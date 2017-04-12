Точечный массаж от всех болезней – Су-джок терапия [Новости здоровья]

Одно нажатие пальцем на правильную точку и прощай боль! Думаете это невозможно? Возможно, если вы знаете основы су джок терапии...

Сегодня мы также сможем узнать об этом методе и даже посмотрев этот выпуск тележурнала, сможем применить метод самостоятельно на практике.Как найти эти самые точки, чтобы оздоровить и активизировать весь организм, расскажет специалист Су Джок терапии (терапия кисти и стопы) Посядо Дина Григорьевна.

У нас уже есть видео, в котором доктор-реаниматолог Дина Григорьевна Посяда, член Международной ассоциации Су Джок акупунктуры, показывала, как делать массаж точек на ладони, стимулируя здоровье наших внутренних органов.

Сегодня Дина Григорьевна в передаче «Все буде добре» покажет, как массировать активные точки на стопах, чтобы получить здоровую простату, придатки, головной мозг и т.д. Источник

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