Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2017

Военная обстановка в ЛДНР от портала MilitaryMaps. 11.04.2017

Оперативная военная сводка событий в Донецкой и Луганской Народных Республиках от портала MilitaryMaps.

11:42 Спартак | ДНР • Стрелковый бой, СПГ, ККП.

10:51 Донецк | ДНР • Стрелковый бой, минометы.

Информация предоставлена порталом MilitaryMaps.

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ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск, повреждены жилые дома и ЛЭП

Порядка 400 домов в Докучаевске обесточены вследствие ночных обстрелов со стороны украинских военных. «Ночью город подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего была повреждена высоковольтная линия и порядка 400 домов остались без электроснабжения», — сообщил ДАН глава горадминистрации Александр Качанов. Он также добавил, что ремонтные бригады уже выехали на место происшествия. Также в результате обстрелов со стороны ВСУ Петровского и Киевского района столицы ДНР повреждено два домостроения, перебит газопровод и ЛЭП. «Около 19:00 был обстрелян поселок Трудовские. По улице Амударьинская,34 зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу частного дома, по улице Безлесная,24 из-за обстрела сгорела летняя кухня, по улице Марка Озерного была перебита ЛЭП, а по переулку Кантемировский между 3 и 7 домом перебита газовая труба», — рассказал глава Петровского района Донецка Максим Жуковский. Читайте также: В Генштабе ВСУ рассказали о подготовке к высадке десанта в Крыму По словам главы Киевского района Валентина Левченко, из-за обстрелов там был обесточен поселок Донецк-Северный. «Сейчас ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий аварии», — добавил глава райадминистрации. В общей сложности украинские военные за минувшие сутки 64 раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения сторон. Согласно данным, под огнем украинских подразделений оказались 15 населенных пунктов Республики. Огонь велся из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ВСУ за сутки обстреляли 15 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шестьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись пятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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ВСУ четыре раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Желобок и Смелое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

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Донбасс: Небоевые потери Вооруженных сил Украины

фото из открытых источников

Небоевые потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, воюющих в так называемой зоне “АТО”, за два года превысили 900 человек. Об этом сегодня заявил замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

И все это в результате преступных разборок, нарушения требований безопасности, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, — отметил он.

По словам представителя ополчения, только за 8-9 апреля потери киевских силовиков от причин, не связанных с боевыми действиями, составили как минимум восемь человек убитыми и ранеными. Басурин сообщил, что, в частности, в районе города Красногоровка из-за нарушения требований безопасности загорелся блиндаж, в результате чего один военнослужащий погиб. 10 апреля в результате взрыва гранаты из-за неосторожного обращения получили ранения двое военнослужащих 1 взвода 3 батальона 25 парашютно-десантной бригады.

3 марта начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга заявил, что украинское командование занижает потерь силовиков на юго-востоке страны. По словам медика, жители Украины не готовы узнать настоящее число погибших, пропавших без вести, раненых и искалеченных.

В августе 2016-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал цифру небоевых потерь украинской армии — более тысячи человек за два года. Среди основных причин гибели военнослужащих — расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Военнослужащий ВС ДНР «Павлин» об обострении ситуации в Докучаевске

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

Военнослужащий ДНР с позывным «Павлин» рассказал об обострении ситуации в Докучаевске.

«Мы находимся в городе Докучаевске, буквально недавно закончился обстрел города.

Было попадание в садик и масса попаданий мелких по городу.

Во время рабочего дня люди шли на работу, дети гуляли, примерно, как и сейчас укрофашисты начали стрелять по городу», — рассказал военнослужащий.

» Они не учитывают, что все что они кидают на позиции, автоматически летит практически на город, город живой, где люди ходят на работу, в садик, в школу, т. е. что они творят, просто безобразие. Для чего они сюда пришли, кого они собрались освобождать, оставьте нас в покое, мы и так свободны.

Вокруг если посмотреть город живет обычной, нормальной мирной жизнью, в последнее время обстрелы участились, если вчера было тихо, то последнее время обстрелы начинаются светлым белым днем, когда люди находятся на улице на ожидая ничего», — добавил собеседник.

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ВСУ обстреляли детсад в Докучаевске. Дети чудом не пострадали

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной

Украинские каратели обстреляли сегодня днем детский сад № 11 в Докучаевске, произошло возгорание.

Заведующая детского сада рассказала о произошедшем обстреле ВСУ

«В 13.10 в комнате раздался хлопок, специалисты, которые здесь работают не военные, поэтому понять, что случилось никто не мог, это было время сонного часа у детей. Дверь в спальню была закрыта, как сказали работники МЧС это детей и спасло. В этой комнате было 30 детей от 5 до 7 лет, дети которых готовят в первый класс. Есть дети, которые легко относятся к взрывам, потому что живут поселке Ясном, есть дети — очень остро реагируют, которых нужно было уговорить, чтоб он прошел все это расстояние, чтоб провести детей в закрытое помещение, т.к. подвала в учреждении нет. Обстрелы все это время продолжались, одну пулю нашли после того как закончился обстрел, она не разорвалась. Если бы это началось минут на 10 раньше, то дети сидели бы и кушали в комнате где был обстрел», — рассказала заведующая детского сада. «Всего детей в этот день было 118, есть детки с задержкой психического развития, они находятся в другом крыле, эти дети, которые очень тяжело воспринимают, были истерики, ели уговорили, все дети были спущены вниз и не один ребенок не пострадал», — добавила она.

Дети рассказали, что не успели заснуть как услышали взрыв, где-то близко, очень быстро оделись и их вывели в коридор, там чтоб не слышать взрывов пели песни и рассказывали стихи.

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