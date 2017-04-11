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Русские решили проконтролировать ситуацию с Северной Кореей и прислали «убийцу авианосцев»

20:45. 11 апреля 2017 Просмотров - 136 2 коммент. Опубликовал:

Русские решили проконтролировать ситуацию с Северной Кореей и прислали «убийцу авианосцев»

Встревоженное сообщение пришло от источника из Пентагона. Военные озабочены тем фактом, что русские прислали своего «убийцу авианосцев», крейсер «Варяг», к берегам Южной Кореи.

Именно в то время, когда в том регионе накаленная обстановка и туда приходит ударная группу американских кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Как считают аналитики Пентагона, русские прислали «убийцу авианосцев» как демонстрацию того, что они не собираются оставаться в стороне в случае обострения ситуации. Аналитики не исключают возможности того, что русские вмешаются в ситуацию, в случае если Америка пойдет по Сирийскому варианту и захочет нанести по Северной Корее ракетный удар.

Крейсер Варяг в НАТО называют «убийцей авианосцев».
Особой приметой этого корабля (проект 1164) являются восемь направленных под углом вверх больших двойных контейнеров, по четыре с каждого борта. Они, конечно же, не для красоты, в каждом размещен комплекс «Вулкан» П-100. Это страшное оружие.

Русские решили проконтролировать ситуацию с Северной Кореей и прислали «убийцу авианосцев»

Залп, который может произвести ракетный крейсер «Варяг», смертелен для целой эскадры, составляющей авианесущую группу кораблей.

Эту сообщение подтверждает южнокорейское информационное агенство Yonhap:

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» вошел в порт Пусан Республики Корея.
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Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 319 293
    Борис 11 апреля 2017 в 21:03 Ссылка Пометить
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    Флот должен выполнять учебные задачи.
    А иначе заржавеет.
    Успехов в боевой подготовке, и семь футов под килем.

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  • 2458 1921
    Walentin 11 апреля 2017 в 21:11 Ссылка Пометить
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    А почему он прибыл тогда в порт южной Кореи? Ведь какшкодавы хотят бомбить северную? Извиняюсь за невежество.

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