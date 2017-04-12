По заветам Чуркина, или ответ британцу в ООН: не смей оскорблять Россию!

Наглость англосаксов переходит все границы. С одной стороны, Бориса Джонсона распирает от собственной значимости и желания поучать Россию, как жить и что ей делать в этом мире. А с другой, уже и британский постпред при ООН Мэттью Райкрофт начинает заговариваться, заявляя, что Москва потеряла доверие западного мира из-за поддержки Башара Асада.

В ходе своего выступления, Райкрофт, не жалея красок, прошелся по сирийской политике Кремля, обвинив Россию в злоупотреблении правом вето и поддержке Дамаска, применившего якобы химическое оружие против мирного населения. Такой накал страстей, столько эмоций!

Правда, Райкрофт не учел одного: пусть Виталия Чуркина больше нет, но его дело в надежных руках. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков быстренько призвал британца к ответу, обвинив его в попытках затруднить развитие политического процесса в Сирии и помешать работе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Слова Сафронкова прозвучали как музыка для нашего уха: «Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!».

Да, конечно, предупреждение было дано в достаточно резкой для дипломатов форме, но не сравнить с теми словесными баталиями, что происходили в ООН в бытность Виталия Чуркина. Ох, и дергались же тогда глазки, тряслись от нервов ручонки у западных представителей, пытающихся надавить на Россию, обвинить нас в своих же мутных делишках.

Эх, забывать стал Райкрофт нагоняи, получаемые периодически от российского постпреда. Прошлой осенью, когда он требовал от Москвы прекратить авиаудары в районе Алеппо да истерики закатывал, возмущаясь, что Россия вето наложила и тем самым помешала сформировать единство в Совбезе ООН, Чуркин посоветовал ему оставить колониальные привычки дома, прекратив оказывать поддержку экстремистам и террористам.

И лучше бы на себя со стороны взглянули: беспокоятся, что Россия и США смогут договориться и наладить взаимодействие в Сирии, уладить разногласия? Потому и распирает желание очернить Россию по максимуму? Не тебе учить Россию, благодаря которой террористические группировки стали нести потери и отступать под натиском правительственных сил Асада. Иран и Россия гаранты сирийского перемирия, а Лондон… просто спонсор террористов, убивающих христиан в Сирии, разрушающих древние храмы и устраивающих теракты в Европе.

Да и забыл, видимо, Райкрофт, что не стоит даже и пытаться давить на Россию, и тем более оскорблять. Мы рот быстро закроем и напомним, где его место, чтобы не расслаблялся.

источник