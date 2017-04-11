Пасха – обряд Козёл отпущения. Правдозор

Издревле у евреев и других группировок был и ныне есть обряд "козёл отпущения".

Жертвенный скот забивали «за грехи народа», а одного козла, «возложив на него все грехи народа», отводили в пустыню, где злой дух Азазель забирал его и с ним грехи народа.