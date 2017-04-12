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Сводки от ополчения Новороссии 12 апреля 2017

12:14. 12 апреля 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: Карта обстрелов Украиной в ночь на 12 апреля

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики в ночь на 12 апреля 2017 года.

— н.п. Саханка 20:06

— н.п. Коминтерново 20:06

— Петровский район Донецка 19:15

— район н.п. Старомихайловка 19:58

— Донецк, Вольво-центр 19:58

— Донецк, АП 18:14

Украинские каратели продолжают устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой из тяжелой артиллерии

ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой из тяжелой артиллерии | Русская весна

Украинская армия утром открыла огонь по селу Спартак вблизи Ясиноватой из тяжелой артиллерии.

«Около 07:00 утра украинская сторона начала обстрел Спартака. По предварительной информации, он велся из 152-й артиллерии», — сообщил  ДАН и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

Кроме того, по его данным, обстрелу из тяжелых минометов подверглась территория промзоны под Ясиноватой.

В общей сложности за утро, по данным властей, с позиций украинской стороны выпущено не менее 40 снарядов и мин.

При этом за минувшие сутки ВСУ 50 раз нарушили «режим тишины».

По данным источника в оперативном командовании ДНР, всего под огонь украинских подразделений попали 16 населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Киевские каратели утром обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии

Киевские каратели утром обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии

Украинская армия утром открыла огонь по селу Спартак вблизи Ясиноватой из тяжелой артиллерии.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы администрации Ясиноватой Олега Моргуна.

«Около 07:00 утра украинская сторона начала обстрел Спартака. По предварительной информации, он велся из 152-й артиллерии», — говорится в сообщении.

Кроме того, по его данным, обстрелу из тяжелых минометов подверглась территория промзоны под Ясиноватой.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

12 апреля – третья годовщина начала войны в Донбассе

Славянск – это наша история, это наша святыня и он будет наш…

Как все начиналось…

День за днем журналист и оператор в одном лице снимал жизнь Славянска в военное время. Вся правда изнутри: то, что скрывали украинские СМИ, и то, что не показывали на Западе. Как день за днем уничтожалось мирное население Донецкой области, рассказали в специальном проекте телеканала “Россия 24″ и агентства ANNA-News.

Славянск. Хроника войны. Документальный фильм 2014 года

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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ВСУ шесть раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (четыре раза), сел Логвиново и Лозовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23-2, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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