Сводки от ополчения Новороссии 12 апреля 2017

Украинская армия утром открыла огонь по селу Спартак вблизи Ясиноватой из тяжелой артиллерии.

«Около 07:00 утра украинская сторона начала обстрел Спартака. По предварительной информации, он велся из 152-й артиллерии», — сообщил ДАН и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

Кроме того, по его данным, обстрелу из тяжелых минометов подверглась территория промзоны под Ясиноватой.

В общей сложности за утро, по данным властей, с позиций украинской стороны выпущено не менее 40 снарядов и мин.

При этом за минувшие сутки ВСУ 50 раз нарушили «режим тишины».

По данным источника в оперативном командовании ДНР, всего под огонь украинских подразделений попали 16 населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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