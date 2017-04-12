О животных, более равных, чем другие. Юлия Витязева

Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие

Дж. Оруэлл, «Скотный двор»

Если Трамп считает, что Асад — животное, то как тогда назовет президент США свою страну?!

Страну, устроившую атомный взрыв в Хиросиме и Нагасаки. Страну, уничтожавшую мирное население и применявшую химическое и бактериологическое в Корее и во Вьетнаме. Страну, подавившую восстание на Гаити. Страну, поддержавшую Саддама, когда он травил газом Иран.

Уругвай. Американская военная помощь при перевороте, приведшем к тотальному террору по всей стране.

Заир. Правительству оказывается военная поддержка, цель США — захват природных ресурсов страны. Америку не смущает, что все деньги (1,4 млн.) присваивает себе Mobutu Sese Seko, лидер страны, как не смущает её и то, что он активно применяет пытки, бросает противников в тюрьмы без суда, грабит голодающее население и т.д.

1966 — Гватемала. Американцы приводят к власти свою марионетку Julio Cesar Mendez Montenegro. Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались потенциальными повстанцами. Уничтожаются целые деревни, против мирных крестьян активно применяется напалм. По всей стране исчезают люди, активно применяются пытки, которым американские специалисты обучили местную полицию.

1966 — военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. Не смотря на жестокость репрессивного режима Фердинанда Маркоса на Филиппинах (60.000 человек были арестованы по политическим причинам, при правительстве официально работало 88 специалистов по пыткам), Джордж Буш-старший спустя годы похвалил Маркоса за «приверженность демократическим принципам».

1967 — когда американцы увидели, что на выборах в Греции может выиграть неугодный им George Popandreous, они поддержали военный переворот, который на шесть лет погрузил страну в террор. Активно применялись пытки, убийства политических противников Джорджа Пападопулоса (который был, кстати, агентом ЦРУ, а до этого фашистом). В первый же месяц своего правления он казнил 8000 человек. Америка призналась в поддержке этого фашистского режима лишь в 1999 году.

1968 — Боливия. Охота на отряд знаменитого революционера Чегевары. Американцы хотели взять его живым, но боливийское правительство так боялось международного протеста (Чегевара ещё при жизни стал культовой фигурой), что предпочло поскорей убить его.

1970 — Уругвай. Американские специалисты по пыткам обучают своему мастерству местных борцов за демократию с целью борьбы с антиамериканской оппозицией.

1971 — 1973 — бомбардировки Лаоса. На эту страну было сброшено больше бомб, чем на фашистскую Германию. В начале февр. 1971 американо-сайгонские войска (30 тыс. чел.) при поддержке американской авиации вторглись из Южного Вьетнама на территорию Южного Лаоса. Устранение популярного правителя страны — принца Sahounek, который был заменён американской марионеткой Лол Нолой, который сразу же отправил свои войска во Вьетнам.

1975 – 2003 — Восточный Тимор. В декабре 1975 г., спустя день после отбытия президента США Форда из Индонезии, ставшей наиболее ценным орудием США в ЮВА, военщина Сухарто с благословения США вторглась на остров и использовала американское оружие в этой агрессии. K 1989 г. индонезийские войска, преследующие цель насильственно аннексировать Тимор, уничтожили 200 тыс. чел. из его 600-тысячного населения. США поддерживают притязания Индонезии к Тимору, оказывают поддержку этой агрессии и приуменьшают масштабы кровопролития на острове.

1980 — Камбоджа. Под давлением США организация World Food Program передаёт Таиланду продукты на сумму 12 млн. долларов, эти продукты достаются красным кхмерам, предыдущему правительству Камбоджи, которое ответственно за уничтожение 2,5 млн. человек за 4 года правления. Кроме того, Америка, ФРГ и Швеция снабжают приверженцев Пол Пота оружием через Сингапур, банды красных кхмеров терроризируют Камбоджу ещё 10 лет после падения их режима.

1980 — Италия. Как часть операции «Гладио» Америка устраивает взрыв на болонской железнодорожной станции, 86 человек погибает. Цель — дискредитация коммунистов на предстоящих выборах.

1980 — Южная Корея. При поддержке американцев убиты тысячи участников демонстрации в городе Kwangju. Протест был направлен против применения пыток, массовых арестов, сфальсифицированных выборов и лично против американской марионетки Chun Doo Hwan. Годы спустя Рональд Рейган сказал ему, что тот «многое сделал ради поддержания пятитысячелетней традиции приверженности свободе».

1988 — ЦРУ устраивает взрыв самолёта компании «Пан Американ» над Шотландией, сотни американцев погибли. Этот инцидент удалось приписать арабским террористам. Оказалось, что такие взрыватели производятся в Америке и продаются исключительно ЦРУ, а не Ливии. Впрочем, Америка столько лет давила на Ливию экономическими санкциями (проводя при этом ненавязчивые бомбардировки городов от случая к случаю), что та решила «признать» свою вину в 2003 году.

В том же году — вторжение американских войск в Гондурас, чтоб защитить террористическое движение «контрас», которое много лет нападало оттуда на Никарагуа. Войска не ушли из Гондураса по сей день.

Тогда же военный корабль США «Винсенс», находившийся в Персидском заливе, сбил ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей.

Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина…

Все вышеперечисленое — капли в море преступлений, совершённых США. На карте практически не остались мест, где бы американская «демократия» не оставила свой кровавый след!

За всю свою историю США практически ежегодно (!!!) где-нибудь устраивали революцию, провокацию, интервенцию, госпереворот и геноцид!!! Они даже до Австралии добрались, сбросив в 1975 году демократически избранного премьер-министра Эдварда Витлэма. Пожалуй, осталось только провернуть восстание пингвинов на Южном полюсе и можно на рекорд Гиннеса подавать.

И вместо того, чтоб заламывать руки и обсуждать «негодяя» Асада, семейству Трампа стоит перечитать список преступлений своей собственной страны и определиться со своим отношением к этим событиям.

Но сегодня вспоминать о «подвигах» США Трамп почему-то не спешит. Наоборот, надев на себя костюм «совести мира», Америка всеми силами пытается обозначить свою чистоту, добропорядочность, жажду справедливости и мира во всем мире!

Та самая страна, жертвами которой стали десятки миллионов человек! Страна, пролившая за всю свою историю МОРЕ человеческой крови.

И это при том, что сегодня половина планеты охвачена пожарищами войны, раздутыми именно американцами.

Но, безусловно, кому, как не отцам-основателям ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.) сегодня дано эксклюзивное право рассуждать о моральном облике законно избранных своим народом, но таких неудобных для Белого дома, президентов других стран.

В общем, я считаю, что Трамп должен извиниться.

Хотя бы перед индейцами.

А потом уже, заплатив и покаявшись, давать оценку и бросаться оскорблениями в адрес своих иностранных коллег.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info