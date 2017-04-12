Ефимов В.А. Путин-Трамп, Сирийский гамбит

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В феврале 1916 года в самый разгар Первой мировой войны в Петербурге на научной конференции прозвучали слова: «Бессмертие человеческой личности – это научная проблема!». Эти слова произнёс академик Владимир Михайлович Бехтерев. И тут же добавил: «Смерти ...
В студии Максима Калашникова – Елена Рохлина и Дарья Барабаш. Политические репрессии теперь – реальность. О деле ИГПР «ЗОВ», о Владимире Квачкове, Дине Гариной и Юрии Екишеве. Источник: http://roytv.ru * Дополнительная информация: Паразитическая Система -...
От автора:Концепция Общественной Безопасности “Мёртвая вода” впервые опубликована в 1993 г. Авторский коллектив назвал себя Внутренним Предиктором России (СССР) и опубликовал копирайт об отказе на авторские права. Много лет вопрос о личностях авторов КОБ ...
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Благодарю за публикацию!
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Феерично. Даже не подозревал глубины “мудрости” этого персонажа. Послушал до 5:50 где чел озвучил причины и заказчиков теракта в Питере. Америкосы стоят за этим, т.к. ВВ тонко намекнул, что знает, что они не были на Луне.
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Ну это старый гуру от КОБа, общий смысл мы все победим совместно с другом Трампом у которого сейчас просто тяжелое положение,потому что если вы против значит у вас калейдоскоп и вы ваще баран.