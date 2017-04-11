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СОЦСТРОИТЕЛЬСТВО В КНДР. ВВЕДЕНИЕ: СРАВНИВАЯ КОРЕИ

18:05. 11 апреля 2017 Просмотров - 277 2 коммент. Опубликовал:

Соцстроительство в КНДР. Введение: сравнивая Кореи

 

В качестве введения спешим предостеречь от вредной ошибки: количественного сравнения показателей двух стран по разные стороны 38 параллели с далеко идущими выводами. Излюбленная методика буржуазной пропаганды — сравнение Северной и Южной Кореи: мол, «Север» — это обладатель слаборазвитой стагнирующей экономики, тоталитарный ад, а «Юг» располагает современной, высокотехнологичной экономикой, да и вообще является примером суверенной демократии (между прочим, указанный термин, использующийся в российской конституции, впервые был введён в оборот именно в Южной Корее). Так ли это? Давайте разберёмся в объективном различии рассматриваемых стран и в том, каковы причины некорректности проведения количественных сравнений тех или иных показателей.

Во-первых, это радикальные различия во внешней обстановке. Напоминаем, что на КНДР наложено эмбарго со стороны США и её союзников. Санкции длятся уже более полувека и постоянно ужесточаются [3]. Это означает, что Северная Корея не может легально торговать ни с одной страной, а каждое государство, вступающее в торговые отношения с ней, рискует обрушить на себя санкции со стороны стран НАТО. Таким образом, основными партнёрами КНДР являются Китай, Куба, Вьетнам и Россия. При этом не стоит забывать о шаткости сложившейся ситуации: любой из союзников может быстренько сменить милость на гнев и присоединиться к санкциям, как это, например, произошло в марте 2016 года, когда Россия и Китай поддержали резолюцию 2270 [4]. Во многом страна сейчас находится в положении РСФСР до заключения Рапалльского договора, в положении, аналогичном «военному коммунизму», если быть точнее.

Во-вторых, разница в географическом положении. В частности, КНДР имеет проблемы с плодородностью земли. Связано это, в первую очередь, с тем, что почти 80 процентов территории страны — это горы и сопки. А на горах вы особо ничего не вырастите. На южной части Корейского полуострова с почвой дела обстоят несколько лучше, но ситуация всё равно не сильно отличаются от севера. Традиционно (то есть до разделения страны по 38 параллели) южная часть была общегосударственной житницей, а на севере находилось промышленное производство, которое было почти полностью уничтожено во время Корейской Войны 1950-1953 годов.

В-третьих, из предыдущих двух пунктов следует невозможность ведения адекватной внешней торговли, и, соответственно, проблема с энергоресурсами, вытекающая напрямую из эмбарго. В чём же заключается основная сельскохозяйственная проблема КНДР? В недостаточном количестве топлива и сырья для его производства, а именно нефти и газа. У Северной Кореи имеется достаточное количество сельскохозяйственной техники, но её нечем заправлять (между прочим, сейчас на полях Кореи можно увидеть трактора с газогенераторами) [5]. Из-за этого все сельхозработы стараются проводить преимущественно ручным трудом, который, как известно, не доставляет большого удовольствия и не является эффективным. К тому же, топливо необходимо для создания удобрений. Нет топлива — нет удобрений и тракторов. Нет удобрений и тракторов — нет повышения плодородности и качественной распашки. Нет повышения плодородности и нормальной распашки — нет достаточной урожайности. Хотя стоит отдать должное корейцам: они побороли голод к началу 2000-х и в 2014 году вышли на самообеспечение продуктами питания.

Сюда же можно отнести и проблему с иностранной валютой. Вроде бы, какие тут могут возникнуть неприятности? Увы, вона мало кого интересует: ни Россия, ни Китай, ни кто-либо ещё не согласятся торговать в национальной валюте Корейской Народно-Демократической Республики, так как она неконвертируема. Поэтому волей-неволей Северной Корее приходится создавать свои запасы абсолютно конвертируемых денежных средств, в частности долларов, а также иных используемых в торговле с соседними странами денежных единиц — рублей и юаней. Но как достать деньги? Иностранные инвестиции, торговля и туризм. Именно поэтому туристические поездки в страну победивших идей чучхе сейчас очень активно развиваются. На сегодняшний день с «Севером» имеют безвизовый режим 42 страны [6]. Плюс ко всему, создаются особые экономические зоны: Кэсон, район Кымгансан, регион специального управления Синыйджур (на границе с КНР) и Расон (рядом с границей Китая и Российской Федерации). Всё это позволяет корейцам добывать иностранную валюту, так необходимую для внешнеторговых отношений.

В-четвёртых, разница в военном потенциале, а точнее в потенциале союзников. Мы можем регулярно слышать: Северная Корея, мол, является милитаризированным государством, агрессором и вообще угрозой миру и демократии. Давайте рассмотрим данное утверждение. КНДР не состоит ни в одном военном блоке (и раньше не состояла). Она всячески пытается показать свой нейтралитет и желание мирного развития, старается урегулировать отношения с Югом и со Штатами. Расходы на военно-промышленный комплекс у КНДР и Республики Корея разнятся примерно в 36 раз (!). И, если вы считаете, что расходы у «Севера» больше, то вы сильно ошибаетесь: военный бюджет Республики Корея составляет ни много, ни мало 36 млрд долларов США [7], а военной бюджет «агрессивного Севера» официально составляет около 1 млрд. Существуют неофициальные данные, объявляющие затраты Северной Кореи на военпром равными 11,5 млрд долларов, что маловероятно. Впрочем, после создания ядерного и водородного оружия, успешного запуска спутника, много средств из ВПК перенаправили в лёгкую промышленность. Таким образом, на данный момент военный бюджет КНДР составляет, вероятнее всего, 2-5 млрд долларов в год [8], что в любом случае значительно меньше затрат на «Юге». Здесь же было бы неплохо отметить, что население КНДР почти в два раза меньше населения южного соседа, что ещё раз доказывает невозможность сопоставления показателей двух государств, взятых в абсолютных выражениях.

А теперь обратим наши взоры на образец «азиатской демократии» — Республику Корея. Помимо её собственного бюджета в 36 млрд долларов, мы можем смело прибавлять бюджеты США и Японии (а то и всего НАТО). В то время, когда Север всячески душат санкциями, в Юг вбухивают уйму денег. Секрет «бурного экономического роста» Южной Кореи ясен и прост: огромные инвестиции стран Северной Америки и Западной Европы. А в довесок к инвестициям идёт «великолепное» трудовое законодательство [9], которое, впрочем, тоже соблюдается не регулярно. В Южной Корее мы можем наблюдать наихудшую разновидность рыночной экономики: государственно-монополистический капитализм, помноженный на местные традиции (например, не уходить с работы, пока начальник не покинет своё рабочее место) и на кумовство. Государственно-монополистический кумовской капитализм! «И я, и моя семья, и мои друзья считаем его лучшей моделью развития!». Безусловно, «кумовской» здесь добавлено для красного словца и научным термином никоим образом не является, мы просто хотим лишний раз подчеркнуть, насколько развита «клановость» на юге относительно 38 параллели.

В-пятых, различные модели развития экономики. Северная Корея использует плановую модель ведения хозяйства, Южная — рыночную. Отсюда следует невозможность сравнения ВВП ни на душу населения, ни номинального. Почему? Очень просто: при капитализме во внутренний валовой продукт (ВВП) включается и реклама, и банковские операции, и тому подобное, что к реальному производству благ никак не относится; в условиях планового ведения хозяйства подобные затраты либо вовсе отсутствуют, либо сведены к минимуму. Причём сравнение по критерию ВВП большинству кажется нормальным и естественным: если ВВП КНДР ниже ВВП Республики Корея, то и уровень жизни, пропорциональный ВВП, соответственно, ниже на «Севере». Подобное мнение, безусловно, неверно. И не только потому, что уровень жизни определяется не одним внутренним валовым продуктом, но и моделью развития. Тут же можно отметить генеральную линию КНДР на полную автономизацию, независимость от внешнего мира, в противовес засилью иностранного капитала в Республике Корея.

Подводя краткие итоги сказанному, перечислю ещё раз ключевые различия Севера и Юга, не позволяющие проводить количественное (но не качественное!) сравнение показателей:

  1. Внешняя обстановка;
  2. Различное географическое положение;
  3. Различные возможности во внешней торговле;
  4. Неравный военный потенциал;
  5. Коренным образом отличающиеся модели экономики.

Каждый из выделенных пунктов является существенным в разных ситуациях. Например, если мы сравниваем плодородность земли, то существенным для нас будет как раз физико-географическое положение страны, причины, формирующие климат, и так далее.

Таким образом, на Корейском Полуострове сложилась обстановка, разделившая один народ, принёсшая горе и страдания миллионам людей, созданная извне и поддерживаемая внешними силами. Эти же «внешние силы» и не хотят оставить в покое обе Кореи, позволить им самостоятельно урегулировать конфликт, провести, наконец, объединение в Конфедерацию Корё [10].

На основании конфликта на 38 параллели ведутся непрекращающиеся спекуляции со сравнениями «тоталитарного ада» на «Севере» и «суверенной демократии» на «Юге». Успехи Республики Корея списываются на прогрессивность капитализма, все промахи КНДР — на регрессивность социализма и тому подобное.

 

https://prometej.info/blog/diskussiya/socstroitelstvo-v-kndr-vvedenie-sravnivaya-korei/

 

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2 коммент.»

  • 313 287
    Борис 11 апреля 2017 в 18:56 Ссылка Пометить
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    Топливо это стратегическая жидкость, от этого и все проблемы.

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  • 13126 5608
    Ursus 11 апреля 2017 в 20:43 Ссылка Пометить
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    Документальная лента о Сев Корее – Under the Sun. Обязательно к просмотру по теме зомбирования и пропаганды.

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