Киевская хунта снабжает террористов химическим оружием

Химическое оружие в Сирии было уничтожено и данный факт подтвердили в ОЗХО, но западные провокаторы использовали против Асада и его союзников лживую историю о химатаке в Идлибе. Основная цель – заставить Москву отступиться и сдать позиции на Ближнем Востоке. Так почему бы им не провернуть такой же трюк и на Украине?

К сожалению, от возникновения подобной ситуации никто не застрахован. Украина не просто находится в состоянии гражданской войны и экономической разрухи, но и активно торгует с ближневосточными террористическими группировками, поставляя им вооружение и боеприпасы.

Морской порт Мариуполя одна из таких «точек поставок». Так, разведка ДНР получила информацию, что в порту складируются запрещенные химические боеприпасы. Охрану порта возложили на полусотню бойцов «исламского батальона» ВСУ. Их основная задача - контроль и обеспечение бесперебойной работы порта для переброски вооружения и боеприпасов.

Российские власти, к слову, уже получили информацию о том, что «химические провокации» в Сирии будут продолжены, с целью обвинить режим Асада в совершении военных преступлений. Среди будущих целей террористов - Джира, Восточная Гута, Алеппо и южные пригороды Дамаска. Тем более, что боеприпасами с отравляющими веществами террористов щедро снабдит Киев. Им не привыкать травить и свое, и чужое население.

Украинские СМИ и раньше писали, что Киев нарушает международное право в части, касающейся хранения химического оружия. Так, в Полтавской области на территории воинской части хранили зарин и боевой отравляющий газ VХ нервно-паралитического действия, а в 1997 году тайваньская разведка опубликовала секретный доклад с доказанными фактами продажи Киевом боевого отравляющего вещества (БОВ) Китаю.

2000 год: в селе Болеславчик Николаевской области население массово заболело токсикодермией. Такие симптомы описаны в учебниках по военно-полевой терапии... для горчичного газа. 2015 год: власти ДНР зафиксировали применение ВСУ в районе Донецкого аэропорта фосфорных боеприпасов.

Не странно ли, что Порошенко против своих же людей применяет запрещенные боеприпасы, но Трамп явно не торопится нанести ракетный удар по Киеву. Может, его Иванке выслать фотографии людей, пострадавших от химатаки Киева? Авось, вспомнит, где у нее сердце находится и попросит папулю разбомбить военных преступников?

Вряд ли… Мариуполь является одним из крупнейших украинских портов, чья мощность позволяет перерабатывать свыше 17 млн. грузов в год. Плюс имеет специальный полигон для приема судов на закрытой акватории. Прибавьте сюда поставки запрещенного вооружения и близость к Донбассу, размещение радикальных националистов, заявляющих о будущем возврате Крыма в состав Украины, и начинает вырисовываться неприятная картина.

Киевский режим продолжит снабжать террористов на Ближнем Востоке запрещенным вооружением и боеприпасами, и не факт, что обойдется без кураторства со стороны Вашингтона. ИГИЛ и прочая исламистская шваль в Сирии активизируется, желая подставить Асада под громкие обвинения США и его союзников в преступлениях против сирийского народа. Тем временем, «на пробу», Киев может устроить ряд провокаций на Донбассе.

Обвинения в адрес России уже прозвучали, с целью посеять сомнения в ее действиях на Ближнем Востоке из-за поддержки Башара Асада. Порошенко и его воякам же не привыкать кричать о «российской агрессии», саботируя не только минские соглашения, но и показав внушительную дулю инспекторам ОЗХО. Какие еще сюрпризы нас ожидают в будущем? Этого никто не знает, ведь на месте Украины образовалось подобие «черной дыры», которую невозможно удержать под контролем и призвать к ответственности.

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