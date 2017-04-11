Опыт реализации ТСЖ в малоквартирном доме

Подходы в управлении домом у собственников жилья и управляющей компании фундаментальным образом различаются, так как собственник заинтересован в порядке, а управляющая компания в минимизации своих затрат на обслуживание дома с целью получения наибольшей прибыли. В связи с этим, на фоне ухудшения качества обслуживания домов и их обветшания, всё больше людей задумываются о том, чтобы взять управление в свои руки. Такие нововведения как сборы за капитальный ремонт, говорят о том, что государство только поддерживает этот процесс, стимулируя население к самоуправлению.

В управлении своим домом нет ничего особо сложного или невозможного. Обо всём этом рассказывают председатель ТСЖ из города Омска – Елена Магденко и её помощник Сергей Магденко.

Интервью было записано 09 марта 2017г. в Омске.

Вопросы Елене можно задать по электронной Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Источник: zakonvremeni.ru