Шаманы чуть не съели американцев. Апгрейд человека

Концептуал СМИ Почему в сознании большинства российских народов Север считается сакральным пространством?

Есть ли в нашей стране сильные эзотерические авторы? Что русский человек переживает спокойно, а американец пугается до потери самообладания? Может ли коммунист стать шаманом? Как умершие шаманы могут отомстить осквернителям святынь? Чем горожанин отличается от человека? В программе “Апгрейд человека” путешественник и писатель Георгий Тымнетагин рассказывает потрясающие истории о неявных сторонах нашего мира.

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