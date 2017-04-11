Освобождение Крыма в фотографиях Валерия Фаминского
22:50. 11 апреля 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Крым во время войны. Фотографии фронтового репортера Валерия Фаминского
Осенью 2016 года украинский фотограф Артур Бондарь, увидев объявление на сайте «Авито», купил архив Валерия Фаминского — военного фотографа, который в качестве фронтового репортера снимал происходившее на фронтах Второй мировой войны с конца 1943 года по май 1945 года. Сейчас Бондарь готовит к изданию книгу с этими фотографиями. Сообщество picturehistory публикует ранее не обнародованную серию фотографий Фаминского, которые он сделал в Крыму весной 1944 года.
Разбитая немецкая техника на Херсонесcком аэродроме, 13 мая 1944 года
Художник Военно-медицинского музея Н. Г. Яковлев во время передислокации. 4-й Украинский Фронт, южный берег Сиваша, 15 апреля 1944 года
Молочная ферма в районе Севастополя. Здесь были развернуты медицинские учреждения во время обороны города
Орудия 35-й батареи, подорванные советскими войсками перед эвакуацией Севастополя в 1942 году
Тела убитых и раненых немцев и румын на берегу Черного моря в районе бухты Козачей под Севастополем, май 1944 года
«Ушаты», на которых пытались уплыть немецкие солдаты, на побережье Черного моря в районе Херсонесского аэродрома
Разбитая немецкая техника у входа в подземный госпиталь на Херсонесском аэродроме
Панорама бухты Козачей, 13 мая 1944 года
Лошади, расстрелянные немцами во время отступления в мае 1944 года.
Немецкое кладбище на берегу бухты Козачей
Эвакуация раненых с фронта на Большую землю. 4-й Украинский Фронт, Южный берег Сиваша, апрель 1944 года
Раненые в ожидании эвакуации у пункта медицинской помощи в районе Безымянной (Федюхины высоты), 9 мая 1944 года
Эвакуация раненых самолетами через Сиваш, 15 апреля 1944 года
Панорама пункта медицинской помощи в районе Федюхиных высот. Слева — раненые в укрытии; справа — блиндаж санитарной роты. 9 мая 1944 года
Старший лейтенант медицинской службы Абрам Шейфер оперирует раненого полкового врача Г. А. Пхакадзе в расположении 73-й мотострелковой бригады 77-й стрелковой дивизии, 22 апреля 1944 года
Врачи Столярова и Назарова и ефрейтор Шака читают на ампуле с кровью письмо донора Шемякиной, село Шули, апрель 1944 года
Раненый сержант Гончаренко прощается с раненым Пузановым, отправляющимся в госпиталь, 9 мая 1944 года
Полевой госпиталь в мечети Ханского дворца в Бахчисарае. Капитан Александр Коротков регистрирует прибывшего раненого под Севастополем рядового Гини Саникидзе, 21 апреля 1944 года
Южная бухта Севастополя с Корабельной стороны. Справа — вход в штольню, где размещался полевой госпиталь. 13 мая 1944 года
Брошенная немецкая техника в районе Артиллерийской бухты в Севастополе, 12 мая 1944 года
Полевой госпиталь в Крыму, 1944 год
Раненые Татарчук и Литвинов в эвакоотделении, село Ай-Тодор, 22 апреля 1944 года
Главный хирург 4-го Украинского фронта профессор Добычин осматривает раненого Чуян, поселок Шули, 28 апреля 1944 года
Пищеблок пункта медпомощи 1376 стрелкового полка в селе Верхний Чергунь, 25 апреля 1944 года
Полевой госпиталь в мечети Ханского дворца в Бахчисарае. Въезд во дворец. Вид из окна мечети. 21 апреля 1944 года
Эвакуационный госпиталь 1091 на станции Партизаны близ села Шули, 6 апреля 1944 года
Бахчисарай, апрель 1944 года
Переливание крови старшине Жуженову, село Ай-Тодор, 22 апреля 1944 года
1) 4-й Украинский фронт, 51-я Армия. 216 СД. 9 мая 1944 г. ПМП 665 стр. полка в 2-х км. южнее высоты 125,7 (Федюхины высоты) Санинструктор ведет раненого на погрузку (в ПМП 1372 стр. полкав селении Верхний Чергунь).2) Апреля 1944 г. 51-я армия Сев. берег Сиваша. Подземный медсанбат — 1423) 4-й Украинский фронт, Приморская армия 4-го Украинского Фронта, МСБ-73, 77 сд. Санитар Умбат Искандеров и раненый Ф.Д. Оберемок.
Пищеблок 142-й мотострелковой бригады восточнее селения Шули. Справа — столовая для офицерского состава. Слева — кухня, наверху — столовая для рядового и сержантского состава. 8 мая 1944 года
Около перевязочной 308-й мотострелковой бригады в поселке Шули, 28 апреля 1944 года
Инкерманские штольни в Сапун-Горе. Здесь размещались строевые и санитарные части советской армии во время обороны Севастополя в 1942 году.
Красный уголок в палатке медсанбата 40-й дивизии в Крыму, 1944 год
Группа работников 142-й мотострелковой бригады у машины комбата, 8 мая 1944 года
Первые серии можно посмотреть здесь.
Владелец архива Артур Бондарь проводит кампанию, чтобы издать книгу фотографий Валерия Фаминского.
См.также:
Фотолетописец Великой Войны Евгений Халдей
Фото ВОВ (Марков-Гринберг)
ВОВ глазами фотографа Савина
Вторая мировая война глазами известного фотографа Дмитрия Бальтерманца
Волховская битва из немецкого альбома.
http://picturehistory.livejournal.com/20
Плюс еще из накопившегося на историческую тематику:
1. Революционный Петроград. Взгляд через столетие. Часть №2 – http://vestnikburi.com/revolyutsionnyiy-p
2. Про памятник чехословакцкому легиону в Самаре – https://www.youtube.com/watch?v=3x5kIpql
3. Как лгут про сталинские репрессии – http://ivan-ushenin.livejournal.com/6649
4. Краткий инструктаж по выполнению задач под огнем артиллерии – http://rostislavddd.livejournal.com/2804
5. Атеофобия в истории христианства и свободомыслия – https://prometej.info/blog/religiovedeni
Источник: colonelcassad.livejournal.com