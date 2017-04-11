«В Аркадии счастливой» – Ретроспектива

Балы, шампанское и… рабство, хотя и заменили это слово другим, русским словом – крепостничество. Идеализация царской России, как идеальная христианская страна, напоминают наяву, только хищническое разграбление и навязчивое «христианское» раболепие пред золотым тельцом.

Мифический образ – «Российскую Империю населял богобоязненный народ, который верил и молился во славу царского благолепия». Народ того времени выставляются образцом для подражания, к которому должны стремиться современные новоиспеченные христиане.

Так думают многие, но так ли все было?

Крепостничество введенное церковью, три с лишним века, нещадно эксплуатировало русский народ. Жгли, топили, секли; продавали, дарили, завещали по наследству, как товар или скотину. Очень скупа наша история по этой тематике, церковный цензор стоял на страже.

Отмене крепостничества предшествовали восстания непокорного народа. За десять лет до реформы 1861 г. было сослано в Сибирь 410 крестьян за террористические акты против помещиков.

За это – же время насчитывается 559 крестьянских восстаний, из коих особенно внушительным явилось восстание крестьян Витебской губернии, о чем историк М. М. Покровский так сообщает:

«В движении приняло участие около 10.000 человек. Приготовляясь к выступлению, крестьяне добывали оружие, покупали порох, выливали пули, перековывали лемеха на пики. Полиция, пробовавшая их остановить, понесла полное поражение. Поражение потерпели и небольшие военные отряды. По свидетельству очевидцев, крестьяне шли, придерживаясь всех военных правил.

Впереди шла партия мужчин в 150 чел., вооруженная палками, косами и т. д.

По бокам, в середине и в хвосте шли тоже вооруженные люди. Чтобы подавить это движение, пришлось отправить целый полк пехоты и несколько сотен из других полков».

Крымская война еще больше взбудоражила миллионные крестьянские массы и восстания усилились. Возросли восстания на Киевщине, вошедшие в историю под названием «киевской казаччины».

Это крестьянское движение продолжалось три месяца и проходило весьма организованно. Восстание было жестоко подавлено силами шестнадцати эскадронов драгун, двух саперных рот, батальона егерского полка и дивизионом артиллерии.

Война и эти беспрерывные восстания в разных областях империи – основной фактор, заставивший правительство поспешить с объявлением манифеста об „освобождении” крестьян от крепостной зависимости ибо…

И освободили… крестьяне «вышли на свободу» ободранные до нищеты, без каких-либо запасов, в одних портках, некоторые даже и без крова.

Из рабства сразу в кабалу – за кусок хлеба, за кров для детей.

«Ни в одной стране в мире крестьянство не переживало и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надругательства, как в России». (В.И. Ленин)

Вот так…

«Балы, красавицы, лакеи, юнкера,

и вальсы Шуберта, и хруст французской булки»…

И. С. Аксаков в своих дневниках пишет, что только в одной Германии укрылось от народного гнева 275 тысяч семей помещиков. И в то же время автор спрашивает сам себя: – «Кем вернутся отроки, обученные там, в Германии, для России, для ее народа»?

А где же церковь и ее «белое, пушистое» духовенство?

Народ всегда считал православие „казенной верой» и массами уходит в раскол.

«Ваша православная вера, – говорил один беспоповец И. С. Аксакову, изучавшему раскол в Ярославской губернии, – есть вера казенная, гражданская, не на живом, искреннем убеждении основанная, а служащая одним из орудий правительству для поддержания порядка».

Кроме массы лиц, окончательно порвавших всякую связь с господствующей Церковью и ушедших в раскол, повсюду можно встретить множество людей, не вступивших еще ни в какую особенную секту, но в то же время вполне равнодушных к церкви.

Они не ходят в церковь, не причащаются, и только изредка исповедаются, чтобы быть записанными по духовным росписям, бывающими у исповеди.

«В 14 приходах 1-го стана Ярославского уезда, из 17.930 прихожан, бывающих у причастия только 4.300 человек».

Если в современных понятиях раскол – это только крестьянин с бородой и в зипуне, то это глубокое заблуждение. Это эпоха религиозного, духовного поиска, захватившего все общество, начиная с самых верхов и кончая самыми низами.

Так во главе одного стоял сам император Александр 1, вместе с некоторыми из своих ближайших сановников. Большая часть декабристов, с их лидером Пестелем были старообрядцами, и их движение носило прогрессивный характер. Все эти движения к прогрессу жестко пресекался церковной православной инквизицией.

Декабрист князь Шаховский Ф.П. помилованный светским судом, был привлечен церковным, до самой смерти содержался в одиночке, в тюрьме Суздальского монастыря.

Книга декабриста Тургенева Н.И. написанная в 1818 г. «Экономика России» («Опыт теории налогов»), написанная по просьбе императора через 9 лет была признана еретической и сгорела в пламени инквизиции.

«Во многих селениях, – говорит чиновник – исследователь Арнольди, – видно совершенное равнодушие к вере. В приходе села Коробова, Костромского уезда, числится 1.320 душ, из которых, по словам священника, можно подозревать в расколе не более 10 человек, между тем в праздник Покрова Богородицы у обедни было только три лица из всего прихода».

То же и во многих других приходах. «В приходе села Сельца 684 души, из них не бывает на исповеди 523 душ, кроме раскольников. В приходе села Самети из 1.948 душ не бывает у исповеди до 1.400 душ».

Подобная пропорция относится почти ко всей губернии. В приходе села Уреня числится 5.662 душ, между тем в большие праздники в церкви бывает не более 4 или 5 человек.

«В Кологривском уезде, – говорит другой официальный исследователь, Брянчанинов, – нет раскола, но народ равнодушен к вере (официальной), и церкви большею частью бывают пусты».

В половине шестидесятых годов в Симбирской губернии разом обратилось в раскол более двадцати пяти тысяч. В 1867 году половина города Петровска, Саратовской губернии, (около пяти тысяч) перешла в раскол.

В том же году половина села Богородского, Горбатовского уезда, Нижегородской губернии, в числе трех тысяч человек оставила православие и примкнула к расколу.

В 1879 году, на происходившем в Москве старообрядческом соборе, Виталий Уральский предложил на обсуждение собора вопрос о присоединении к его пастве 8,000 человек разных «иноверцев» из жителей Пермской и Оренбургской губернии.

Рабоче-крестьянские волнения 1905 года, вызвали волну противоречий. И даже вопрос о казнях, рассматривался на самом высоком уровне – в Государственном Совете Империи. Борис Кубанский присутствовавший на Совете пишет репортаж с заседания:

«Разбирается вопрос о казнях. Вот говорят назначенные члены – старые сановники, поседелые в полезных трудах полицейского департамента, вот встают совсем ветхие бюрократы, высохшие в тиши канцелярий, разом с мухами, что устлали дно чернильниц на их точеных «бюро».

Сухие люди – сухие речи. Впрочем, речи иных благорасположены к человеческой немощи: иные бюрократы – за отмену казней.

Приятно и лестно.

Даже неловко, но приятно.

Неловко ведь, это так необычно: русский чиновник и милосердие. Мы так привыкли, что на нас без причины топали ногами, кричали на нас с бешеной пеной у рта, гнули нас в бараний рог, карали за «недозволенные» собрания – эти самые сановники и аггелы их, – такие изящные и вежливые кавалеры на раутах знатных иностранцев, такие.

Неловко, но приятно…

Увы! Недолга наша радость…

С кресел поднимается священник – утвержденный, признанный начальством ученик Христа – смиренного, всепрощающего, всемилостивого…

Мы ждем слов терпения, смирения, любви… Ждем…

Священник говорит… Речь его полна злобного яда. Он за казни, он требует казней для врагов своих, костлявой старческой рукой он туже затягивает узел веревочной удавки на их вытянутых шеях. Он кощунствует: называет Кроткого Учителя Жизни сторонником казни – так как нет в Великой книге Благовестия, учеников Его, прямого запрещения убийства.

Я вспоминаю – нет в той книге запрещения воровства, лжи, зависти, всего уже запрещенного заповедями. В заповедях стоит: «не убий». «А с дозволения начальства – бей», говорит депутат – священник… Смиренно…

Сколько злобы… море крови – законно – пролитой… Тяжело и вспоминать… Газета падает.

Перевожу взор на стену, Кроткий любящий взор Христа смотрит на меня с иконы.

Тебя, Учитель, тоже казнили – иерусалимские фарисеи, иерусалимская черная сотня и римский губернатор Пилат Понтийский распяли тебя. У народа, давшего Тебе учеников, шедшего за Тобой толпами, Тебя отняли; Тебя, говорившего о любви, о братстве, звавшего к себе трудящихся и обремененных… Распяли и к гробу Твоему приставили солдат. Народ обманули богатые властные лицемеры – и погубили»…

А вот еще речь священника.

Во время пребывания в городе Баку в 1898 г., Католикос сказал несколько поучительных речей, из которых газета «Каспий» приводит в своем номере, одну, произнесенную на обеде в его честь:

«Как я вижу, вы все, господа присутствующие здесь, люди состоятельные, богатые, живете в неге и удовольствии. Но кто для вас трудится день, и ночь увеличивает ваше благосостояние?

Простой рабочий, которому вы обязаны всем. Все то, что находится перед нами на столе, роскошные блюда, все это результаты тяжкого труда простого рабочего, произведенного им в поте своего лица.

Но рабочий, доставляя всем обильную и роскошную жизнь, сам влачит очень жалкую жизнь, очень часто пребывая на хлебе и на воде.

Кто же должен заботиться об улучшении материального положения рабочего, его быта, озаботиться об его образовании, о воспитании его детей и т. п., если не вы, хозяева его.

На вашей обязанности лежит позаботиться обо всем этом, так как рабочий трудится для вашего благосостояния. Об этом я прошу вас и пью за здоровье простого рабочего».

Какие диаметрально противоположные взгляды. Вот за такие мысли, где отсутствует сословность, раннехристианская армянская церковь подвергалась гонениям.

Разве был в истории иерарх в русской церкви, который бы возвысил свой голос против рабства – крепостного права?

Разве был священник, протестовавший против порки и истязаний, когда телесные наказания совершались под хоругвями православной церкви?

Если общество было равнодушно к религии, то, как сама церковь это воспринимала? В первый месяц после революции Временное Правительство в лице Керенского издает «Постановление об отмене вероисповедальных и национальных ограничений».

В дни февральской революции духовенство решает было собрать всероссийский поместный собор. Синод, в том же в 1917г. при Правительстве Керенского, решил освещать жизнь церкви в своей новой газете «Свободная церковь».

Знамя газеты – редакционные задачи, поставленные высшим духовенством перед клиром: решительное возвращение к золотому веку апостольских времен и отсюда:

Соборность церкви,

Соединение церквей.

Свобода совести.

Евхаристия, как основа нового приходского строя.

Самоуправляющий приход.

Отделение церкви от государства.

Раскрепощение духовенства. (Рис. в заглавии)

Так что новая власть, власть Советов, своим Декретом от 1918 года удовлетворил желание духовенства.

ДЕКРЕТ

о свободе совести, церковных и религиозных обществах.

1) Церковь отделяется от Государства.

2) В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали, какие бы то ни было, преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.

3) Каждый гражданин может, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие право лишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или не исповеданием никакой веры, отменяется. I, Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан – устраняется.

4) Действия государственных и иных публично правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.

5) Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан и Советской Республики. Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6) Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другою, в каждом отдельном случае, допускаются по решению народного суда.

7) Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.

8) Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской

властью, отделами по записи браков и рождений.

9) Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.

10) Bce церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими ни преимуществами, ни субсидиями, ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11) Принудительное взыскание сборов и обложений в пользу церковных или религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами – не допускаются.

12) Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют.

13) Bce имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, и бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.

Предс. С. Н. К. Ульянов (Ленин).

Нар. Ком.: Н. Подвойский, В. Алгасов, В. Трутовский, A. Шлихтер, П. Прошьян, B. Менжинский, А. Щляпников, Г. Петровский.

Упр. делами Бонч-Бруевич. Секретарь Н. Горбунов

Попробуем же разобраться, что это за закон и почему он так муссируется, после развала страны Советов без деталей.

Начнем по порядку, как он написан.

Статья первая.

1) Церковь отделяется от Государства.

Что эта статья обозначает? По учению Православной церкви под словом «церковь» надо понимать союз, общество верующих, а не один лишь каменный или деревянный храм, где духовенство совершает службу.

Таких союзов или обществ верующих много. Кроме православной церкви, есть католическая, лютеранская, униатская. У сектантов свои церкви. Люди мусульманской, иудейской веры составляют свои религиозные общества. Во главе каждого из них стоит свое духовенство.

Но ведь и все граждане одной страны, без различия их веры, точно также образуют один общий союз, который называется государством. Во главе стоит правительство.

По новому закону, церковь, то есть духовный союз верующих, отнюдь не разрушается, а только отделяется от государства, то есть от политического союза всех граждан.

Впредь государство – само по себе, церковь – сама по себе.

Государство, правительство впредь совершенно не вмешивается в дела веры, не оказывает никакой поддержки никакой церкви, никакому духовенству. Церковь отныне становится просто духовным союзом верующих, который управляется и поддерживается самими верующими.

Статья вторая.

2) В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали, какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.

Статья третья.

3) Каждый гражданин может, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие право лишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или не исповеданием никакой веры, отменяется. (Прим. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан – устраняется).

Православная вера так прямо и называлась господствующей верой, а православная церковь – господствующей церковью.

Сектанты: старообрядцы, духоборы, штундисты, молокане и другие подвергались всяческим гонениям.

Старообрядцам и другим сектантам всячески мешали совершать богослужение. Долгое время, например, оставались запечатанными храмы старообрядцев.

Часто сектанты скрывались в лесах, где и совершали свое богослужение. На них, как на диких зверей, велись целые облавы. Пойманных, отдавали под суд, гноили в тюрьмах, и ссылали на каторгу.

Духоборы – крестьяне, которые проповедовали усердный труд и трезвый образ жизни, должны были из-за этих гонений переселиться в Америку. Сотнями лет русское правительство и духовенство издевались над миллионами людей, только за то, что эти люди не хотели принимать навязанную веру.

Целый народ – евреи – из рода в род лишались всех прав заодно только – исповедование другой религии.

Им запрещено было переезжать свободно из города в город и свободно заниматься своим трудом. Целый народ заперт был в несколько губерний (в «черту оседлости»).

Лимит на поступление в высшие учебные заведения, для лиц не православных, не превышал 3%. Весь преподавательский состав школ, училищ и университетов утверждался церковью, за инакомыслие преследовали, ученые вынуждены были работать в других странах.

Всякое начальство смотрело в документ, к какой вере ты принадлежишь. В казенных местах даже требовали бумажки от попа о говений. Веришь ты или, не веришь, а бумажку подавай. Без нее худо будет.

Этим то и ограничивалась свобода веры, Но об этом даже и упоминать в каком-нибудь официальном документе не полагается.

Это и есть свобода совести.

Статья четвертая,

4) Действия государственных и иных публично правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.

Эта статья прямо вытекает из предыдущих.

Религия – дело частное. Управление государством, городом, волостью или селом, действия властей – дело общественное, касающееся всех граждан. Тут могут быть люди всякой веры и совсем неверующие. Они собрались за определенным делом,— скажем, открыть новую школу. А их всех вдруг заставили бы слушать молебен и непременно православный.

Это могло быть, когда церковь была казенная, а при свободе веры так быть не может.

Все эти коронования, возведения на престол царей, молебны на площадях, в министерствах по разным случаям, в школах при начале занятий и т. п.

А сколько на такие церемонии тратилось зря народных денег!

Статья пятая.

5) Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан и Советской Республики. Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

Здесь закон ясен без пояснений.

Статья шестая.

6) Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другою, в каждом отдельном случае, допускаются по решению народного суда.

В этой статье говорится о таких случаях, когда кто-нибудь не захочет исполнить своих обязанностей гражданина, сказав, что его вера ему этого не позволяет. Возьмем пример:

Mнorиe наверное слышали о толстовцах, духоборах и разных сектантах, которые отказывались идти на военную службу.

При этом они говорили, что по своим убеждениям они не могут взять ружье, и идти убивать и проч.

Такого человека позовут в народный суд, да и расследуют дело: что он за человек, да как жил раньше. Притворяется или на самом деле из-за веры не может служить. Если выяснится, что ему религиозные убеждения не позволяют идти в строй, на войну – суд может заменить эту обязанность какой-нибудь другой.

Но совсем от работ на государственную пользу никто отказать не может.

Статья седьмая.

7) Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.

Статья восьмая.

8) Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской

властью, отделами по записи браков и рождений.

Издавна внушалось, что русский народ самый верующий и богобоязливый. Без попа ни шагу: рождение ли ребенка, свадьба, похороны, словом, что ни шаг – везде поп.

По старому закону записи эти велись только духовенством по церковным книгам. Старый порядок гнал родителей к попу с новорожденным. Сотни лет духовенство проповедовало народу, что некрещенный ребенок попадет не в царство небесное, а прямо в ад.

Точно также и с похоронами. Умер человек – хоронить непременно с попом, хотя бы покойник при жизни не верил, что называется, ни в бога, ни в черта.

И рождение, и брак, и смерть давали духовенству миллионные доходы. Из людской радости и из людского горя попы умели делать для себя неиссякаемый источник богатой наживы

Веришь, или не веришь, а иди к попу, и крестить, и венчаться, и хоронить. По новому закону никто не обязан иметь дело с попом, в случае рождения, брака или смерти. Это касается гражданского состояния населения, и к гражданской власти в таких случаях следует обращаться.

Кто считает нужным, тому не возбраняется кроме того обращаться и к духовенству. А кто считает это лишним, тот ограничивается гражданским браком, гражданской записью новорождённого и гражданскими (без попа) похоронами.

Вот как этой статьей отделяется церковь от государства и ограждается свобода совести.

Статья девятая.

9) Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.

На эти школы ежегодно тратились миллионы народных денег.

«Рус. Ведомости», в 1912 году дает любопытную справку.

По официальным данным училищного совета при св. синоде за 26-ти летний период существования церковно–приходских школ, с 1884 г. по 1909 г. включительно, на них было затрачено 231,5 милл. руб., из них 117 милл., т. е. более половины, из государственного казначейства.

Затраты же церквей и монастырей на церковно-приходские школы не превысили за 26 лет 20 милл. руб., из которых на долю церквей приходится 16 милл. руб., а на долю монастырей – всего 4 милл. руб.

А остальных отпущено из средств земств, городов и сельских обществ.

Таким образом, наши монастыри, из которых целый ряд обладает, миллионными доходами, тратили на церковно-приходские школы менее 160 тыс. руб. в год!

По характеру источников средств, для своего существования, церковно-приходская школа в России является, таким образом, далеко не церковною…

Рабоче-Крестьянское Правительство новым законом воспретило преподавание религии во всех школах. Народная казна не отпустит теперь ни одной трудовой копейки на преподавание Закона Божьего.

И это вполне справедливо. Школы для всех, а религия нужна далеко не всем. Нельзя тратить деньги всех на то, что нужно только части населения. Нельзя всех детей насильно обучать тому, что многие родители считают нелепостью.

Новый закон никому не воспрещает обучать и обучаться религии. Если найдутся родители, которые пожелают преподавать своим детям Закон Божий, они могут это сделать частным образом.

Статья десятая.

10) Bce церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими ни преимуществами, ни субсидиями, ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

Раньше казна отпускала огромные средства на содержание монастырей, давало духовенству землю, освобождало имущества церкви и духовенства от всяких налогов.

Bсe эти расходы должен был оплачивать каждый гражданин, и верующий и неверующий. Казна, собирая деньги, не спрашивала, кто верующий и кто именно исповедает православную Bepy.

И православный, и католик, и иудей, и мусульманин – все вносили в казну разные налоги, а из этих налогов часть денег шла на Синод, на церкви, на духовенство и пр.

Определить размеры бывшего церковного хозяйства и указать точную цифру получавшихся доходов совершенно невозможно. Церковные власти в центре и на местах не имели ни точного учета находившегося в их распоряжении имущества, ни правильного наблюдения за ведением церк. хозяйства. Неосведомленность в этом отношении порождала в обществе и печати самые фантастические слухи, но никто подлинно не знал, бедна ли православная церковь, как церковная мышь, как утверждали одни, или чудовищно богата, как уверяли другие.

Ответ на этот вопрос дают следующие данные:

Центральная церковная власть – св. синод – владел недвижимыми имуществами в Петрограде и Москве. В Петрограде синоду принадлежало 10 усадебных мест, застроенных домами. В этих домах помещались синодальные учреждения и жили чиновники. Синодальная типография с обычной валовой доходностью до 400.000 р. (в 1917 г. эта доходность вследствие увеличенной расценки изданий и заказов достигла 1.200 тыс. руб.).

В Москве доходными статьями были торговые помещения на Ильинке (Теплые ряды), гостиница «Славянский базар», типография и десятки земельных участков в разных уездах Московской губернии, с доходностью до миллиона р. в год (в том числе типография давала до 500.000 р. валового дoxода).

Специальные средства синода, т. е. капиталы с определенным назначением, проценты с которых расходовались самим синодом без всякого участия и контроля законодательных учреждений, к началу революции достигала 46.989.669 р. и давали дохода 2.046.153 р.

Таким образом, общая доходность источников, принадлежавших собственно св. синоду, не превышала 3.000.000 р. в год. Между тем, сметных расходов, производимых центральным управлением, к началу революции исчислялось 87.081.525 р. Из каких же источников покрывались эти расходы?

Главным ресурсом были казенные ассигнования. По смете 1916 г. из казны было отпущено 62.920.835 р., а по смете 1917 г. испрашивалось на нужды ведомства 66.795.337 р. Остальная сумма (от 17 до 21 миллиона) получалась из епархий в форме разного рода сборов и обложений.

Статья одиннадцатая.

11) Принудительное взыскание сборов и обложений в пользу церковных или религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами – не допускаются.

Каждый понимает, о чем говорится в этой статье, потому что нет

такой деревни, которая не была бы обложена попом данью в пользу духовенства и церкви.

А все население России платило в пользу церкви и духовенства десятки миллионов рублей в год.

От казны духовенство получало 40 миллионов рублей. С крестьянских общин собирало до 15 миллионов рублей.

Московский митрополит получал:

Жалованья (от казны) – 6,000 руб.; Столовых (от казны) – 4,000 руб.

От вотчин: Архиepeйского дома, Чудова монастыря, Тр.- Сергиевск. Лавры, Иверской часовни и т.д.

Дотошные статистики прикинули, сколько наши «смиренные» отцы «зарабатывают» в день:

Московский митрополит – 222 руб., Киевский – 230 руб., Питерский – 710 руб., Новгородский – 842 руб. Да кроме того каждый из владык «бессребренников» имел готовую квартиру, лошадей, экипажи и проч. И это – цифры, на фоне обнищания и голода…

По новому закону, духовенство лишается таких огромных доходов. Теперь оно будет получать содержание только от тех верующих, которые пожелают вносить для этого особую плату. Но и эти взносы могут быть лишь добровольными. Никакие меры, принуждения или наказания неисправного плательщика не допускаются.

Оно и понятно; раз верующий не платит больше на свою церковь, значит он перестал в нее верить. Нечего такого человека и удерживать в ней насильно.

Такой порядок был явно несправедлив и проистекал из того, что православная церковь была господствующей, государственной церковью. А раз церковь от государства отделена, то, само собой разумеется, что духовный союз верующих не может пользоваться никакими льготами и преимуществами перед другими союзами.

Религиозные общества подчиняются таким же правилам, как и гражданские общества. Выдача им денежной помощи от государственных и общественных учреждений прекращается.

Статья двенадцатая.

12) Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют.

Эта статья закона точно также попадает духовенству не в бровь, а прямо в глаз.

Церковной земли насчитывалось до одного миллиона шестисот тысяч (1,600,900) десятин, а монастырской 739,000 десятин.

На каждого монаха в среднем приходилось по сорок десятин.

Александре Невская лавра в Петрограде имела 7,000 десятин сенокосу, 8,000 десятин пахотной земли, Троицко-Земчинский монастырь—19,372 десятины, Успенская Могилевская обитель—20,000 десятин, Саратовская пустынь—26,000 десятин: Соловецкий монастырь—66,000 десятин.

И, сдавали эту землю в аренду, часто в прессе тех лет, печатали жалобы крестьян на высокую арендную плату…

Кроме того, «святыя обители», не брезговали заниматься самыми житейскими делами. Так, например, в Петрограде Александро-Невская лавра владела 30 домами и 40 лабазами, в Москве монастырям принадлежало 146 домов, в Киеве—114 и т. д.

Церкви Москвы обладали земельной собственностью, оцениваемой белее чем четверть миллиарда (266,216,700 руб). И, в каждом российском городе десятки, сотни домов и подворьев полученных в виде пожертвований, завещания, наследства.

По новому закону церковные и религиозные общества лишаются права владеть всеми этими имуществами. Это и значит, что прав юридического лица они не имеют. Так оно и должно быть, потому что, у духовных союзов и цель и интересы должны быть не торгашеские, капиталистические, а духовные же.

Но, конечно, духовенство, с этим не может примириться. Потому оно и пошло походом против, советской власти и предало анафеме.

Статья тринадцатая.

13) Bсe имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, и бесплатное пользование cooтветственных религиозных обществ.

Эта статья отвечает на вопрос: кому же отойдут бывшие имущества церковных и религиозных обществ? Они объявляются общенародным достоянием.

Закон предоставляет верующим и духовенству полную возможность пользоваться всеми зданиями и предметами, которые предназначены специально для богослужения. В каждом селе и городе верующие могут составить общество и подать заявление местному Совету о желании пользоваться храмом для богослужения.

Тогда храм, со всеми находящимися в нем предметами, передается этому Обществу для бесплатного пользования. При этом верующие сами должны нести расходы, как на содержание церковного причта, так и на все, что нужно для совершена богослужения.

Но миллионы десятин народной земли ведь не имеют никакого касательства к вере, и земля должна пойти в пользование народа, а не кормить и обогащать полтораста тысяч монахов и попов.

Точно также церковные дома и всякое имущество, не имеющее прямого отношения к богослужению, должно служить нуждам всего народа, должно пойти под школы, больницы, народные дома, библиотеки и пр,

Статистика с газет и журналов начала XX века.

С. Ушеров «Смертные казни в царской России», Харьков, изд всеукраин совета политкаторжан.

«Раскол и секстанство» А.С. Пругавин 1905 г.

«Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством» Пругавин А. 1905

«Учебник русской истории» М.Острогорский 1916г.

«Ереси и расколы» Протоиерея Иванцова-Платонова 1877г.

«Духовная цензура» А.Котович 1909 г.

И многие др.