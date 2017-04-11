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Защитим Южные Курилы! Продажа Родины! Предательство! (2017)

08:58. 11 апреля 2017 Просмотров - 249 2 коммент. Опубликовал:

uk

Обращение Ивана Курилова, представителя Группы Защиты Южных Курил. Источник: http://www.zolotoyvek.org

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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2 коммент.»

  • 431 189
    Инсургент 11 апреля 2017 в 10:23 Ссылка Пометить
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    Передача курильских островов это первый шаг к японской интервенции на восток нашей страны (пока китайцы все не оттяпали), если следовать логике нашего руко-водства следующим шагом должно быть проведение совместной хозяйственной деятельности с англией в Архангельске (может севморпуть для них и востанавливают) и так далее (см. военная интервенция в россии в 20 гг 20 века), а к Н – ному году, с учетом развала промышленности, сельского хозяйства и прочих отраслей, совместная хозяйственная деятельность с иностранными государствами на всей территории нашей РОДины станет повсеместной. И только пусть кто нибудь посмеет вякнуть, что нас предали – сразу экстремист.Когда показывали визит лаврова и шойгу в японию я заметил один момент,на ртр показали официоз, а на нтв показали небольшой пикет японцев с требованием к россии освободить северные территории, а также призыв к японцам стоять до конца на пути их возвращения, это одно различие, а второй момент это оглашение документов которые были подписаны среди которых “обеспечение упрощенного доступа на эти территории БЫВШИХ (именно так и сказали – дословно) жителей….

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  • 5048 3051
    Марфа 11 апреля 2017 в 12:38 Ссылка Пометить
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    А я видела по ТВ фрагмент речи японца (потом её вырезали), где он говорит нашим властям, что эти 4 острова станут японскими…почему то Брежнев не отдал эти острова, а наша власть всем старается угодить, только не своему народу
    почему не говорят по ТВ, что эти острова стратегически территории, важнее Крыма
    К тому же незамерзающее море с экологически чистой рыбой в огромном количестве, а мы едим мороженую шведскую и китайскую рыбу. ..

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