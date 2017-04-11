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Пасха – обряд Козёл отпущения. Правдозор

11:27. 11 апреля 2017 Просмотров - 207 2 коммент. Опубликовал:

Издревле у евреев и других группировок был и ныне есть обряд "козёл отпущения".
Жертвенный скот забивали «за грехи народа», а одного козла, «возложив на него все грехи народа», отводили в пустыню, где злой дух Азазель забирал его и с ним грехи народа.
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2 коммент.»

  • 6513 5275
    СВАРОЖИЧ 11 апреля 2017 в 12:05 Ссылка Пометить
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    А у них все так называемые праздники замешаны на невинной крови. Они же служат божку который любит убивать и делает это постоянно. Сами больные и служат больному на голову изуверу.
    А те кто хорошо служат награждаются рогами. Их можно увидеть у многих политиков мелькающих на экране. Или на фото при увеличении. От середины бровей до затылка. Как и описывались в некоторых монастырских записях. Пока эти рога скрыты под кожей. Но у многих уже выпирают так, что сразу бросается в глаза. Приглядитесь. Офигеете. У нормальных людей такого нет.

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  • 284 258
    Борис 11 апреля 2017 в 12:29 Ссылка Пометить
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    Диктатура религиозных психопатов с признаками любви к некромантии.

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