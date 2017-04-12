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Ефимов В.А. Путин-Трамп, Сирийский гамбит

19:43. 12 апреля 2017 Просмотров - 335 3 коммент. Опубликовал:

Метки: частное мнение
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3 коммент.»

  • 14405 5055
    Люся 12 апреля 2017 в 19:48 Ссылка Пометить
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    Благодарю за публикацию!

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  • 13157 5635
    Ursus 12 апреля 2017 в 20:07 Ссылка Пометить
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    Феерично. Даже не подозревал глубины “мудрости” этого персонажа. Послушал до 5:50 где чел озвучил причины и заказчиков теракта в Питере. Америкосы стоят за этим, т.к. ВВ тонко намекнул, что знает, что они не были на Луне.

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  • 2232 944
    Владимир 12 апреля 2017 в 20:42 Ссылка Пометить
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    Ну это старый гуру от КОБа, общий смысл мы все победим совместно с другом Трампом у которого сейчас просто тяжелое положение,потому что если вы против значит у вас калейдоскоп и вы ваще баран.

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