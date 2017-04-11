Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Опыт реализации ТСЖ в малоквартирном доме

16:22. 11 апреля 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Подходы в управлении домом у собственников жилья и управляющей компании фундаментальным образом различаются, так как собственник заинтересован в порядке, а управляющая компания в минимизации своих затрат на обслуживание дома с целью получения наибольшей прибыли. В связи с этим, на фоне ухудшения качества обслуживания домов и их обветшания, всё больше людей задумываются о том, чтобы взять управление в свои руки. Такие нововведения как сборы за капитальный ремонт, говорят о том, что государство только поддерживает этот процесс, стимулируя население к самоуправлению.

В управлении своим домом нет ничего особо сложного или невозможного. Обо всём этом рассказывают председатель ТСЖ из города Омска – Елена Магденко и её помощник Сергей Магденко.

Интервью было записано 09 марта 2017г. в Омске.

Вопросы Елене можно задать по электронной  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Опыт реализации ТСЖ в малоквартирном доме

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Доклад Степана Сулакшина на конференции в Дубне.19 апреля 2010г.
Скачать - Есть ли у страны смысл жизни? - Какие угрозы стоят перед Россией? - Почему России нужна новая Конституция? - Что такое коэффициент жизнеспособности страны? Доклад в Дубне на конференции "Новая глобальная реальность и стратегии развития России" ...
Распыление химтрейлов на территории бывшей Российской Империи. Фотофакты
Что происходит в нашем небе, что и для чего распыляют на нас с неба в наших городах и сёлах? Почему власти молчат и ни коем образом не удосужились оповестить население о самолётных распылениях каких либо веществ в близи населения. Что бы не поднять панику...
Осложнение ситуации вокруг Бориса Миронова. Его снова снимают с выборов!
30.12.2011 11:11 Не успели мы порадоваться тому, что Верхсуд РФ отменил отказ чуровского ЦИКа зарегистировать русского националиста Бориса Миронова в кандидаты на презвыборы-2012 (это было 24 декабря), не успел толком запустить процесс сбора подписей, как...
Плюсы и минусы многодетной семьи
...родителям. Только если сбегать из дома, оставив детей с кем-...чувство юмора, что очень ценно. Опять же — потому что иначе не... легко). 23. Простор для реализации талантов мамы и папы! Можно... однажды один мужчина, в доме всегда должен быть маленький ребенок...
Мюнхенский приговор приведен в исполнение
... семь лет был президентом. Его опыт общения с первыми лицами и...
Американцы похвастались заменой российским ракетным двигателям РД-180
В Сеть были выложены фотографии собранного американского ракетного двигателя BE-4, который рассматривается в качестве замены российскому РД-180. Американский предприниматель Джеффри Престон Безос (Jeffrey Preston Bezos) разместил в Twitter фотографии ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>