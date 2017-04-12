Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение, Наследие Славян, Образование

Точечный массаж от всех болезней – Су-джок терапия [Новости здоровья]

10:02. 12 апреля 2017 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:

Одно нажатие пальцем на правильную точку и прощай боль! Думаете это невозможно? Возможно, если вы знаете основы су джок терапии...

sudj

Сегодня мы также сможем узнать об этом методе и даже посмотрев этот выпуск тележурнала, сможем применить метод самостоятельно на практике.Как найти эти самые точки, чтобы оздоровить и активизировать весь организм, расскажет специалист Су Джок терапии (терапия кисти и стопы) Посядо Дина Григорьевна.

У нас уже есть видео, в котором доктор-реаниматолог Дина Григорьевна Посяда, член Международной ассоциации Су Джок акупунктуры, показывала, как делать массаж точек на ладони, стимулируя здоровье наших внутренних органов.

Сегодня Дина Григорьевна в передаче «Все буде добре» покажет, как массировать активные точки на стопах, чтобы получить здоровую простату, придатки, головной мозг и т.д. Источник

* Дополнительная информация:
Новости здоровья - http://ru-an.info/news_section.php?sid=7

Метки: здоровье, знания, Культура, Левашов, медицина, мозг, наука, Неумывакин, политика, Посядо, развитие, разум, Россия, Русь, сознание, Су-джок, температура, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Славянский массаж. Возможно ли это?
...иглоукалывание это «концентрированный» вид точечного массажа, хотя сложно сказать теперь что... новоделы. Содержание всех примерно одинаково: общий, лечебный, расслабляющий, точечный , приемы, ...не проходит, все эти «болезни» накапливаются, ухудшают жизнь, ...
СВЕТЛЕНА. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
...Ночные часы малоблагоприятны для деятельности всех его внутренних органов, что касается... вибрациями. Обязательно нужны массажи (и общий, и точечный, и энергетический). Природа... подумать и определить причину возникновения болезни, чтобы устранить её (сбой...
Наталья Неволина: ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ о воспитании детей. Часть 2
... космическими вибрациями. Обязательно нужны массажи (и общий, и точечный, и энергетический). Природа... подумать и определить причину возникновения болезни, чтобы устранить её (сбой ... украшения индивидуально. А предки у всех – разные. Спросите у своих ...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... активные точки ─ прижигание, иглоукалывание, массаж и прочее (см. выше – ...низкое – по сравнению с «вне точечными» участками кожи – сопротивление электрическому ...прочего эти«народные средства от всех сердечных болезней» содержат ПСИХОТРОПНЫЕ компоненты – ...
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... «естественными» способами (клизмы, слабительные, желчегонные, массажи, приём упаренной мочи, обёртывания и... гормона щитовидной железы. Но причина всех этих «болезней» – именно в потере контроля...) в Россию, являлся УПРАВЛЯЕМЫМ и точечным (из точки А в точку...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>