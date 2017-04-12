Томагавки Трампа. Новые санкции против России
20:41. 12 апреля 2017 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал: Neils
Дональд Трамп готовится ввести новые санкции против России. Он приказал нанести масштабный ракетный удар по Сирии. Союзники Трампа угрожают, что это только начало. Подобные провокации в адрес России не позволял себе даже Барак Обама.
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Примечательно то что , чем больше Трамп и прочие ОбамоМеркели срут на голову России , тем большую готовность к конструктивному диалогу с западными партнёрами проявляет Путин и его банда . Когда же вы поймёте что все вышеуказанные являются звеньями одной цепи . А вернее марионетками мирового правительства . А то что вам льют на уши о каких то обострениях в отношениях двух стран , это просто дешёвый сериал для ***** .