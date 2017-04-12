Раскрыто обстоятельства убийства Эци жившего 5300 лет назад в Альпах
10:13. 12 апреля 2017 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал: Кирилл
Детективы выяснили, что мужчина, мумифицированное тело которого было найдено в Эцтальских Альпах в Тироле в 1991 году, на самом деле погиб 5300 лет назад не из-за переохлаждения во время метели, а был убит воином из конкурирующего племени.
Долгое время ученые считали, что мужчина, получивший имя Эци — по местности, в которой его более 20 лет назад обнаружили немецкие туристы, замерз в результате непогоды, однако последние исследования показали, что смерти Эци предшествовало попадание в его плечо стрелы, разорвавшей кровеносный сосуд.
Кроме того, у мужчины были обнаружены различные переломы и порезы. Одну из ран на правой руке, как выяснили ученые, Эци получил за несколько дней до смерти, что показывает, что мужчина находился с кем-то в постоянной вражде. Все это, по словам экспертов, демонстрирует, что Эци погиб в результате нападения охотника или воина из конкурирующего племени.
За 25 лет работы с Эци ученые сделали немало открытий. Так, специалистам удалось установить, что он умер в возрасте около 45 лет, его рост составлял около 1,6 м, а весил он примерно 50 кг. Также примерно за полчаса до гибели Эци съел большую порцию вареного мяса, что, по словам экспертов, доказывает, что мужчина не готовился к схватке, а лишь мирно проводил время.
«Нам кажется наиболее вероятным, что за ним кто-то следил, а затем убил его — вероятно, стрелой», — рассказал детектив мюнхенской полиции Александр Хорн, которого привлекли к расследованию дела Эци.
Также, по словам специалистов, древний мужчина был заражен кишечными бактериями Helicobacter pylori, и эта информация помогла ученым пролить свет на массовые миграции людей в далеком прошлом. Обнаруженная у Эци болезнь сердца также предоставила ценную информацию о его родословной. Анализ желудка мужчины показал, что он питался олениной, ячменным супом и хлебом.
После изучения голосовых связок Эци специалисты смогли воспроизвести голос, наиболее приближенный к голосу древнего человека, а голландские ученые, используя криминалистическую технику, построили 3D-модель Эци.
«Мы не можем сказать, что наша реконструкция в точности передает голос Эци. Но по измеренным длинам речевого тракта и голосовых связок можно сделать достаточно неплохое приближение голоса мумии», — пояснил ведущий научный сотрудник Больцанского главного госпиталя Роландо Фустос.
Гортань изучалась методами компьютерной томографии. Исследователи не могли применять магнитно-резонансную томографию из опасения повредить останки, хотя этот метод дал бы гораздо более надежный результат. Очень осложнила работу ученых поза, в которой лежал Ледяной человек. Рука находилась прямо на горле, подъязычная кость была вывихнута и частично разрушена. Для восстановления изначальной формы гортани исследователи применили методы компьютерного моделирования. Пока авторы работы воссоздали произношение голосом Эци итальянских гласных, но в будущем надеются продолжить работу и над согласными звуками. Судя по опубликованной записи, Эци обладал достаточно низким и немного дрожащим голосом.
Еще один доклад, прозвучавший на конференции, раскрывает обстоятельства смерти Ледяного человека. Александр Хорн из Департамента уголовного розыска Германии попытался восстановить события последних часов жизни Эци методами криминалистики. Предыдущие исследования показали, что Эци ел мясо альпийского горного козла за 2 часа 30 минут до смерти.
«Когда ты спасаешься от преследования, ты не можешь просто так сесть и начать есть обильную трапезу», — поясняет Хорн информационному порталу. Также исследователь подмечает, что на одежде были обнаружены следы крови не только Эци. Хорн предлагает новую версию событий. За несколько дней до смерти у Эци случилась ссора и рукопашная схватка, из которой он вышел победителем. Об этом говорят следы чужой крови и некоторые травмы. Проигравшая сторона затаила обиду. Убийца (возможно, их было несколько) незаметно подкрался к Эци в момент, когда тот отдыхал. Стрела была пущена с большого расстояния и попала в спину жертве.
В пользу убийства ради мести говорит тот факт, что убийца не стал брать вещи Эци, оставив даже медный топор — целое состояние для эпохи неолита.
Эци — ледяная мумия человека эпохи халколита, обнаруженная в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле, в седловине Хауслабьох вблизи горы Симилаун на высоте 3200 м, в результате сильного таяния льда. Возраст мумии, определенный радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет. В Австрии мумию называют по месту обнаружения Эци, а в Италии мумия известна как Симилаунский человек и Тирольский ледяной человек. Является старейшей мумией человека, обнаруженной в Европе.
Как сообщает «Моя Планета», за 25 лет ученые далеко продвинулись в изучении мумии: изучили его геном, отыскали его потомков, восстановили внешность и узнали недуги, от которых тот страдал при жизни.
На момент смерти рост Эци составлял приблизительно 165 см, вес — 50 кг, а возраст — 45–46 лет. Найденный труп весил 38 кг. Анализ пыльцы, частиц пыли и зубной эмали показал, что детство Эци провел недалеко от нынешней деревни Вельтурно, севернее Больцано, а затем жил в долинах, находящихся в 50 км к северу. После исследования пропорций голени, бедра и таза ученые пришли к выводу, что по своему образу жизни Эци часто приходилось длительно передвигаться по холмистой местности. Такая степень подвижности не характерна для других европейцев медного века. Скорее всего, Эци был пастухом в высокогорных районах.
https://www.moya-planeta.ru/news/view/detektivy_raskryli_obstoyatelstva_ubijstva_5300letnej_mumii_29870/