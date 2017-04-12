Беги, кролик, беги!

С Трампом пора расставить все акценты по местам.

Удар американских ракет по Сирии – это не начало третьей мировой. И не война с Россией. На это у загнанного кролика Дональда, судорожно лавирующего между электоратом и бизнес-ястребами, не хватит пороху. Статус у него пока что не тот. Поиграться с ядерной кнопкой ему никто не даст. Не дорос.

Мировая элита потому и набросилась на неожиданно возникшего перед ней президента, что появления его никак не предполагала. Видимо, трансконтинентальные акулы так твёрдо рассчитывали на президентство Хиллари, что несколько растерялись, увидев на месте засушенной леди эпатажного бело-рыжего Трампа с голливудскими замашками Рональда Рейгана. Относительное зимнее затишье на политической сцене – лучшее тому подтверждение.

Ясно, что долго это продолжаться не могло. Новоиспечённого американского вождя следовало призвать к порядку и скомандовать «к ноге!». В результате предвыборная борьба яростно продолжается в Соединённых Штатах после выборов с новым вдохновением.

Если Трамп в такой ситуации полезет в бутылку, не сносить ему головы. А голова а-ля Клинтон на его месте нам совершенно не нужна. Ибо мистер Дональд со своей предвыборной программой пока что оставляет свободу для манёвров в российско-американских отношениях, чего не будет при его альтернативе. Да и вообще, было несколько наивно ожидать от Америки дружеских шагов в сторону России в первые же дни трамповского правления. Проблемы, нажитые десятилетиями, в один месяц не решаются.

Хулиганское поведение Трампа привело к тому, что в мозгах американских и европейских верхов сейчас царит полнейший хаос. Начать с того, что удар «Томагавков» по Сирии действительно сильно напоминает спектакль (https://www.vz.ru/world/2017/4/7/865454.html). По словам специалистов, бомбардировка не была осуществлена с намерением причинить сирийцам и тем более российским военным какой-либо значимый ущерб. Наши военные подтвердили, что большинство ракет цели не достигли (если у них вообще была какая-то цель), и куда они упали – неизвестно. Атака была психической и явно рассчитанной не на военный успех и даже не на стратегический (то есть на запугивание), а на своих. Проще говоря, чтобы отвязаться от наседающей партии войны и заткнуть демонстрантов, требующих трамповского импичмента.

На бестолковое действие последовала столь же бестолковая реакция. «Семёрка из шестёрок» видимо, вообще не поняла, что к чему: бомбардировку поддержала, но санкции против РФ ввести не решилась. Сам Трамп объяснил ракетный удар «национальными интересами», однако объявил, что в Сирию не пойдёт (кто б сомневался).

Прибавьте сюда целый залп бессмысленных заявлений от штатовских политиков, военных и сенаторов, противоречащих друг другу. Один предлагает Москве выбрать между США и Асадом, тем самым уравнивая их в собственных глазах. Другой тут же опровергает его, сравнивая сирийского лидера уже не с великой супердержавой, а с презренным Гитлером. Разрекламированные бомбовые удары Маккейн называет халтурой (так переводится с дипломатического языка словосочетание «недобросовестная работа»), а Минобороны США при этом утверждает, что они уничтожили 20% сирийской авиации. Американский истеблишмент неуверенно выдал Трампу необходимый минимум поддержки, а население подписало петицию против действий собственного правительства в Сирии. В общем, картина маслом создалась такая, будто реальные намерения Белого дома непонятны самому Белому дому.

Судя по этому брожению умов, мировое правительство не рассчитывало на такую неадекватную реакцию Трампа. Они ожидали, что храбрый Дональд полезет на рожон, грудью защищая своего фаворита Путина и новый курс американской политики. И тогда его можно будет спокойно убрать, выразив недоверие устами народа. Однако новоиспечённый президент, как заяц, гонимый охотничьей сворой, предпочёл двигаться какими-то непонятными зигзагами, сбивая собак с толку. И вот преследователи не знают – то ли верить эмоциональному президенту, так быстро сдавшему позиции, то ли всё же подождать…

Сейчас вопрос заключается в том, кто и как поведётся на непредсказуемого Трампа. Кто-то наверняка начнёт паниковать. Кто-то оправдывать. Кто-то втихомолку станет пересматривать внешнеполитический курс с учётом изменившихся реалий – не все же государственные деятели дальновидны и объективны. Кто-то поспешит отшатнуться от России, решив тем самым задобрить задиристого Дональда (уж не китайский ли это вариант?).

Однако, с психологической точки зрения, маловероятно, чтобы Трамп через два месяца президентства отрёкся от всех обещаний, даже не попытавшись побороться. Помнится, Обама вешал народу лапшу насчёт Гуантанамо чуть ли не до последнего дня своего пребывания в кресле. Скорее, недружественные по отношению к России выходки американского лидера призваны притушить пылающий гнев бизнес-кланов и усыпить их бдительность. Не забудем, что мистер Трамп и сам вышел из таких, а потому криминально-коммерческий менталитет знает не понаслышке. А уж коль он сумел пролезть в президенты, обойдя поддерживаемую всепланетным корпоративом Хиллари Клинтон – значит, он далеко не так глуп, каким хочет казаться.

Вообще-то с позиций дипломатии, любая неразбериха в стане противника нам на руку. Конечно, при условии, что мы не будем в неё лезть. Пускай оппоненты пребывают в недоумении и в страхе гадают на кофейной гуще – что бы это значило? К непредсказуемости США нам не привыкать. У нас наверняка готов ответ на любые их действия в самом широком диапазоне – в отличие от их сателлитов, которые до сих пор рассчитывали на Америку как на гаранта стабильности. Они, похоже, ещё не поняли, что с приходом Трампа стереотипы придётся пересмотреть…

Как сказал Владимир Владимирович, мы всё понимаем и готовы потерпеть. Пусть они пока что разберутся в своём муравейнике, кто с кем и кто есть кто. Скорее всего, решение Кремля приостановить действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии напугало Белый дом куда больше, чем прыжки и кульбиты нового президента. Потому что это означает, что теперь Москва считает себя вправе наносить удары без предупреждения не только по группировкам террористов на территории Сирии, но и по американским силам. А это вам, девочки, не Голливуд. Это уже всерьёз.

http://yulia-brazh.livejournal.com/43882.html