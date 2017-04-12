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Ассоциативный ряд президента…

22:43. 12 апреля 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Вчера завершились переговоры Путина с президентом Италии Серджио Маттареллой. На пресс-конференции Владимир Владимирович был в ударе, шутил. Отвечая на вопрос о химической атаке в Сирии вспомнил Ильфа и Петрова «Скучно, девочки!».

Причины такого веселья, признаться я сначала не уловила, но когда узнала, что президент Италии прилетал в качестве гонца папы Франциска с предложением разделить Россию на царства и выбрать себе  во владение любое, хоть Московское до Урала, хоть Сибирское… Поделить предлагают примерно следующим образом: кроме Московского и Сибирского царств, еще создать Новую Хазарию, включая земли вокруг Воронежа, Краснодара, Ростова и Крым, Халифат на Кавказе, Тюркестан — на землях бывших советских республик, чтобы не дать мусульманам объединиться…

Надеюсь, что Ватикан получил в ответ на свое «заманчивое» предложение другую цитату моих любимых авторов: «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».

Еще, разумеется, предлагали отпущение грехов за Крым, плюс безлимитную кредитную линию, но чего стоят устные договоренности с «лидерами свободного мира», наглядно показала судьба договоренностей М. Горбачева о непродвижении НАТО на Восток. Религиозные «лидеры» ни чем не лучше всех прочих. «Вы не в церкви, вас не обманут, – весело сказал великий комбинатор.»

И насмешливое «Скучно, девочки!» было адресовано президентом, похоже, не столько в адрес «лидеров свободного мира» превративших встречу G7 в двухминутку ненависти, а скорее их начальнику в белом платье.

Источник: pravosudija.net

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