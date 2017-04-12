Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2017

Украинские «сукины сыны» МВФ

Украинские «сукины сыны» МВФ

Как и ожидалось, получение Украиной еще 1 млрд. долларов кредита из четырехлетней программы кредитования по линии МВФ имело свою промежуточную цену, которая отражает, прежде всего, стремление Фонда к достижению своих стратегических целей на Украине.Появившиеся в прессе условия предоставления очередного транша более чем наглядно выявляют полную зависимость нынешнего киевского режима от внешних заимствований, ради которых он вынужден идти на кардинальные уступки, от которых отказывались предшествующие президенты Украины.На повестку дня уже не в качестве возможного варианта, а в качестве неизбежного обязательства выходит вопрос повышения пенсионного возраста, что должно немало обрадовать тех пенсионеров, которые подносили бутерброды на евромайдан, ставший своеобразной ступенью к их последующему ограблению. При этом проведение масштабной пенсионной реформы, которая должна сократить расходы государства и повысить пенсионный возраст, напрямую увязывают с получением последующих траншей, ставя жесткий дедлайн: если Украина до конца апреля не примет соответствующее законодательство для проведения пенсионной реформы, то под вопрос будут поставлены последующие транши, которые жизненно необходимы украинской финансово-экономической системе. Данное требование является по своей сути ультимативным, и Киев был вынужден его принять, потому что ему очень нужны деньги здесь и сейчас. Вопрос долгосрочных последствий нынешних временщиков не волнует: отдавать кредит все равно придется уже последующим властям Украины, а долговое ярмо ляжет на плечи простых украинцев.Аналогичным образом развивается история с вводом в коммерческий оборот государственных земель сельхоз назначения, которая подразумевает их свободную куплю-продажу с 2018 года, что также требует ускоренного принятия в Верховной Раде законодательных пакетов, обеспечивающих правовое регулирование распродажи украинской земли. С учетом того, что часть парламентских сил в Верховной Раде является откровенно популистской, то эта часть, разумеется, будет стремиться избежать необходимости голосовать за подобный закон, так что взятые Порошенко обязательства перед МВФ будут подразумевать необходимость сбора голосов через торговлю политическими обещаниями или прямую покупку депутатов.В данном случае мы также наблюдаем жесткий дедлайн – закон о продаже земли сельхоз назначения должен быть принят не позднее конца мая. Как и в случае с обязательствами по пенсионной реформе, это означает, что сколь-нибудь качественными подобные законопроекты точно не будут. Их задача – реализовать главные требования МВФ на практике, при этом Украина занимает в этом вопросе объектную позицию, что сильно отличается от времен Кучмы или Януковича, когда киевская власть, играя в «многовекторность», пыталась торговаться с международными институтами, шантажируя Европу «дружбой» с Таможенным союзом и Россией. Но так как киевский режим с «многовекторностью» торжественно покончил, то в нынешних условиях он остался перед своими западными благодетелями один на один, а возможность торга с использованием элементов шантажа исчезла.Сужение пространства для маневра оборачивается чередой стратегических уступок, в результате которых происходит форсированное усиление зависимости украинской экономики от иностранного капитала и международных финансовых институтов, что является логичным продолжением военно-политической зависимости Киева от западных покровителей. Такая схема экономического закабаления далеко не нова в практике МВФ. Примерно так же, вслед за правыми режимами в Южной и Латинской Америке, пришедшими к власти в результате переворотов (зачастую организованных ЦРУ), шли сотрудники ТНК и МВФ, которым предстояло поставить под контроль экономику такой страны, где теперь правил «их сукин сын».На практике это приводило к скупке ликвидных добывающих предприятий и разрушению собственных производств, скупке государственных земель, кредитному порабощению, отказу государства от большинства социальных обязательств, закреплению контроля через расстановку на государственные посты прямых агентов ТНК или МВФ, которые обеспечивали долгосрочную реализацию стратегии экономического контроля. Разумеется, все это обрамлялось красивыми рассказами про «невидимую руку рынка», «торжество чикагской школы», «временные трудности», «необходимые жертвы» и «реформы без наркоза».России также хорошо знакома эта практика, когда во времена Ельцина и младореформаторов катастрофическая зависимость государства от международной финансовой помощи привела к тому, что экономический курс государства начали определять «видные экономисты» реализовывавшие структурные реформы «без наркоза», которые потом лицемерно удивлялись тому, что устройство постсоветской экономики оказалось совсем не таким, каким они его видели в своих теоретических построениях.И вот, казалось бы, есть опыт Южной и Латинской Америки с характерными примерами Чили и Аргентины. Есть опыт России 90-х. Есть опыт ЮАР времен Манделы. Но некоторых история ничему не учит. Это даже не ситуация, когда человек наступает на грабли, это сознательный прыжок на них, причем несколько раз подряд.Поэтому и получается, что вместо экономической независимости от России, Украина получает полную финансово-экономическую зависимость от Запада и его финансовых институтов, что ведет за собой необратимые изменения в экономике и социальной сфере, которые оборачиваются ростом тарифов ЖКХ, дальнейшей деиндустриализацией, повышением пенсионного возраста, распродажей государственных земель сельхозназначения. То есть на практике результат прямо противоположен тем целям, ради которых выходили на майдан. Тогда «покращення вжэ сегодня», которое скучно и без огонька обещали Янукович и Азаров, выглядело не тем будущим, которого хотелось. Ведь на майдане обещали, что ассоциация с ЕС, введение безвиза и помощь Запада откроют пути для экономического роста, которые якобы блокировал коррумпированный режим Януковича.Но получилось ровно наоборот: произошел стремительный экономический обвал, финансовая помощь Запада обернулась новым кредитным рабством, а социальную сферу, которую Янукович худо-бедно поддерживал, ныне безжалостно уничтожают в угоду требованиям западных кредиторов. Точно так же, как при Ельцине и Гайдаре вырубали социальную сферу, мешающую структурным реформам, а «видные борцы за торжество демократии» потом по-людоедски рассуждали о том, что вымирание пенсионеров суть есть необходимость текущего политического момента. Украинским пенсионерам пока что про это напрямую не говорят, но суть процесса та же самая.Причем, даже если они сейчас все осознают и пойдут протестовать, поезд уже ушел. Наивные рассуждения о том, что мы вышли на майдан и свергли Януковича, захотим – выйдем на майдан и свергнем Порошенко, разбиваются о жестокую истину, связанную с тем, что евромайданы не возникают по воле самоорганизующихся граждан. Украинские майданы имеют под собой солидную базу, состоящую из внешней поддержки (финансовой, дипломатической, информационной, разведывательной), работы части местных элит и спецслужб и солидных денежных сумм, которые вливаются в подготовку мероприятия финансово-промышленными группами. Именно поэтому все попытки отдельных социальных групп и политиков собрать свой собственный майдан неизменно проваливаются. Налоговый майдан, кредитный майдан, коммунальный майдан, батальонный майдан… Сколько их еще было и сколько их еще будет? Бессмысленных и беспомощных.Пока в посольстве США в Киеве довольны режимом Порошенко и пока на Капитолийском холме не подобрали ему замену, все попытки свергнуть Порошенко (даже под лозунгом прекращения грабительской политики МВФ) будут наталкиваться на противодействие главного источника внешней легитимности украинских политиков. Как показывают примеры Ахметова, Коломойского, Тимошенко и Саакашвили, можно сколько угодно критиковать существующий режим, бороться с ним и звать на майданы, но когда дело доходит до реальной угрозы смены персоналий, «бунтаря» сразу вызывают на ковер и объясняют, что хоть на плакатах и пишут, что «помятай чужынэц, здесь господарь украинэць», на практике реальные хозяева на Украине если и бывают, то разве что с инспекцией.Поэтому, пока политика Порошенко более-менее совпадает с тем видением, которое есть у Вашингтона, он будет сидеть на своем месте, чтобы он ни делал с украинской экономикой. Точно так же сидел до поры до времени будущий долларовый миллиардер Яценюк или та же Яресько, которая, «успешно поработав» на Украине, отправилась «поднимать» экономику Пуэрто-Рико. Для нее как сотрудника, работающего на международные финансовые институты, Украина была еще одной страной третьего мира, где она решала задачи в интересах своих реальных, а не фиктивных работодателей.Судьба простых украинских обывателей ни США, ни МВФ не интересует. От Порошенко никто не требует повышения жизненного уровня, небывалого экономического роста или внезапной индустриализации. От него в первую очередь требуют меньше воровать (потому что это вредит делу использования Украины как инструмента антироссийской политики), поддерживать на плаву украинскую экономику, для того чтобы она могла продолжать вести вялотекущую войну на Донбассе, проводить широкий комплекс антироссийских мероприятий, а также своевременно выплачивать долги перед западными кредиторами (как деньгами, так и остатками былой советской экономической роскоши, которую сейчас «доедают» порошенковцы).В этом отношении новый транш кредита для Украины ясно демонстрирует, что Украина не рассматривается как заслуживающий внимание субъект международной политики, а только и исключительно как объект, используемый в интересах других стран. И помогают они Украине не потому, что они очень беспокоятся о тех, кто хотел кружевные трусики и ЕС. Запад, решая вопросы борьбы с Россией за влияние в Восточной Европе и на территории бывшего СССР, стремится попутно заработать, как это им уже многократно проделывалось с теми странами, которые имели глупость связаться с подобными международными «благодетелями».Как с этим бороться?Во-первых, украинские граждане должны осознать, что их обманули и использовали. Цели евромайдана не были реализованы. Более того, этими целями прикрывались задачи, абсолютно противоположные благоденствию, процветанию и развитию Украины. Во-вторых, они должны понять, что, участвуя в украинских майданах, они являются не акторами внутренней политики, а инструментом в руках украинских олигархов, политиков демагогов, иностранных марионеток или попросту криминальных элементов. Это – заведомый увод протеста в сторону и выпуск пара. Опыт реального сопротивления граждан подобному экономическому, а следовательно, и политическому курсу вполне себе имеется. Через него прошли многие страны, которые долгое время находились под пятой международного капитала и которые потом долгое время мучительно изживали последствия подобного господства. Это требует создания полноценных (а не фиктивных) партий и, общественных организаций, реального (а не фиктивного) профсоюзного движения и что главное, реальных социально-экономических требований без розовых соплей про «евроинтеграцию» и «кружевные трусы».Ухудшение социально-экономической ситуации на Украине и безрадостные перспективы порождают у киевских властей серьезные опасения, связанные с возникновением ситуации, когда социально-экономические вопросы выйдут на повестку дня, затмив собой дешевые националистические игрища и попытки свалить все происходящее на Украине на «сепаратистов», Россию, Путина и ФСБ.Поэтому, дабы не допустить нарастания подобного протеста, стоит ожидать дальнейшей череды военно-политических провокаций на Донбассе и на границе с Крымом, поддержания информационно-психологической истерии, а также новой волны пропагандистских розовых обещаний, дабы удерживать недовольство существующим положением вещей в пределах допустимых значений.Но отсутствие внятных экономических перспектив, неизбежное урезание социальных обязательств государства, неспособность обеспечить восстановление экономики и дальнейшее закабаление Украины будут создавать такие условия, когда только лишь политтехнологических и пропагандистских приемов удержания ситуации под контролем будет недостаточно. Именно в такой момент и возможно настоящее выступление граждан Украины, которых толкнут на улицы не сладкие байки про Европу и не инфантильные призывы в защиту «онижедетей», а объективные экономические обстоятельства неодолимой силы.Можно, конечно, как некоторые призывают, дожидаться этих обстоятельств, ничего не делая, мол, оно как-нибудь само разрешиться. Но, как представляется, эффективное воздействие на эту ситуацию изнутри и извне способно значительно приблизить момент наступления обстоятельств, когда сами жители Украины поймут, куда их привел очередной цветной эксперимент и попробуют что-то с этим сделать, хотя бы с целью собственного выживания.Специально для http://alternatio.org/articles/articles/i tem/50476-ukrainskie-sukiny-syny-mvf – цинк

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Киеве поймали банду трансплантологов, покупавших почки украинцев за 15 долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 6 подозреваемых в организации канала торговли внутренними человеческими органами в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

“Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей”, – сказано в нем.

Правоохранители установили, что подозреваемые из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. “Донорам” дельцы платили от 13 до 15 долларов, сами получали от 80 до 100 тыс. долларов за клиента”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что после получения согласия доноров злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операции. По информации спецслужбы, ежемесячно за границу на операции выезжали 4-5 украинцев. Открыто уголовное производство по по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

В ЛНР рассказали, что будет с интернетом и звонками на Украину

7 апреля, в результате поломки оборудования, более 200 000 клиентов луганского филиала ПАО «Укртелеком» могли оказаться без услуг интернета и проводной связи, сообщили «Русской Весне» в Минкомсвязи ЛНР. «В связи с невозможностью самостоятельного устранения аварии силами ЛФ ПАО „Укртелеком“, Министерством связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики оказано содействие в ликвидации последствий аварии. Техническая реализация данного решения была возложена на специалистов ООО „Луганская телефонная компания“. В результате своевременно оказанной технической поддержки удалось в кратчайшие сроки восстановить доступ абонентов к услугам голосовой связи с выходом как на республиканскую сеть, включая номера экстренных служб, так и на международное направление», — отметили в министерстве. По данным Минкомсвязи, доступ абонентов к сети Интернет на данный момент полностью восстановлен на территории городов: Луганск, Лутугино, Свердловск и Ровеньки. В остальных населенных пунктах Республики доступ к сети Интернет клиентов ЛФ ПАО «Укртелеком» будет восстановлен в двухнедельный срок. Также в оперативном порядке организована исходящая связь с номеров Республиканского оператора мобильной связи «Лугаком» на стационарные телефоны на всей территории ЛНР. «Отметим, в сложившейся обстановке исходящие, равно как и входящие звонки на номера украинских операторов связи: “Укртелеком”, “Киевстар”, “Водафон”, “Лайфсел”, “ТриМоб” и другие, пока невозможны», — подчеркнули в Минкомсвязи. Как ранее сообщала «Русская Весна», 7 апреля «Укртелеком» заявил о своем уходе из Донбасса. Но в министерстве заявили, что не сильно расстроились и в настоящее время Луганск уже подключен на 98%. Читайте также: Порошенко хочет конфисковывать уголь из Донбасса

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Все украинцы, работающие в России, завербованы ФСБ, — Черновол

Федеральная служба безопасности России занимается вербовкой украинцев, приезжающих на заработки. Об этом заявил украинский политолог, экс-нардеп от Партии Регионов Тарас Черновол. «Все, кто работает в России, за редким исключением, подписали соглашение о сотрудничестве с ФСБ. Это даже не обговаривается. Нет ни одного поехавшего на заработки в РФ украинца, которого бы там не завербовала ФСБ», — утверждает он. По его данным, были случаи, когда фермеры из Сумской области ездили в Россию к своим родственникам, вернулись домой и сразу пошли в СБУ, где сообщили, что их завербовала ФСБ. «Поэтому я думаю, нам нужно вводить закон о коллаборанстве. Каждый украинец, работающий на другое государство как минимум должен быть под подозрением и давать объяснения. И только так мы сможем пресечь политическое использование этой огромной массы людей. Ведь враг может использовать их для подрыва ситуации внутри Украины», — заявил политолог. Также, по его словам, если Украина введет визовый режим для граждан России, Москва ответит украинцам тем же самым. При этом введение визового режима позволить усилить контроль над въезжающими в Украину россиянами. «Люди, въезжающие к нам из РФ, несут определенную угрозу. Поэтому нам нужно вводить дополнительные меры безопасности. Визовый режим поможет усилить контроль. Помимо этого, он приведет к снижению потока россиян в Украину. Грубо говоря, чтоб меньше тут шастали. Когда действует безвизовый режим, поток людей на порядок выше. А вот с визовыми обязательствами поток станет гораздо меньше. И мы в этом заинтересованы. Но опять же, в ответ Россия моментально создаст проблемы находящимся на ее территории украинцам», — подчеркнул Черновол. Читайте также: «Почему США должна волновать ситуация на Украине?» — Тиллерсон

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Захарченко резко отреагировал на заявление Порошенко о конфискации угля

Заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации донбасского угля — это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на Республики, заявил Глава ДНР Александр Захарченко. «Заявление Петра Порошенко о конфискации Донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел», — сказал он. «Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать в Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решение преследует цель экономически задушить Республику. Это не борьба с коррупцией и не решение каких-то других внутренних проблем Украины. Цель одна: задушить экономически Республики», — подчеркнул Захарченко. Как ранее сообщала «Русская Весна», представитель украинского президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко на заседании СНБО намерен поднять вопрос о конфискации угля, добытого на территории ДНР и ЛНР. Читайте также: Меркель едет к Путину, чтобы «предотвратить худшее», — Spiegel

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Украинским судам запретили использовать названия ДНР и ЛНР

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел направил судам низших инстанций письмо, в котором запретил употреблять в своих решениях словосочетания «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика». Как указано в документе, было выявлено, что суды используют разный подход в формулировках решений, в частности касательно отображения фактов рождения и смерти. «Так, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов по определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в резолютивных частях судебных решений содержится указание на то, что соответствующий факт (рождение или смерть) имел место в населенных пунктах „Донецкой народной республики“. В этом контексте следует учитывать то, что такая практика является недопустимой, поскольку факт существования ни т. н. „Донецкой народной республики“, ни т. н. „Луганской народной республики“ не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей… вводится особый порядок местного самоуправления, признанный временно оккупированными территориями…» — поясняется в письме. Читайте также: «Почему США должна волновать ситуация на Украине?» — Тиллерсон

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Газпром готовит в Словакии базу для обхода Украины

Газпром готовит в Словакии базу для обхода Украины при транспортировке газа в Европу. Как сообщает агентство Reuters, российский газовый гигант заключил соглашение с оператором газотранспортной сети Словакии Eustream о доступе к инфраструктуре сети и ее использование для транспортировки газа. Сумма контракта оценивается в 5,3 миллиарда евро. Как заявили в пресс-службе компании, такие соглашения дают основу для заключения будущих контрактов на транспортировки, а также позволяют приобретать любые мощности газотранспортной системы. Таким образом, Газпром продолжает формировать инфраструктуру вокруг газопровода «Северный Поток–2», который позволяет продавать газ в Европу в обход Украины.

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