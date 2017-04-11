Защитим Южные Курилы! Продажа Родины! Предательство! (2017)

Он еще в детстве обожал истории о разведчиках. В 23 года Вова Путин был распределен в КГБ. Так начался длинный путь агента спецслужб - чекиста и вечного сотрудника. Это было истиное призвание будущего отца 140-миллионной России.Источник http://via-midgard...