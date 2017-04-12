Роль НКВД в обороне Тулы
23:28. 12 апреля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Материал о подвиге сотрудников НКВД при обороне Тулы осенью 1941 года.
Оборона Тулы
А теперь вернемся к обороне Тулы и рассмотрим, какая оперативная обстановка сложилась в городе к концу октября 1941 года.
Директивой Ставки Верховного главнокомандования № 004116 от 25 октября 1941 года, а затем и директивой № 00233 штаба Брянского фронта 50-й армии к исходу 30 октября предписывалось отойти на заданные рубежи и организовать «жесткую оборону» в направлении Серпухов — Тула двумя стрелковыми дивизиями, Плавск — Тула — тремя усиленными стрелковыми дивизиями и, кроме этого, непосредственно в Туле иметь не менее одной дивизии. Штаб армии расположить в Туле. Выполнить это в намеченный срок не удалось. Немецкие войска подошли к Туле раньше и приготовились к штурму города уже 29 октября.
Боевым приказом № 5 от 30 октября по 50-й армии создается Тульский боевой участок, в состав которого включаются пять дивизий и два полка армии, а отряду милиции, бригаде НКВД, Рабочему полку, которые в это время уже отражали атаки немцев, отводится роль второго эшелона обороны. Сводному полку под командованием майора Кравченко приказано оставаться в резерве командующего в северной части Тулы.
Вообще, в боевых донесениях и оперативных сводках по 50-й армии во время первых дней обороны Тулы немало обидных и не соответствующих действительности оценок действий Тульского рабочего полка и 156-го полка НКВД, что свидетельствует о плохом владении оперативной обстановкой командирами 50-й армии вследствие недостаточной боеспособности их подразделений. А о состоянии боеспособности накануне штурма Тулы 29 октября в 20 часов 30 минут лучше всех говорит разговор по ВЧ-связи между командующим 50-й армией А. Н. Ермаковым и начальником штаба Брянского фронта Л. Н. Сандаловым: «Что у вас имеется для защиты Тулы? И в особенности танки и артиллерия».— «Танков нет. Артиллерии 643 ГАП — 9, других орудий — 26… О боеспособности — около 400 штыков, 108-я танковая дивизия танков не имеет…» и т. д.
30 октября вечером в Тулу прибыла группа офицеров штаба Брянского фронта во главе с полковником Л. Н. Сандаловым, который после ознакомления с обстановкой в 50-й армии доложил по ВЧ-связи заместителю начальника Генерального штаба А. М. Василевскому следующее: «… даю, что есть: 194-я стрелковая дивизия — 3000 штыков,15 орудий, из них 122-мм — 4, остальные все 76-мм; 217-я стрелковая дивизия — 400 штыков, 45-мм орудие — одно, 76-мм — два; 173-я дивизия — 300 штыков без артиллерии; 258-я дивизия — 200 штыков, артиллерии нет; 260-я дивизия — 200 штыков, пулеметов и артиллерии нет; 58-й запасной полк — 300 штыков и один 50-мм миномет; 290-я дивизия — 630 штыков без артиллерии; 154-я дивизия — 500 штыков, 122-мм орудий — 4. Об остальных частях сведений нет. При обороне города всего 69 орудий, из них 36 полевых, в это число входит зенитный артиллерийский полк, который используется как противотанковое оружие. Вот и все».
Для полноты картины необходимо отметить количество винтовок по отношению к численному составу дивизий, которое колебалось от 34 до 73%. Для сведения: нормальная численность дивизии военного времени — 12 тысяч человек.
А вот как к обороне города подготовились туляки. Приведу лишь военную составляющую. 22 октября 1941 года решением Государственного Комитета Обороны создается городской комитет обороны в количестве четырех человек под председательством первого секретаря обкома ВКП (б) В. Г. Жаворонкова. В него вошли также Н. И. Чмутов — председатель облисполкома, В. Н. Суходольский — начальник управления НКВД по Тульской области и полковник А. К. Мельников — командир 69-й бригады войск НКВД, который был назначен военным комендантом Тулы.
23 октября решением городского комитета обороны создается Тульский рабочий полк под командованием капитана НКВД А. П. Горшкова. Его основу составляли бойцы истребительных батальонов, которые создавались начиная с 26 июня 1941 года сотрудниками УНКВД по Тульской области. Они же вели боевую подготовку и вооружали эти батальоны. По состоянию на 15 октября, то есть к моменту подхода противника к Тульской области, в ее районах и в самой Туле имелось 79 истребительных батальонов общей численностью 10 256 человек. О том, как воевал Тульский рабочий полк, лучше всего рассказал его первый командир А. П. Горшков в своей книге «Приказано: выстоять! Записки командира Тульского рабочего полка», которая переиздана к 75-й годовщине обороны Тулы.
Отдавая дань уважения героическому подвигу туляков, оборонявших родной город, и восстанавливая историческую справедливость, Президент Российской Федерации В. В. Путин присвоил А. П. Горшкову звание Героя России (посмертно) 6 сентября 2016 года.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что городской комитет обороны, в котором, как я уже отмечал, было два сотрудника НКВД, разработал план обороны Тулы. Он был составлен продуманно, с учетом вероятных направлений действий противника, и четко определял расстановку наших сил. Этот план полностью себя оправдал и практически действовал в течение всей обороны города.
Следующей боевой единицей, которой располагал городской комитет обороны, был 156-й полк НКВД, входивший в 69-ю бригаду войск НКВД, которой командовал полковник А. К. Мельников. Полк насчитывал 1397 бойцов, 28 станковых пулеметов, 29 ручных пулеметов, 7 пушек, был хорошо организован и вооружен. К тому же он был сформирован и расквартирован в Туле и должен был нести охрану промышленных предприятий. Именно ему в первые три дня боев за город с 30 октября по 1 ноября и суждено было стать стержнем обороны, так как главные удары немцы наносили вдоль Орловского шоссе — как раз по позициям 156-го полка НКВД.
Начиная с 4 октября, подразделения полка регулярно выделялись на угрожаемые направления. С 20 по 25 октября совместно с истребительными батальонами под Черепетью, Ханино, Поречьем с рвущимися к Туле немецкими войсками сражались оперативный батальон 69-й бригады НКВД в количестве 410 человек и рота 156-го полка.
Если проследить по сводкам штаба 50-й армии, то можно увидеть одну закономерность: наиболее опасные участки занимал 156-й полк НКВД. С 21 ноября полк перебросили в Чулково, где он занял оборону в районе реки Упы — Веневского шоссе. Общий фронт обороны полка составил 10,5 км. Именно здесь возрастала активность немцев. В ходе наступательной операции с 8 по 17 декабря 156-й полк участвовал в освобождении 25 населенных пунктов и города Щекино.
В 69-ю бригаду входил также 180-й полк, действовавший в Сталиногорске, 115-й отдельный батальон и 34-й полк оперативных войск НКВД. Кстати, 115-й батальон 15 октября был направлен под Алексин на ликвидацию прорыва немцев и пять дней сдерживал противника вместе с бойцами истребительных батальонов, обеспечивая выход частей Красной Армии из окружения.
В июне 1941 года в Туле был сформирован 115-й стрелковый полк НКВД по охране железных дорог. С октября 1941 по январь 1942 года этот полк входил в оперативное подчинение 69-й бригады войск НКВД. В октябре инженерные службы полка в Тульском паровозном депо совместно с рабочими построили бронепоезд «Туляк», который был укомплектован личным составом полка и передан Красной Армии. Особенно отличился личный состав 115-го полка при обороне Венева с 20 по 24 ноября.
Численный состав 69-й бригады войск НКВД с приданными ей полками и Тульским рабочим полком был сопоставим с остатками дивизий 50-й армии, а по вооружению превосходил их.
Роль войск НКВД в обороне Тулы подчеркивает тот факт, что 10 ноября приказом по 50-й армии командир 69-й бригады полковник А. К. Мельников был назначен начальником гарнизона Тулы, батальонный комиссар И. А. Власенко — военным комиссаром Тулы, а интендант 2-го ранга В. М. Селезнев — комендантом Тулы.
За мужество и героизм, проявленные при обороне города, более 50 бойцов и командиров 69-й бригады НКВД были награждены орденами и медалями, 156-й полк — орденом Красного Знамени. Также приказом НКВД № 0144 от 15 апреля 1943 года ему было присвоено почетное наименование «Тульский». Советское правительство высоко оценило вклад полковника А. К. Мельникова в оборону Тулы и назначило его в конце 1941 года командиром 33-й дивизии войск НКВД в Куйбышев, в то время запасную столицу СССР.
Необходимо сказать еще об одной боевой единице городского комитета обороны — сводном батальоне Тульской милиции. Милиция, как известно, входила в систему НКВД. Батальон, куда вошел весь личный состав Тульской милиции, занял оборону справа от 156-го полка.
Мужество и стойкость бойцов 156-го полка НКВД и Тульского рабочего полка были примером для вышедших из окружения солдат и офицеров обескровленных остатков дивизий 50-й армии. Недаром 1 ноября 1941 года был составлен План мероприятий военного совета по наведению порядка в частях армии, который по существу был призван организовать армию заново, а точнее — хотя бы одну боеспособную дивизию.
В 2007 году УФСБ России по Тульской области были рассекречены архивные материалы и выпущен сборник «Хранить вечно. Документы 4-го отдела». В этом сборнике рассказано о работе УНКВД по Тульской области по организации партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов.
Уже через четыре дня после начала войны — 26 июня 1941 года — Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе». В Народном комиссариате внутренних дел был организован штаб, а в республиканских и прифронтовых управлениях — оперативные группы, на которые возлагались задачи по ликвидации вражеских десантов и диверсантов. 26 августа эти оперативные группы, в том числе и в Тульской области, были преобразованы в 4-й отдел НКВД-УНКВД. Перед ними ставились следующие задачи: формирование и вооружение истребительных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп, руководство их боевой деятельностью, налаживание связи с партизанскими отрядами и группами, уже действующими в тылу противника, организация агентурной и войсковой разведки в районах действий партизан, обеспечение партизанских формирований оружием и боеприпасами, а также продовольствием, одеждой и другим снаряжением.
4-й отдел УНКВД по Тульской области возглавил капитан госбезопасности А. П. Горшков. Под его непосредственным руководством были сформированы партизанские отряды «Пролетарский», «Грозный» и «За Родину». Позднее опыт, накопленный А. П. Горшковым на тульской земле при организации партизанского движения, был востребован Центральным штабом партизанского движения, а его организаторские способности получили оценку в виде присвоения внеочередного воинского звания «генерал-майор». В 1943 году за линией фронта он руководил брянскими партизанами, а в 1944-м помогал организовать сопротивление фашизму в Югославии.
В сентябре-октябре 1941 года в Туле и районах области были организованы 31 партизанский отряд численностью 806 человек и 80 диверсионных групп численностью 350 человек. За время военных действий на территории области в Туле продолжалось формирование партизанских отрядов и групп. За два месяца были организованы и переброшены в тыл противника 210 партизанских отрядов и групп численностью 1000 человек. Таким образом, 4-й отдел подготовил для работы в тылу немецких войск 329 партизанских отрядов и диверсионных групп, общая численность которых достигала 2150 человек.
С начала ноября 1941 года, за период военных действий на территории Тульской области, партизанскими отрядами и диверсионными группами было пущено под откос 2 воинских эшелона, уничтожено, взорвано и сожжено 17 танков, 1 самолет, 159 автомашин с горючим, боеприпасами, пехотой и др., 101 повозка с продовольствием и боеприпасами, 53 мотоцикла, 8 орудий, 1 минометная батарея, 19 пулеметов, 20 автоматов, 85 винтовок, 5 паровозов, 18 км телефонного кабеля, а также захвачены 3 паровоза и 350 вагонов с военным имуществом, в которых находилось 130 автомашин, 70 мотоциклов, 100 велосипедов, 2 цистерны спирта, 3 вагона мяса и много другого имущества. Среди трофеев, захваченных партизанами, было полковое фашистское знамя. Помимо этого, было убито, ранено и захвачено в плен 1630 фашистов, из них до 100 офицеров. Также партизаны и диверсанты систематически портили связь, жгли отдельные дома и целые населенные пункты, где располагался противник, неожиданными смелыми налетами наводили панику в немецких войсках. Деятельность наших партизанских отрядов систематически освещалась в центральной прессе.
Высокую оценку работы 4-го отдела в период ожесточенных боев на территории Тульской области в своем специальном приказе дал военный совет 50-й армии. В этом же приказе девяти сотрудникам отдела объявлена благодарность. Указом президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 февраля 1942 года за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, награждены 60 партизан, разведчиков и сотрудников Управления НКВД по Тульской области, в том числе один человек удостоен звания Герой Советского Союза, 3 награждены орденом Ленина, 4 — Красной Звезды, 4 — Красного Знамени, 10 — «Знак Почета», 21 — медалью «за отвагу», 17 — «За боевые заслуги».
С организацией 4-го отдела во все районы области была спущена директива по созданию резидентур для оставления в тылу врага. Этой агентурой были выявлены места скопления вражеских войск по 73 населенным пунктам, расположение 41 мотомехчасти, 22 штабов противника, а также до 600 изменников Родины, убиты 8 немецких солдат и выведено из строя 5 автомашин. В период военных действий на территории области по данным разведки ежедневно составлялось по 2–3 разведсводки, которые направлялись командованию частей Красной Армии для использования в боевых операциях. Для связи с группами в первые годы войны были организованы радиоцентры в Москве, Куйбышеве, Ворошиловграде и Туле. Всего во время Великой Отечественной вой — ны были подготовлены и заброшены в тыл противника 2222 оперативные группы, 229 из них были сформированы сотрудниками УНКВД Тульской области.
Тула с ее военно-промышленным комплексом еще до войны и особенно в первые месяцы военных действий была одним из главных объектов немецко-фашистской разведки. Не случайно 2-й танковой армии Гудериана были приданы специальные разведывательные органы под условными наименованиями «Абвергруппа-107» и «Абвергруппа-207». Через своих агентов они должны были собирать сведения о численности войск в Туле, характере укреплений, мощности оборонных заводов. Тульские чекисты под руководством начальника УНКВД В. Н. Суходольского противопоставили врагу безграничную преданность Родине, умение и профессиональное мастерство. При единодушной поддержке и помощи населения они закрыли город для шпионов и диверсантов. За два с половиной года был арестован 31 агент немецкой разведки.
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Мы — люди жесткой профессии. И профессия наша — всегда защищать Родину, даже в мирное время. К сожалению, про нас вспоминают, когда становится плохо или совсем плохо. А когда полегчает — в лучшем случае забывают или реформируют. Поэтому вы не найдете в списке почетных граждан г. Тулы фамилий чекистов В. Н. Суходольского и А. К. Мельникова. Нет их и в «Тульском биографическом словаре» 1996 года выпуска. Думаю, требуется еще одно переиздание, чтобы в полной мере отразить все величие людей, создавших славную историю Тулы. Поэтому я предлагаю заново проанализировать архивные материалы, воспоминания А. П. Горшкова и В. Г. Жаворонкова об обороне Тулы осенью-зимой 1941 года и при этом не шарахаться при обнаружении в них аббревиатуры «НКВД». Тем более что эта аббревиатура в обороне Тулы проходит красной нитью. Тогда многое встанет на свои места, и легче будет понять, почему Туле, сыгравшей огромную роль в обороне Москвы, городу, героизм защитников которого в 1942 году И. В. Сталин поставил в один ряд с защитниками Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя, на 11 лет позже, чем этим городам, было присвоено звание «Город-герой».
В заключение хочу дать небольшую справку. Руководство страны высоко оценило деятельность членов Тульского городского комитета обороны. В. Г. Жаворонков в марте 1943 года был назначен 1-м секретарем Куйбышевского обкома и горкома ВКП (б), а годом раньше А. К. Мельников — командиром 33-й дивизии войск НКВД в г. Куйбышеве (Куйбышев — запасная столица СССР в годы Великой Отечественной войны).
В. Н. Суходольский до 1946 года руководил Тульским УНКВД, а с 1946 по 1951 год — Воронежским УНКГБ. В 1951–1955 годах он возглавит аппарат советников МГБ СССР при Министерстве внутренних дел Болгарии. В результате Болгарская служба государственной безопасности, формировавшаяся с помощью В. Н. Суходольского, стала одной из лучших в мире. Правительство НРБ за работу по укреплению органов госбезопасности, милиции и войск наградило В. Н. Суходольского высшей государственной наградой — орденом Георгия Димитрова.
Н. И. Чмутов с 1943 по 1948 год — 1-й секретарь Тульского обкома ВКП (б). С 1951 года восстанавливал народное хозяйство в Сталинграде, работал секретарем Сталинградского обкома ВКП (б), председателем исполкома Сталинградского — Волгоградского областного Совета, на других ответственных должностях до ухода на пенсию в 1972 году.
Много лет ветераны и сотрудники Тульского управления ФСБ боролись за восстановление исторической справедливости. Их борьба увенчалась успехом. В Кремлевском сквере 7 мая 2015 года, в год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, был открыт памятник и зажжен Вечный огонь в честь сотрудников органов безопасности, партизан, бойцов разведывательных групп и истребительных батальонов, принимавших участие в обороне Тулы осенью-зимой 1941 года. Мы выполнили свой долг перед нашими старшими товарищами, с которыми вместе жили и работали. А памятник и Вечный огонь — это наш ответ и предупреждение тем, кто переписывал, переписывает и дальше собирается переписывать историю, отмеченную кровью и потом наших дедов, отцов и матерей.
Доклад «Роль сотрудников НКВД в обороне Тулы осенью-зимой 1941 года», с которым на конференции «Героическая оборона Тулы в битве за Москву, к 75-летию» выступил почетный гражданин г. Кимовска, г. Тулы и Тульской области, почетный сотрудник контрразведки, член Общественной палаты Тульской области, кандидат экономических наук, генерал-майор ФСБ В. П. ЛЕБЕДЕВ.
http://mk.tula.ru/articles/a/67653/ – цинк
http://mk.tula.ru/articles/a/67789/ – цинк
На фотографиях открытый в 2015 году памятник в Туле.
Источник: colonelcassad.livejournal.com