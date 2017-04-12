Шаманы чуть не съели американцев. Апгрейд человека
Почему в сознании большинства российских народов Север считается сакральным пространством?
Есть ли в нашей стране сильные эзотерические авторы? Что русский человек переживает спокойно, а американец пугается до потери самообладания? Может ли коммунист стать шаманом? Как умершие шаманы могут отомстить осквернителям святынь? Чем горожанин отличается от человека? В программе “Апгрейд человека” путешественник и писатель Георгий Тымнетагин рассказывает потрясающие истории о неявных сторонах нашего мира.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai