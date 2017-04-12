Томагавки Трампа. Новые санкции против России

...после выборов с новым вдохновением. Если Трамп в такой ситуации...с того, что удар «Томагавков» по Сирии действительно сильно ..., но санкции против РФ ввести не решилась. Сам Трамп объяснил ракетный...своего фаворита Путина и новый курс американской политики. И...