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Путин об обвинениях в адрес Дамаска: “Скучно, девочки”

23:21. 11 апреля 2017 Просмотров - 136 2 коммент. Опубликовал:

Президент Италии Серджо Маттарелла прилетел в Москву аж на четыре дня, рассчитывая встретиться практически со всеми первыми лицами российской политики.

Путин об обвинениях в адрес Дамаска: "Скучно, девочки"

Но главным пунктом его пребывания были, конечно, переговоры в Кремле с Владимиром Путиным, где двусторонние российско-итальянские отношения интересовали журналистов гораздо меньше, чем основная тема последних дней. Как отреагирует Россия на обвинения Сирии в химической атаке в Иблибе и ракетные удары США?

- Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке, — ответил Путин. — После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене. А партнеры кивают им! Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки!». Это мы уже все видели, наблюдали.

Путин об обвинениях в адрес Дамаска: "Скучно, девочки"

Более того президент сыграл на предупреждение, поделившись конфиденциальными сведениями.

- У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, — заявил Путин. — В том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти. Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления.

И только по итогам тщательного международного расследования должно быть принято взвешенное решение — кто виноват в применении химического оружия и что необходимо предпринять.

В известном смысле Путин даже пожалел Дональда Трампа, который оказался крайним в этой ситуации.

- В западном сообществе все хотят восстановить отношения после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрапмовскую позицию в ходе избирательной кампании, — продолжил президент России. — Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг. Мы готовы потерпеть, но только мы надеемся, что это выйдет на какой-то позитивный тренд во взаимодействии. Просто политические противники действующего президента никуда не делись, и если что случится, на него все и свалят. Я нисколько в этом не сомневаюсь.


Скучно, девочки — Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

Фраза стала известной благодаря роману (гл.34) «Двенадцать стульев» (1928) советских писателей Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942).

Из выступления «гроссмейстера» Остапа Бендера перед васюкинскими любителями шахмат:

«Гроссмейстер перешел на местные темы.

— Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному».

И васюкинцы тут же — под почетным председательством Остапа — назвали себя «Шахклубом четырех коней».

Фраза «Скучно, девушки!» — это первая строка «Русской песни» (1824) друга А. С. Пушкина поэта Антона Антоновича Дельвига (1798— 1831):

Скучно, девушки, весною жить одной:
Не с кем сладко побеседовать младой.
Сиротинушка, на всей земле одна,
Подгорюнясь ли присядешь у окна — Под окошком все так весело глядит,
И мне душу то веселие томит.
То веселье — не веселье, а любовь,
От любви той замирает в сердце кровь.
И я выду во широкие поля — С них ли негой так и веет на тебя;
Свежий запах каждой травки полевой
Вреден девице весеннею порой,
Хочешь с кем-то этим запахом дышать
И другим устам его передавать;
Белой груди чем-то сладким тяжело,
Голубым очам при солнце не светло.
Больно, больно безнадежной тосковать!
И я кинусь на тесовую кровать,
К изголовью правой щечкою прижмусь
И горючими слезами обольюсь.
Как при солнце летом дождик пошумит,
Травку вспрыснет, но ее не освежит,
Так и слезы не свежат меня младой;
Скучно, девушки, весною жить одной!

Путин об обвинениях в адрес Дамаска: "Скучно, девочки"

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 12768 -118
    Русофил 11 апреля 2017 в 23:24 Ссылка Пометить
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    А ты знаешь, як москали переводят наше слово “шабля”?!
    – Ни-и, а як?
    - Тише, девочка.

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  • 3115 2773
    Stelm 12 апреля 2017 в 0:20 Ссылка Пометить
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    Наверное для них действительно скучно.Скучно смотреть как люди “проглотили” старт 59 “топоров”,которые принесли “катастрофические разрушения”сирийской базе,даже практически не повредив взлетно-посадочную полосу. Скучно читать мнения аналитиков,которые приписали “недолет” основной массы КР нашим средствам РЭБ. Действительно,им скучно смотреть,как люди становятся все тупее и тупее…не в состоянии даже анализировать простые вещи.+++ кукловодам,прекрасная работа.
    “В действительности все совершенно иначе,чем на самом деле”-Экзюпери,нужно бы памятник поставить автору и его словам.

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