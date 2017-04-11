Техника на грани ненужности

Дональд Трамп после инаугурации начал действовать с таким напором, словно у него впереди не четыре года президентства, а только два или того меньше. Ожидаемо быстро он добрался до армии и анонсировал: «Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе».

Детали не уточняются ввиду секретности. Но кое-что можно предположить. Во-первых, Трамп серьезно интересуется ядерным щитом страны и планирует его усиление. Думаю, речь идет о совершенствовании средств доставки, конечно, а не о количественном увеличении. Прагматичный подход. Все игры в глобальный удар, стаи беспилотников, сетецентрические технологии и супертехнологичное оружие привели в основном к бюджетным тратам, но даже близко не обеспечили той мощи, какую дает ядерное оружие. Во-вторых, этот указ – явно начало черных дней производителей оружия. Трамп еще во время предвыборной кампании обещал прижать их к ногтю и добиться удешевления продукции. Намерений он не оставил: «У нас не хватает подводных лодок, и мы построим новые, но цена слишком высока, потому я значительно снижу ее».

У американцев действительно серьезные проблемы со стоимостью вооружений. Если АПЛ «Лос-Анджелес», что закончили производить в 1996 году, стоили 220 миллионов долларов за штуку, то строящиеся им на замену «Вирджинии» идут уже по 2,7 миллиарда, а «Сивулфы», от которых отказались, тянули на 4,3 миллиарда. Истребители F-22 «Раптор» и «золотые» снаряды к эсминцу «Замволт» уже вошли в анекдоты. В-третьих, вероятно, планируется серьезное увеличение численности армии. В-четвертых, Трамп, похоже, решил дистанцироваться от НАТО. Идет ли все к тому, чтобы альянс распался, или просто американцы станут чаще действовать без привлечения союзников – пока сложно сказать. Однако такая тактика, заключающаяся в большей опоре на собственные силы, достаточно логична.

Война приоритетов

Стоит обратить внимание на слова президента США, который обещает «новые самолеты, корабли, ресурсы». В первую очередь самолеты. Авиация – национальная любовь американцев. Затем – флот. А сухопутные силы, танки, артиллерия? О них со времен развала СССР вспоминают нечасто.

В России ситуация почти противоположная. У наших Вооруженных Сил тысячелетняя история, и половину этого времени мы провели без боевого флота. Окруженные врагами, прошедшие через горнило двух мировых войн, мы знаем, что территории занимаются и защищаются пехотой, а ей необходимы современная бронетехника и мощная артиллерия. В нашем представлении надежные вооруженные силы страны строятся вокруг сильной сухопутной компоненты, которой придается авиация и затем уже в той или иной степени развитый флот.

Американцы, конечно, стараются не использовать свои наземные сухопутные силы непосредственно в боевых действиях, применяя максимально широко авиацию, беспилотники, ракеты или вооружая лояльное местное население. И стоит признать, это дает результаты, но только в случае со слабым противником или иррегулярными формированиями. С более или менее равной по силе стороной эти хитрости не пройдут, придется максимально задействовать пехоту и не только морскую, а здесь уже заметна деградация возможностей.

Если присмотреться к техническому оснащению сухопутной компоненты вооруженных сил США в сравнении с армией, которую называют второй в мире, станет заметна слабость американцев.

В этом году танку «Абрамс» исполнится 37 лет. С того времени, как его разработали, прошла целая эпоха, грянула цифровая революция, а янки только клепают к своему ОБТ новые «пакеты обновления», предпочитая вкладываться в рекламу своего детища вместо разработки чего-то прорывного. Скоро «Абрамс» разменяет пятый десяток, а на замену ему пока ничего нет даже в планах.

Новый танк – это не смартфон, задачка посложнее, требующая серьезных вложений и времени. Программа, которая обеспечила рождение «Арматы», стартовала еще в 2010-м. Несмотря на то, что танк конструировали вовсе не с нуля, а использовали многолетние разработки, на войсковые испытания машина пошла только в прошлом году. А ведь Т-14 не первый наш танк с 80-х годов. В 1992-м с конвейера сошел Т-90, в 2004-м мы выпустили модернизированный Т-90А, в 2011-м появился на свет Т-90АМ «Прорыв», а совсем недавно прошла информация о появлении Т-90М по программе «Прорыв-3». «Девяностые» после многочисленных модернизаций чувствуют себя превосходно, отлично себя показали в сирийской войне.

«Абрамс» M1A2, и так не маленький, от пакетов улучшений располнел до 63 тонн и, похоже, достиг предела модернизации уже несколько лет назад. В этом году американцы хотят закончить разработку обновленного «Абрамса» M1A3, но это напоминает попытку сделать что-то новое из старых деталей.

Речь сейчас не о том, чьи танки лучше. Просто американское танкостроение почти четыре десятилетия топчется на месте, в то время как другие державы уверенно движутся вперед.

В состав механизированных бригадных групп, кроме шести танковых рот, оснащенных пресловутыми «Абрамсами», входят по три батареи 155-мм самоходных артиллерийских установок M109.

САУ M109A6 «Паладин» получили свое имя в 90-е, когда и появились на свет при модернизации машины, разработанной еще в 50-х годах. Странно, конечно, осознавать, что одна из основ огневой мощи американской армии – неустанно модернизируемая, но все же созданная в середине прошлого века самоходка.

В России 2С3 «Акация», сконструированная еще в 60-х годах, хоть и стоит на вооружении, но считается устаревшей. В 1989-м вошла в строй 2С19 «Мста-С». А сейчас мы доделываем 2С35 «Коалиция-СВ», чтобы заменить обе. Американский «Паладин» был еще ничего какое-то время назад, но с появлением «Коалиции-СВ» окончательно стал достоянием прошлого.

БМП M2 Bradley – ровесница «Абрамса» и имеет схожую с ним судьбу. Масса машины в некоторых модификациях с 22 тонн увеличилась почти до 35 в попытках улучшить защиту, но в результате уменьшилась мобильность, а десантное отделение еще плотнее сжало бойцов. С обитаемой да еще и двухместной башней не особо-то развернешься в модернизации. Ситуацию со скромным вооружением отчасти могли бы спасти ПУ TOW, но реализация этого решения сильно хромает.

В начале 2000-х «первая полностью цифровая» БМП, конечно, производила впечатление, несмотря на комплекс начинавших проглядывать болезней, но сейчас-то?..

В России до недавнего времени тоже не было действительно защищенной и эффективной БМП, но все это время мы медленно и упорно двигались в верном направлении. БМП-3, принятая на вооружение в 1987-м, хоть и выиграла значительно в вооружении, в плане защищенности по-прежнему не блистала. Однако за последующие десятилетия мы создали с десяток различных модификаций как с динамической, так и с активной защитой. В результате у нас сейчас проходит войсковые испытания тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата».

Салон новинок

Чем же занимались американцы последние тридцать лет? Их военная мысль не стояла на месте, и специально для аэромобильных бригадных боевых групп было разработано целое семейство новых боевых машин.

Если говорить о бронетранспортере «Страйкер», то это колесная машина массой около 17 тонн с пулеметным вооружением, при экипаже в три человека берущая на борт девятерых бойцов. Другие члены семейства – боевая разведывательная машина, 120-мм миномет, самоходные ПТРК TOW-2 и даже колесный танк со 105-мм пушкой, а также инженерные, командные, санитарные модификации.

Начавший поступать на вооружение в 2003 году «Страйкер» предназначен для боев низкой интенсивности и кроме многообразия и гибкости семейства его главное достоинство заключается в малом весе, что позволяет поднять одну машину, например, обычным «Геркулесом C-130».

В России прямого аналога нет. Но по характеристикам на «Страйкер» походят наши БТР. Или скорее наоборот. В 2013 году в армию начал поступать БТР-82, при массе в 16 тонн обеспечивающий приличные показатели защиты и вооруженный пулеметами, а в варианте БТР-82А даже 30-мм пушкой. Но еще более явные параллели стоит провести с разрабатываемой колесной платформой «Бумеранг». Машины этого семейства должны начать поступать в войска в 2019 году.

Примерно в это же время или раньше следует ждать технику на платформе «Курганец-25». Эта линейка боевых машин демонстрирует явно лучшую защиту и вооружение, чем «Страйкер». При массе 25 тонн, гусеничной базе и опережением в технологиях на полтора десятилетия это неудивительно.

Без сомнения, появление «Страйкеров» – одна из главных черт меняющегося облика вооруженных сил США, это, пожалуй, самая заметная модернизация армии в 2000-х годах, хотя и не единственная.

До недавнего времени основным средством передвижения пехотных бригадных боевых групп были автомобили Humvee. Но война в Ираке показала, что транспортировка солдат в незащищенных «Хамви» имеет только один плюс – из широких внедорожников достаточно удобно выбегать при обстреле, а от попадания гранатомета погибнут максимум четыре солдата.

Поэтому к полумерам прибегли еще в 2007 году, закупив первые бронетранспортеры International MaxxPro. Сейчас начинается повсеместная замена «Хамви» на бронеавтомобили Oshkosh L-ATV. Эти четырех- или двухместные машины должны иметь неплохую защиту от пуль и мин. В качестве вооружения либо 7,62-мм пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомет, либо ПТРК TOW. В общем, по предназначению те же «Хамви», только лучше защищенные.

Еще одна интересная бронемашина, появившаяся в корпусе морской пехоты в 2007 году, относится к семейству RG-33 и представляет собой высокий 17-тонный бронированный автобус на восемь человек с пулеметным вооружением.

Подход к обеспечению мобильности пехоты у американцев несколько непривычен для нашего взгляда. Высокие силуэты обусловлены стремлением защититься от мин, автомобильные или автобусные черты в боевых машинах появляются из-за их гражданских корней, на первое место выводится мобильность, а недостатки защиты нивелируются низкими людскими потерями из-за обычно малой вместимости машины. И опять же достаточно скромное вооружение.

Роль американских «Хамви» в Российской армии продолжают выполнять различные БТР, дающие сто очков вперед незащищенным автомобилям. Бронемашины же для нас – явление достаточно новое. Первые партии «Тайфунов» только начали поступать в войска, а «Тигры» все-таки не отличаются защищенностью.

В какой театр сходим?

Что мы видим? Если Россия в первую очередь обеспечивает себе превосходство над вероятным противником в направлении тяжелого вооружения – танки, пушки, БМП, то американцы это направление игнорируют, сосредоточившись на создании легкой бронетехники.

С одной стороны, над ВС США довлеет принцип мобильности – раз уж «Абрамсы» и «Бредли» стали слишком тяжелыми для того, чтобы быть быстро переброшенными по воздуху, приходится создавать легкий «Страйкер» и монтировать на него разнообразное вооружение, включая 105-мм калибр.

С другой стороны, «Страйкер» и новые бронеавтомобили – это, конечно, хорошо, но к ним бы еще современный танк и тяжелую БМП, а иначе вооруженные силы имеют странный перекос.

Однако так ситуация выглядит только для нас. Американцы – это хищник, не имеющий в естественной среде обитания равных противников: на континенте ни Канада, ни Мексика даже гипотетически не могут нести военной угрозы Штатам. Соответственно американцы сами выбирают театр будущих военных действий и в последние десятилетия они готовятся воевать на земле со слабыми противниками, неспособными на серьезную оборону и неимеющими высокотехнологичного или тяжелого вооружения.

Поэтому армии США нужна высокомобильная техника, которую легко перебросить в нужную точку на земном шаре и так же вывезти. «Абрамсы» выполняют скорее статусную роль, производя впечатление на доверчивых прибалтов.

Но не стоит полагать, что подобное относится к американскому флоту. Сохранение господства в океанах – то, от чего США отказываться не собираются. Они проектируют и строят новые авианосцы, эсминцы, подводные лодки, и пусть пока получается не очень, к тому же дорого, ситуация может измениться, если Трамп добьется своего и заставит снизить цены на некоторые виды вооружений.

Карательные операции с господством звездно-полосатой авиации в воздухе, широким использованием беспилотников и высокомобильных, но легких боевых групп на земле – вот чем американцы планируют заниматься ближайшие десятилетия.

Фактически они не готовятся к наземным операциям с таким противником, как Россия, и если сейчас они этих столкновений просто не желают, то после 2020 года станут на них неспособны.

Автор: Сергей Черкасов

Источник: nnm.me