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Прогулка по деревне из перевернутых лодок

13:48. 12 апреля 2017 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:



На севере Франции, примерно в десяти километрах от Булонь-сюр-Мер и пятидесяти километрах от крупнейшего французского пассажирского порта Кале расположен тихий рыбацкий посёлок Экиан, население которого не превышает трёх тысяч человек.


На территории посёлка находится район, сплошь состоящий из домиков с очень необычными крышами.

В какой-то момент может даже показаться, что разбушевавшееся не на шутку море выбросило на берег стаю многострадальных китов-косаток, отличающихся контрастным чёрно-белым окрасом. Однако если вы приглядитесь внимательнее, то обнаружите перевёрнутые кверху дном рыбацкие лодки.

Оказывается, традиция использовать в качестве крыши над головой отслужившие своё деревянные лодочные корпуса существует у местных рыбаков более ста лет. В наши дни такие своеобразные жилища привлекают в Экиан взыскательных путешественников, обожающих оригинальный пляжный отдых.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

В XIX веке обитатели этой маленькой рыбацкой деревушки нередко видели на пляже непригодные для использования старые деревянные лодки. Но вместо того, чтобы пустить дырявые каркасы на дрова, особенно нуждающиеся в деньгах рыбацкие семьи превратили лодки в крыши для импровизированных самодельных жилищ. Район, в котором появились такие дома, получил название «Quartier des quilles en l’air», то есть Квартал повисших в воздухе килей.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Подобранные на морском берегу лодки сначала пропитывались смолой, чтобы стать непроницаемыми для влаги. Затем строители переворачивали просмолённые лодки вверх дном и использовали в качестве крыши, при этом основания домов сооружались из дерева или камня.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Вещей и хозяйственной утвари у бедных рыбаков было чрезвычайно мало, поэтому интерьер такого рыбацкого дома отличался крайней скромностью. Жилище, как правило, состояло из единственной комнаты, в которой ели и спали все без исключения члены семьи…

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Печи в таких домах использовались как для обогрева, так и для приготовления пищи. Естественного солнечного света не хватало, поскольку крошечное окошко и узкий дверной проём практически не пропускали солнечных лучей.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

В результате многочисленных бомбардировок во время Второй мировой войны Квартал повисших в воздухе килей был фактически уничтожен. В единственном уцелевшем лодочном доме долгое время размещалась мастерская художника Поля Кристоля. Сегодня этот домик принадлежит частному владельцу и закрыт для туристов.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Хотя Квартал повисших в воздухе килей на целых пятьдесят лет исчез с лица земли, традиция строить на берегу лодочные домики никогда не была забыта в рыбацкой деревне Экиан.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Оригинальные домики стали одним из важных символов истории региона, поэтому в девяностые годы XX века местные власти решили возродить необычный квартал «Quilles en l’air», построив рядом с пляжем серию современных «рыбацких» домиков улучшенной планировки, в целях привлечь в Экиан местных отдыхающих и иностранных туристов, предпочитающих самобытное жильё.

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Прогулка по деревне из перевернутых лодок

Оборудованные в соответствии с современными технологиями комфорта новые домики с повисшими в воздухе килями расположились почти на том же самом месте, где когда-то находился квартал бедных рыбаков.

Сегодня аренда самого маленького домика обойдётся примерно в 323 евро за неделю проживания, в то время как более вместительное «рыбацкое» жилище будет стоить около 756 евро. Возможно, вы тоже захотите отдохнуть на французском побережье и провести несколько восхитительных дней в уникальном лодочном домике посёлка Экиан…




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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