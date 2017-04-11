Путин об обвинениях в адрес Дамаска: “Скучно, девочки”

Президент Италии Серджо Маттарелла прилетел в Москву аж на четыре дня, рассчитывая встретиться практически со всеми первыми лицами российской политики.

Но главным пунктом его пребывания были, конечно, переговоры в Кремле с Владимиром Путиным, где двусторонние российско-итальянские отношения интересовали журналистов гораздо меньше, чем основная тема последних дней. Как отреагирует Россия на обвинения Сирии в химической атаке в Иблибе и ракетные удары США?

- Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке, — ответил Путин. — После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене. А партнеры кивают им! Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки!». Это мы уже все видели, наблюдали.

Более того президент сыграл на предупреждение, поделившись конфиденциальными сведениями.

- У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, — заявил Путин. — В том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти. Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления.

И только по итогам тщательного международного расследования должно быть принято взвешенное решение — кто виноват в применении химического оружия и что необходимо предпринять.

В известном смысле Путин даже пожалел Дональда Трампа, который оказался крайним в этой ситуации.

- В западном сообществе все хотят восстановить отношения после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрапмовскую позицию в ходе избирательной кампании, — продолжил президент России. — Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг. Мы готовы потерпеть, но только мы надеемся, что это выйдет на какой-то позитивный тренд во взаимодействии. Просто политические противники действующего президента никуда не делись, и если что случится, на него все и свалят. Я нисколько в этом не сомневаюсь.

Скучно, девочки — Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

Фраза стала известной благодаря роману (гл.34) «Двенадцать стульев» (1928) советских писателей Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942).

Из выступления «гроссмейстера» Остапа Бендера перед васюкинскими любителями шахмат:

«Гроссмейстер перешел на местные темы.

— Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному».

И васюкинцы тут же — под почетным председательством Остапа — назвали себя «Шахклубом четырех коней».

Фраза «Скучно, девушки!» — это первая строка «Русской песни» (1824) друга А. С. Пушкина поэта Антона Антоновича Дельвига (1798— 1831):

Скучно, девушки, весною жить одной:

Не с кем сладко побеседовать младой.

Сиротинушка, на всей земле одна,

Подгорюнясь ли присядешь у окна — Под окошком все так весело глядит,

И мне душу то веселие томит.

То веселье — не веселье, а любовь,

От любви той замирает в сердце кровь.

И я выду во широкие поля — С них ли негой так и веет на тебя;

Свежий запах каждой травки полевой

Вреден девице весеннею порой,

Хочешь с кем-то этим запахом дышать

И другим устам его передавать;

Белой груди чем-то сладким тяжело,

Голубым очам при солнце не светло.

Больно, больно безнадежной тосковать!

И я кинусь на тесовую кровать,

К изголовью правой щечкою прижмусь

И горючими слезами обольюсь.

Как при солнце летом дождик пошумит,

Травку вспрыснет, но ее не освежит,

Так и слезы не свежат меня младой;

Скучно, девушки, весною жить одной!

Источник: nnm.me