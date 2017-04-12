Раскрыто обстоятельства убийства Эци жившего 5300 лет назад в Альпах

Детективы выяснили, что мужчина, мумифицированное тело которого было найдено в Эцтальских Альпах в Тироле в 1991 году, на самом деле погиб 5300 лет назад не из-за переохлаждения во время метели, а был убит воином из конкурирующего племени.

Долгое время ученые считали, что мужчина, получивший имя Эци — по местности, в которой его более 20 лет назад обнаружили немецкие туристы, замерз в результате непогоды, однако последние исследования показали, что смерти Эци предшествовало попадание в его плечо стрелы, разорвавшей кровеносный сосуд.

Кроме того, у мужчины были обнаружены различные переломы и порезы. Одну из ран на правой руке, как выяснили ученые, Эци получил за несколько дней до смерти, что показывает, что мужчина находился с кем-то в постоянной вражде. Все это, по словам экспертов, демонстрирует, что Эци погиб в результате нападения охотника или воина из конкурирующего племени.

За 25 лет работы с Эци ученые сделали немало открытий. Так, специалистам удалось установить, что он умер в возрасте около 45 лет, его рост составлял около 1,6 м, а весил он примерно 50 кг. Также примерно за полчаса до гибели Эци съел большую порцию вареного мяса, что, по словам экспертов, доказывает, что мужчина не готовился к схватке, а лишь мирно проводил время.

«Нам кажется наиболее вероятным, что за ним кто-то следил, а затем убил его — вероятно, стрелой», — рассказал детектив мюнхенской полиции Александр Хорн, которого привлекли к расследованию дела Эци.

Также, по словам специалистов, древний мужчина был заражен кишечными бактериями Helicobacter pylori, и эта информация помогла ученым пролить свет на массовые миграции людей в далеком прошлом. Обнаруженная у Эци болезнь сердца также предоставила ценную информацию о его родословной. Анализ желудка мужчины показал, что он питался олениной, ячменным супом и хлебом.

После изучения голосовых связок Эци специалисты смогли воспроизвести голос, наиболее приближенный к голосу древнего человека, а голландские ученые, используя криминалистическую технику, построили 3D-модель Эци.

«Мы не можем сказать, что наша реконструкция в точности передает голос Эци. Но по измеренным длинам речевого тракта и голосовых связок можно сделать достаточно неплохое приближение голоса мумии», — пояснил ведущий научный сотрудник Больцанского главного госпиталя Роландо Фустос.

Гортань изучалась методами компьютерной томографии. Исследователи не могли применять магнитно-резонансную томографию из опасения повредить останки, хотя этот метод дал бы гораздо более надежный результат. Очень осложнила работу ученых поза, в которой лежал Ледяной человек. Рука находилась прямо на горле, подъязычная кость была вывихнута и частично разрушена. Для восстановления изначальной формы гортани исследователи применили методы компьютерного моделирования. Пока авторы работы воссоздали произношение голосом Эци итальянских гласных, но в будущем надеются продолжить работу и над согласными звуками. Судя по опубликованной записи, Эци обладал достаточно низким и немного дрожащим голосом.