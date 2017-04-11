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Техника на грани ненужности

09:37. 11 апреля 2017 Просмотров - 480 Нет комментариев Опубликовал:

Техника на грани ненужности

Дональд Трамп после инаугурации начал действовать с таким напором, словно у него впереди не четыре года президентства, а только два или того меньше. Ожидаемо быстро он добрался до армии и анонсировал: «Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе».

Детали не уточняются ввиду секретности. Но кое-что можно предположить. Во-первых, Трамп серьезно интересуется ядерным щитом страны и планирует его усиление. Думаю, речь идет о совершенствовании средств доставки, конечно, а не о количественном увеличении. Прагматичный подход. Все игры в глобальный удар, стаи беспилотников, сетецентрические технологии и супертехнологичное оружие привели в основном к бюджетным тратам, но даже близко не обеспечили той мощи, какую дает ядерное оружие. Во-вторых, этот указ – явно начало черных дней производителей оружия. Трамп еще во время предвыборной кампании обещал прижать их к ногтю и добиться удешевления продукции. Намерений он не оставил: «У нас не хватает подводных лодок, и мы построим новые, но цена слишком высока, потому я значительно снижу ее».

У американцев действительно серьезные проблемы со стоимостью вооружений. Если АПЛ «Лос-Анджелес», что закончили производить в 1996 году, стоили 220 миллионов долларов за штуку, то строящиеся им на замену «Вирджинии» идут уже по 2,7 миллиарда, а «Сивулфы», от которых отказались, тянули на 4,3 миллиарда. Истребители F-22 «Раптор» и «золотые» снаряды к эсминцу «Замволт» уже вошли в анекдоты. В-третьих, вероятно, планируется серьезное увеличение численности армии. В-четвертых, Трамп, похоже, решил дистанцироваться от НАТО. Идет ли все к тому, чтобы альянс распался, или просто американцы станут чаще действовать без привлечения союзников – пока сложно сказать. Однако такая тактика, заключающаяся в большей опоре на собственные силы, достаточно логична.

Война приоритетов

Стоит обратить внимание на слова президента США, который обещает «новые самолеты, корабли, ресурсы». В первую очередь самолеты. Авиация – национальная любовь американцев. Затем – флот. А сухопутные силы, танки, артиллерия? О них со времен развала СССР вспоминают нечасто.

В России ситуация почти противоположная. У наших Вооруженных Сил тысячелетняя история, и половину этого времени мы провели без боевого флота. Окруженные врагами, прошедшие через горнило двух мировых войн, мы знаем, что территории занимаются и защищаются пехотой, а ей необходимы современная бронетехника и мощная артиллерия. В нашем представлении надежные вооруженные силы страны строятся вокруг сильной сухопутной компоненты, которой придается авиация и затем уже в той или иной степени развитый флот.

Американцы, конечно, стараются не использовать свои наземные сухопутные силы непосредственно в боевых действиях, применяя максимально широко авиацию, беспилотники, ракеты или вооружая лояльное местное население. И стоит признать, это дает результаты, но только в случае со слабым противником или иррегулярными формированиями. С более или менее равной по силе стороной эти хитрости не пройдут, придется максимально задействовать пехоту и не только морскую, а здесь уже заметна деградация возможностей.

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Если присмотреться к техническому оснащению сухопутной компоненты вооруженных сил США в сравнении с армией, которую называют второй в мире, станет заметна слабость американцев.

В этом году танку «Абрамс» исполнится 37 лет. С того времени, как его разработали, прошла целая эпоха, грянула цифровая революция, а янки только клепают к своему ОБТ новые «пакеты обновления», предпочитая вкладываться в рекламу своего детища вместо разработки чего-то прорывного. Скоро «Абрамс» разменяет пятый десяток, а на замену ему пока ничего нет даже в планах.

Новый танк – это не смартфон, задачка посложнее, требующая серьезных вложений и времени. Программа, которая обеспечила рождение «Арматы», стартовала еще в 2010-м. Несмотря на то, что танк конструировали вовсе не с нуля, а использовали многолетние разработки, на войсковые испытания машина пошла только в прошлом году. А ведь Т-14 не первый наш танк с 80-х годов. В 1992-м с конвейера сошел Т-90, в 2004-м мы выпустили модернизированный Т-90А, в 2011-м появился на свет Т-90АМ «Прорыв», а совсем недавно прошла информация о появлении Т-90М по программе «Прорыв-3». «Девяностые» после многочисленных модернизаций чувствуют себя превосходно, отлично себя показали в сирийской войне.

«Абрамс» M1A2, и так не маленький, от пакетов улучшений располнел до 63 тонн и, похоже, достиг предела модернизации уже несколько лет назад. В этом году американцы хотят закончить разработку обновленного «Абрамса» M1A3, но это напоминает попытку сделать что-то новое из старых деталей.

Речь сейчас не о том, чьи танки лучше. Просто американское танкостроение почти четыре десятилетия топчется на месте, в то время как другие державы уверенно движутся вперед.

В состав механизированных бригадных групп, кроме шести танковых рот, оснащенных пресловутыми «Абрамсами», входят по три батареи 155-мм самоходных артиллерийских установок M109.

САУ M109A6 «Паладин» получили свое имя в 90-е, когда и появились на свет при модернизации машины, разработанной еще в 50-х годах. Странно, конечно, осознавать, что одна из основ огневой мощи американской армии – неустанно модернизируемая, но все же созданная в середине прошлого века самоходка.

В России 2С3 «Акация», сконструированная еще в 60-х годах, хоть и стоит на вооружении, но считается устаревшей. В 1989-м вошла в строй 2С19 «Мста-С». А сейчас мы доделываем 2С35 «Коалиция-СВ», чтобы заменить обе. Американский «Паладин» был еще ничего какое-то время назад, но с появлением «Коалиции-СВ» окончательно стал достоянием прошлого.

БМП M2 Bradley – ровесница «Абрамса» и имеет схожую с ним судьбу. Масса машины в некоторых модификациях с 22 тонн увеличилась почти до 35 в попытках улучшить защиту, но в результате уменьшилась мобильность, а десантное отделение еще плотнее сжало бойцов. С обитаемой да еще и двухместной башней не особо-то развернешься в модернизации. Ситуацию со скромным вооружением отчасти могли бы спасти ПУ TOW, но реализация этого решения сильно хромает.

В начале 2000-х «первая полностью цифровая» БМП, конечно, производила впечатление, несмотря на комплекс начинавших проглядывать болезней, но сейчас-то?..

В России до недавнего времени тоже не было действительно защищенной и эффективной БМП, но все это время мы медленно и упорно двигались в верном направлении. БМП-3, принятая на вооружение в 1987-м, хоть и выиграла значительно в вооружении, в плане защищенности по-прежнему не блистала. Однако за последующие десятилетия мы создали с десяток различных модификаций как с динамической, так и с активной защитой. В результате у нас сейчас проходит войсковые испытания тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата».

Салон новинок

Чем же занимались американцы последние тридцать лет? Их военная мысль не стояла на месте, и специально для аэромобильных бригадных боевых групп было разработано целое семейство новых боевых машин.

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Техника на грани ненужности

Если говорить о бронетранспортере «Страйкер», то это колесная машина массой около 17 тонн с пулеметным вооружением, при экипаже в три человека берущая на борт девятерых бойцов. Другие члены семейства – боевая разведывательная машина, 120-мм миномет, самоходные ПТРК TOW-2 и даже колесный танк со 105-мм пушкой, а также инженерные, командные, санитарные модификации.

Начавший поступать на вооружение в 2003 году «Страйкер» предназначен для боев низкой интенсивности и кроме многообразия и гибкости семейства его главное достоинство заключается в малом весе, что позволяет поднять одну машину, например, обычным «Геркулесом C-130».

В России прямого аналога нет. Но по характеристикам на «Страйкер» походят наши БТР. Или скорее наоборот. В 2013 году в армию начал поступать БТР-82, при массе в 16 тонн обеспечивающий приличные показатели защиты и вооруженный пулеметами, а в варианте БТР-82А даже 30-мм пушкой. Но еще более явные параллели стоит провести с разрабатываемой колесной платформой «Бумеранг». Машины этого семейства должны начать поступать в войска в 2019 году.

Примерно в это же время или раньше следует ждать технику на платформе «Курганец-25». Эта линейка боевых машин демонстрирует явно лучшую защиту и вооружение, чем «Страйкер». При массе 25 тонн, гусеничной базе и опережением в технологиях на полтора десятилетия это неудивительно.

Без сомнения, появление «Страйкеров» – одна из главных черт меняющегося облика вооруженных сил США, это, пожалуй, самая заметная модернизация армии в 2000-х годах, хотя и не единственная.

До недавнего времени основным средством передвижения пехотных бригадных боевых групп были автомобили Humvee. Но война в Ираке показала, что транспортировка солдат в незащищенных «Хамви» имеет только один плюс – из широких внедорожников достаточно удобно выбегать при обстреле, а от попадания гранатомета погибнут максимум четыре солдата.

Поэтому к полумерам прибегли еще в 2007 году, закупив первые бронетранспортеры International MaxxPro. Сейчас начинается повсеместная замена «Хамви» на бронеавтомобили Oshkosh L-ATV. Эти четырех- или двухместные машины должны иметь неплохую защиту от пуль и мин. В качестве вооружения либо 7,62-мм пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомет, либо ПТРК TOW. В общем, по предназначению те же «Хамви», только лучше защищенные.

Еще одна интересная бронемашина, появившаяся в корпусе морской пехоты в 2007 году, относится к семейству RG-33 и представляет собой высокий 17-тонный бронированный автобус на восемь человек с пулеметным вооружением.

Подход к обеспечению мобильности пехоты у американцев несколько непривычен для нашего взгляда. Высокие силуэты обусловлены стремлением защититься от мин, автомобильные или автобусные черты в боевых машинах появляются из-за их гражданских корней, на первое место выводится мобильность, а недостатки защиты нивелируются низкими людскими потерями из-за обычно малой вместимости машины. И опять же достаточно скромное вооружение.

Роль американских «Хамви» в Российской армии продолжают выполнять различные БТР, дающие сто очков вперед незащищенным автомобилям. Бронемашины же для нас – явление достаточно новое. Первые партии «Тайфунов» только начали поступать в войска, а «Тигры» все-таки не отличаются защищенностью.

В какой театр сходим?

Что мы видим? Если Россия в первую очередь обеспечивает себе превосходство над вероятным противником в направлении тяжелого вооружения – танки, пушки, БМП, то американцы это направление игнорируют, сосредоточившись на создании легкой бронетехники.

С одной стороны, над ВС США довлеет принцип мобильности – раз уж «Абрамсы» и «Бредли» стали слишком тяжелыми для того, чтобы быть быстро переброшенными по воздуху, приходится создавать легкий «Страйкер» и монтировать на него разнообразное вооружение, включая 105-мм калибр.

С другой стороны, «Страйкер» и новые бронеавтомобили – это, конечно, хорошо, но к ним бы еще современный танк и тяжелую БМП, а иначе вооруженные силы имеют странный перекос.

Однако так ситуация выглядит только для нас. Американцы – это хищник, не имеющий в естественной среде обитания равных противников: на континенте ни Канада, ни Мексика даже гипотетически не могут нести военной угрозы Штатам. Соответственно американцы сами выбирают театр будущих военных действий и в последние десятилетия они готовятся воевать на земле со слабыми противниками, неспособными на серьезную оборону и неимеющими высокотехнологичного или тяжелого вооружения.

Поэтому армии США нужна высокомобильная техника, которую легко перебросить в нужную точку на земном шаре и так же вывезти. «Абрамсы» выполняют скорее статусную роль, производя впечатление на доверчивых прибалтов.

Но не стоит полагать, что подобное относится к американскому флоту. Сохранение господства в океанах – то, от чего США отказываться не собираются. Они проектируют и строят новые авианосцы, эсминцы, подводные лодки, и пусть пока получается не очень, к тому же дорого, ситуация может измениться, если Трамп добьется своего и заставит снизить цены на некоторые виды вооружений.

Карательные операции с господством звездно-полосатой авиации в воздухе, широким использованием беспилотников и высокомобильных, но легких боевых групп на земле – вот чем американцы планируют заниматься ближайшие десятилетия.

Фактически они не готовятся к наземным операциям с таким противником, как Россия, и если сейчас они этих столкновений просто не желают, то после 2020 года станут на них неспособны.

Автор: Сергей Черкасов

Источник: nnm.me

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