов, с попутным обнищанием населения страны. Всего три года прошло, а Украина уже отброшена далеко вниз по эволюционной лестнице. Одним из способов заработать для украинцев остается продажа собственных органов бандитам.
В кои-то веки после майдана на Украине заработали силовые структуры. Сотрудники СБУ и Нацполиции умудрились задержать участников международной преступной группировки, что специализировалась на торговле органами. В их числе были и украинцы, подыскивающие на родине людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и малым доходом. Беднягам предлагали продать почку за 13-15 тысяч долларов.
Действовали преступники продуманно: создали коммерческую организацию, представляющую «услуги по лечебному туризму». Доноров переправляли за границу, препарировали, платили чистые гроши и отправляли до дому. На руки преступники получали с «пациента» порядка 80-100 тысяч долларов. Само собой, никакого медобследования и лечения после операции не планировалось. Так что вопрос о выживаемости пациентов лишним не будет.
Спецслужбы сообщают, что ежемесячно за границу отправляли десятки граждан Украины. Впрочем, удивляться тут нечему. История с «черными трансплантологами» на Украине имеет давние корни.
Еще в 2014 году журналист «17 канала» снял документальный фильм о торговле органами. Результаты расследования: вербовщик ищет жертву, договаривается об операции, позже сообщает дату и время вылета в Анкару (Турция), а также адрес клиники по трансплантологии, где пройдет операция. Дал согласие на донорство, и назад пути нет.
А сколько историй про разбор на органы раненых военнослужащих ВСУ в зоне АТО мы слышали? Крышевали прибыльный бизнес на самом верху – министр обороны и глава СБУ. В зоне военных действий работали целые бригады «потрошителей», в основном из «Правого сектора», разделывая здоровых ребят на органы для европейских заказчиков. Убитых ребят потом вносили в списки пропавших без вести или дезертиров.
Цены на органы, 2014 год: легкое – $170 тыс., почка – $60 тыс., сердце – $150 тыс., печень – $120 тыс., поджелудочная железа – $150 тыс., роговица глаза – $30 тыс.
Какая ирония! И теперь СБУ накрыло конторку черных трансплантологов? Может, испугались конкуренции и решили выдавить их со своей «игровой площадки»? Ах да, это же чистой воды пиар. 2017-й год объявили в Киеве Годом борьбы с торговлей людьми на Украине. Этот бизнес не просто стал традиционным для Украины, он реально процветает!
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Ну а при чём тут Украина. Таких подонков сейчас везде пруд пруди. Время такое и режим такой. Человеческая жизнь для капитала не имеет значения и цены.
Ту тварь что вывезла детдомовских детей и продала что наказали? Нет. Живёт себе припеваючи и в ус не дует. Даже не в розыске. А она больше тысячи детей возрастом до трёх лет вывезла якобы на усыновление. Из них еле еле нашли пятерых. Знаете сколько ей за это дали? Четыре условно. Она уже давно в италии жопу греет. Кто не помнит щелгачёва (фрати) эту мразь зовут. Но помогали ей здесь на месте за бабло и директора домов и менты и кенты. И адвокаты у неё были дорогие и менты вежливые. Её даже в камере не удавили.
Что мало таких примеров? Так при чём здесь Украина? Не вижу повода для злорадства. НаРОДу хреново, точно таким же, как мы с вами. Чего радоваться?
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Это хорошие слова. Твари ищут где можно поживиться. А поживиться можно там где бардак и анархия.
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Украинцы теперь свободно и безвизово могут ехать в Европу но туристами или нелегалам. А работать только органами печенью, почками, сердцем или легкими на выбор. Простите за черный юмор сорвалось.