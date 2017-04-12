Честь. Как открывать Сердце

... к тому, кто добровольно открывает перед ним сердце. - И ты хочешь изменить... крестами. Сиянию золотых куполов радовалось сердце. «Какая тут благодать, - подумала Додонова, - ... произошло. Что два предателя опозорили честь и имя славной новгородской дружины...