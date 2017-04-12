Ефимов В.А. Путин-Трамп, Сирийский гамбит

В феврале 1916 года в самый разгар Первой мировой войны в Петербурге на научной конференции прозвучали слова: «Бессмертие человеческой личности – это научная проблема!». Эти слова произнёс академик Владимир Михайлович Бехтерев. И тут же добавил: «Смерти ...